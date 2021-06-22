Эмоциональные портреты собак, харизме которых могут позавидовать люди

lol Rory напоминает персонажа мультфильма. Автор: Kevin Sarasom.

Смотри, как я умею! Автор: Kevin Sarasom.

Что это было?! Автор: Kevin Sarasom.

Грусть, тоска, печаль. Автор: Kevin Sarasom.

Когда есть возможность расслабиться по полной программе. Автор: Kevin Sarasom.

Я самолёт. Автор: Kevin Sarasom.

Когда дар речи окончательно пропал. Автор: Kevin Sarasom.

Элвис - маленький крутой парень. Автор: Kevin Sarasom.

Вот вам всем! Автор: Kevin Sarasom.

Очаровательный малыш. Автор: Kevin Sarasom.

Эй, дамочка, это я вам подмигнул! Автор: Kevin Sarasom.

Улыбаемся. Автор: Kevin Sarasom.

Когда увидел любимое лакомство. Автор: Kevin Sarasom.

Само очарование. Автор: Kevin Sarasom.

Джентльмен. Автор: Kevin Sarasom.

А мы танцуем, а мы поём. Автор: Kevin Sarasom.

Господи, только не это! Автор: Kevin Sarasom.