Сколько полос на тельняшке, и еще 5 наивных вопросов о рубашке моряков

Тельняшка - форма моряков.

Бриджит Бардо на капоте Ferrari, 1960 г.

1. Почему моряки носят полосатую одежду?

Офицеры и кадеты на французском судне, Лондон, Темза, 1935 год.

2. Когда тельняшки появились в России?

Моряки Рынды, 1893 год.

3. Каких цветов бывают тельняшки?

Цвета полос на тельняшке в зависимости от рода войск.

4. Почему десантники носят тельняшки?

Премьера тельняшки ВДВ в Праге, 1968 год.

Военнослужащие российской армии

5. Откуда взялось выражение «полосатый дьявол»?

Полосатые дьяволы: морские пехотинцы на Великой Отечественной войне.

6. Сколько полос на тельняшке?

Пабло Пикассо в тельняшке, ок. 1952 г.

Сколько полосок на тельняшке?