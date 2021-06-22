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Эмоциональные портреты собак, харизме которых могут позавидовать люди


Эмоциональные портреты собак, харизме которых могут позавидовать люди

Есть люди, которым нравятся высокомерные и гордые представители рода кошачьих. Есть такие, кому по душе игривые балагуры-собаки. Существуют также любители разномастной экзотической живности. А есть Кевин Сарасом (Kevin Sarasom), который свою любовь к четвероногим нашим друзьям-собакам превратил в настоящее искусство.

Кевин – известный фотограф, который до своей славы занимался фотографией на любительском уровне. И один случай изменил всю его жизнь, за одну ночь сделав человека популярнее, чем он был когда-либо.
lol Rory напоминает персонажа мультфильма. Автор: Kevin Sarasom.

lol Rory напоминает персонажа мультфильма. Автор: Kevin Sarasom.

 
Смотри, как я умею! Автор: Kevin Sarasom.

Смотри, как я умею! Автор: Kevin Sarasom.

 
Что это было?! Автор: Kevin Sarasom.

Что это было?! Автор: Kevin Sarasom.

 

Всё началось с того, что Сарасом безумно любит собак во всех их проявлениях – как маленьких дамских чихуахуа, так и крупных ротвейлеров, что на многих наводят ужас одним своим угрожающим видом. А потому, когда у него выдалась свободная минутка, он навёл объектив своей камеры на бродящего по студии пса и сделал несколько снимков, которые после облетели весь Интернет. Мировое сообщество всего за одну ночь сделало Кевина наиболее популярным и просматриваемым человеком в истории фотографии: несколько миллионов человек с восторгом восприняли идею собачьей съёмки, что и подтолкнуло мастера взять камеру в руки снова и попробовать абсолютно новый для него жанр.

Грусть, тоска, печаль. Автор: Kevin Sarasom.

Грусть, тоска, печаль. Автор: Kevin Sarasom.

 
Когда есть возможность расслабиться по полной программе. Автор: Kevin Sarasom.

Когда есть возможность расслабиться по полной программе. Автор: Kevin Sarasom.

 
Я самолёт. Автор: Kevin Sarasom.

Я самолёт. Автор: Kevin Sarasom.

 

После первых своих фотографий, покоривших весь мир, Сарасом решил создать собственную фотостудию с громким названием – «Без поводка». В ней он творит и создаёт свои шедевры, снимая собак в привычной для них обстановке и за обычными, казалось бы, делами. Здесь они играют, наслаждаются едой и вниманием, получают ответную ласку и чувствуют себя как дома, проявляя присущие только им черты характера и эмоции. О своей работе Кевин отзывается с восторгом, ведь к нему приводят не только горделивых и проживших долгие годы псов, но и даже маленьких щеночков, что с радостью атакуют и вылизывают услужливого фотографа.
Когда дар речи окончательно пропал. Автор: Kevin Sarasom.

Когда дар речи окончательно пропал. Автор: Kevin Sarasom.

 
Элвис - маленький крутой парень. Автор: Kevin Sarasom.

Элвис - маленький крутой парень. Автор: Kevin Sarasom.

 
Вот вам всем! Автор: Kevin Sarasom.

Вот вам всем! Автор: Kevin Sarasom.

 

Многие люди скептично относятся к собакам, потому что с их точки зрения они не как мы и не способны испытывать эмоции. А потому работы американца стали своеобразным прорывом, ведь на них он демонстрирует, что друзья наши меньшие вполне себе могут чувствовать, восторгаться, радоваться и даже грустить. При этом он показывает, что на это способны абсолютно все породы собак, как самые маленькие, так и крупные. Ведь не имеет значения, семейная эта собака навроде лабрадора или же бойцовская в виде питбуля: они одинаково радуются и удивляются, кажутся нам такими милыми и забавными в своей непосредственности.
Очаровательный малыш. Автор: Kevin Sarasom.

Очаровательный малыш. Автор: Kevin Sarasom.

 
Эй, дамочка, это я вам подмигнул! Автор: Kevin Sarasom.

Эй, дамочка, это я вам подмигнул! Автор: Kevin Sarasom.

 
Улыбаемся. Автор: Kevin Sarasom.

Улыбаемся. Автор: Kevin Sarasom.

 
Когда увидел любимое лакомство. Автор: Kevin Sarasom.

Когда увидел любимое лакомство. Автор: Kevin Sarasom.

 

Таким образом, фотограф стирает границы между животными и людьми, а также разрушает популярные мифы и стереотипы, которые прижились у многих о тех или иных представителях определённых пород. Ведь совершенно не важно, живёт дома крошка-пёс или же огромный волкодав: они одинаково будут радоваться подаренной игрушке и вовремя вернувшемуся домой хозяину, которого самое время облизать с головы до пят.
Само очарование. Автор: Kevin Sarasom.

Само очарование. Автор: Kevin Sarasom.

 
Джентльмен. Автор: Kevin Sarasom.

Джентльмен. Автор: Kevin Sarasom.

 
А мы танцуем, а мы поём. Автор: Kevin Sarasom.

А мы танцуем, а мы поём. Автор: Kevin Sarasom.

 
Господи, только не это! Автор: Kevin Sarasom.

Господи, только не это! Автор: Kevin Sarasom.

 

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Эмоциональные портреты собак, харизме которых могут позавидовать люди

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Эмоциональные портреты собак, харизме которых могут позавидовать людиПодписаться на мой Instagram
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