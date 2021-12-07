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Сколько полос на тельняшке, и еще 5 наивных вопросов о рубашке моряков


Тельняшка - форма моряков.

Тельняшка - форма моряков.

Тельняшки уже давно перестали быть исключительно формой моряков, и перекочевали в повседневный гардероб как мужчин, так и женщин. Ответы на вопросы о том, откуда вообще пришла традиция носить полосатую одежду, почему у разных родов войск полоски на тельниках разного цвета, и сколько этих полос, - в нашем ликбезе.

Бриджит Бардо на капоте Ferrari, 1960 г.

Бриджит Бардо на капоте Ferrari, 1960 г.

 

1. Почему моряки носят полосатую одежду?


Офицеры и кадеты на французском судне, Лондон, Темза, 1935 год.

Офицеры и кадеты на французском судне, Лондон, Темза, 1935 год.

 

Первыми, кто начал ходить в полосатой одежде, были бретонские рыбаки. Их роба была черно-белой, и именно она считается прообразом современных тельняшек. Почему расцветка была такой, однозначного ответа нет. Скорее всего, полосатая кофта отчетливо выделялась на фоне паруса, кроме того, в ней легко было заметить человека за бортом.
Бретонские моряки стали основой флота во многих европейских государствах. В частности, в голландской флотилии в начале XVII века их было довольно много. Полосатая униформа голландцев не смущала и вскоре получила широкое распространение.

2. Когда тельняшки появились в России?


Моряки Рынды, 1893 год.

Моряки Рынды, 1893 год.

 

Появление тельняшек в России, как и в других странах, связывают с международной торговой активностью.
Первые тельняшки русские моряки покупали в Европе в середине XIX века, ценили их за тепло и удобство. В 1874 году в России вступил в силу указ, согласно которому полосатые нательные рубахи стали обязательным элементом формы моряков.

3. Каких цветов бывают тельняшки?


Цвета полос на тельняшке в зависимости от рода войск.

Цвета полос на тельняшке в зависимости от рода войск.

 

Изначально морские тельняшки в России были не только синего цвета. Так, на форме моряков Балтийской флотилии полосы были зелеными, а у Амударьинской – красными. Большинство флотилий все же придерживалось бело-синей расцветки в соответствии с расцветкой Андреевского флага (официальный флаг ВМФ).

В настоящее время цвет тельняшки указывает на род войск: для военно-морского флота актуальна темно-синяя расцветка, для десантников – голубая, для спецназа – васильковая; на форме пограничников - светло-зеленая, у МЧС – оранжевая.

4. Почему десантники носят тельняшки?


Премьера тельняшки ВДВ в Праге, 1968 год.

Премьера тельняшки ВДВ в Праге, 1968 год.

 

Казалось бы, что может связывать десантников и морских волков? Ан-нет. Считается, что с 1959 года тельняшки стали вручать десантникам за прыжки с парашютом в воду. В 1968 году советские десантники в тельняшках появились в Праге. С тех пор такая форма стала настоящим символом ВДВ.
Военнослужащие российской армии

Военнослужащие российской армии

 

5. Откуда взялось выражение «полосатый дьявол»?


Полосатые дьяволы: морские пехотинцы на Великой Отечественной войне.

Полосатые дьяволы: морские пехотинцы на Великой Отечественной войне.

 

Именно так советских моряков называли немцы в годы Великой Отечественной войны. В Европе издавна полосатая одежда была уделом деклассированных элементов – палачей, еретиков, прокаженных. Вид советских морских пехотинцев в тельняшках наводил ужас на врагов.

6. Сколько полос на тельняшке?


Пабло Пикассо в тельняшке, ок. 1952 г.

Пабло Пикассо в тельняшке, ок. 1952 г.

 

На тельняшках разных стран количество полос отличается. Так, во Франции принято наносить 21 полосу в честь побед Наполеона (это актуально для сухопутных войск). Еще одно символическое значение: 21 – число, которое приносит успех в карточной игре «Блэкджек», популярной у моряков.
Сколько полосок на тельняшке?

Сколько полосок на тельняшке?

 

У англичан и голландцев полос гораздо меньше – всего 12. Считается, что эта традиция сохранилась от бретонских моряков, которые наносили на свитера количество полос по числу ребер у человека. Это была своеобразная символическая «маскировка» под скелет-призрак, чтобы обмануть судьбу.

В России количество полос не регламентировано, зато точно установлена их ширина – 11,11 мм каждая. Соответственно, чем больше размер изделия, тем и полос на нем больше.
Портрет Энди Уорхола.

Портрет Энди Уорхола.

 

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Сколько полос на тельняшке, и еще 5 наивных вопросов о рубашке моряков

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Сколько полос на тельняшке, и еще 5 наивных вопросов о рубашке моряковПодписаться на мой Instagram
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