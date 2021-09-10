438 дней ада: История рыбака, который провел 13 месяцев в океане без надежды на спасение

История Хосе Альваренга.
После того как целых 13 месяцев рыбак Хосе Альваренга провел в океане — без пресной воды, без еды, без весел, без надежды на спасение, его наконец-то заметили и спасли. Не все поверили в его историю — никто, кроме него, не выживал в таких суровых условиях больше года. Так или иначе, казалось, что мучения для мужчины наконец-то закончились, но через год после спасения Хосе вызвали в суд, и оказалось, что история рыбака еще не закончена.
Хосе Альваренга.
30 января 2014 года на одном из островов атолла Эбон в Тихом океане увидели неизвестного мужчину, почти без одежды. Мужчина был изрядно заросшим, говорил на испанском языке и держал в руках нож. Чуть в стороне на песке стояла деревянная лодка. Местные жители показали жестами, что хотят, чтобы незнакомец опустил оружие. Тот упал на песок без сил и стал повторять свое имя: «Хосе, Хосе, Хосе».
Хосе в первые дни после спасения.
Из 700 жителей острова никто, увы, не знал испанского языка. Лишь студент-антрополог из Норвегии, проходивший как раз здесь стажировку, знал немного итальянский, так что выяснить историю незнакомца удалось не сразу. Хосе рассказал, что его зовут Хосе Альваренга (Jose Salvador Alvarenga), что ему 37 лет, и что в 2012 году он вышел в море с побережья Мексики, попал в шторм, и с тех пор был на своей лодке в океане.
Жители острова дали возможность Хосе привести свой внешний вид в порядок и накормили его.
От острова, где нашли Хосе, до побережья Мексики было около 10 000 километров. Люди отказывались верить в то, что рыбак один смог выжить под палящим солнцем целый год без еды и воды. Он уверял, что питался рыбой, черепахами (в том числе кровью черепах), птицами и дождевой водой. А от палящего солнца прятался в деревянном ящике, предназначенном для хранения рыбы.
Ящик для хранения рыбы, в котором Хосе укрывался от палящего солнца.
Хосе отправили в столицу Маршалловых островов Маджуро. К нему приставили охрану. Когда он попросил позвонить домой, ему не разрешили. Во-первых, вся история Хосе выглядела слишком неправдоподобной, особенно учитывая, что после года на воде он выглядел уж слишком хорошо. Заросший, обгоревший на солнце, но отнюдь не отощавший. Хотя, справедливости ради, охранявшие Хосе рассказывали, что все время на острове и по дороге в столицу тот ел всё, что ему приносили, и, казалось, никак не мог наесться.
Лодка, в которой Хосе провел почти 14 месяцев в океане.
В большом городе Хосе осмотрел врач — обезвоживание, частичная потеря памяти, анемия, панический страх воды, но ничего критического в состоянии рыбака врач не обнаружил. Врач засомневался в правдивости истории мужчины, по его словам, он помнил как десять лет назад к острову прибило лодку с потерпевшими кораблекрушение, которые дрейфовали по океану полгода, и те люди были в таком плачевном состоянии, что их пришлось выносить на носилках.
В Маджуро Хосе встретили журналисты, но он отказывался с кем-либо общаться.
С другой стороны, нельзя сравнивать рыбака, живущего промыслом в море, с жертвами кораблекрушения. Хосе всю свою жизнь работал рыбаком и очевидно знал, как ловить рыбу и как можно уберечься в шторм.
После спасения Хосе долгое время не мог находиться рядом с открытой водой - по его словам, у него начинались приступы паники от одного только вида моря или океана.
Когда Хосе разрешили позвонить домой, оказалось, что он родом не из Мексики, а из Сальвадора, и его семья не видела его и не слышала о нем ничего вот уже восемь лет. Дома в Сальвадоре оказалась также жена и дочь Хосе, причем 14-летняя девочка никогда не видела своего отца, так как тот уехал на заработки в Мексику еще до ее рождения.
По прибытии в Сальвадор Хосе впервые встретился со своей дочерью.
В конце концов, нашли информацию о Хосе и в Мексике — в одной из деревушек сообщили, что действительно, в ноябре 2012 году там пропали два рыбака, и Хосе (в Мексике он жил под другим именем) действительно был одним из них, что правда, тогда он был намного крупнее.
Около 15 лет Хосе жил под другим именем в Мексике, незаконно занимаясь рыболовлей.
По возвращению домой в Сальвадор Хосе устроили шумный прием с журналистами и представителями местной власти. Рыбак наконец-то увиделся с дочерью, обнял свою мать, которая до последнего верила все эти восемь лет, что ее сын жив. В Мексику Хосе не мог попасть — он слишком долго жил там нелегально, и теперь ему было запрещено пересекать мексиканскую границу.
Многие сомневались в правдивости истории Хосе, считая невозможным выжить 13 месяцев в океане.
Долгое время Хосе пытался найти способ поговорить с родителям Эзекиля Кордоба — второго рыбака, с которым он вышел в море год назад. Когда он наконец раздобыл их телефон и позвонил, отец Эзекиля обрадовался. «Мы долго разговаривали с Хосе. Он рассказал нам о последних днях Эзекиля. И передал нам его слова — „Мама, папа, я вас очень сильно люблю и молюсь за вас“».
Дома в Сальвадоре о Хосе не слышали уже восемь лет.
По рассказам Хосе, Эзекиль надеялся, что их вот-вот найдут и потому отказывался есть сырую рыбу. А когда пытался себя заставить, то его тошнило. Он часто испытывал приступы паники и страдал от галлюцинаций. Однажды он даже попытался нарочно выброситься в море, когда рядом были акулы. Так что Эзекиль смог продержаться всего месяц после того злополучного шторма — и однажды он просто не проснулся.
Хосе рассказывал, что мясо и кровь черепах оказались самыми полезными и стали основой его пищей.
Через некоторое время к Хосе обратился журналист Джонатан Франклин, который по рассказам рыбака написал книгу «438 дней: Невероятная правдивая история выжившего в море». И буквально через несколько дней после релиза книги родители Эзекиля подали на Хосе в суд — они утверждали, что Хосе убил и съел их сына, и только поэтому смог выжить сам.
Доказательств своей истории у Хосе не было.
Родители Эзекиля требовали выплатить им один миллион долларов возмещения. «Я обещал Эзекилю две вещи, — рассказывает Хосе. — Что я не буду его есть после его смерти и что я расскажу его маме о том, что случилось». Сальвадорец утверждал, что его приятель знал, что скоро умрет. И когда тот умер, Хосе еще шесть дней держал тело в лодке, надеясь, что их все-таки найдут и можно будет похоронить друга. А потом ему пришлось выбросить тело за борт.
Хосе рассказывал, что использовал кровь черепах и дождевую воду, чтобы избежать полного обезвоживания.
«Многие думают, что эта книга сделала моего клиента богатым, — сказал тогда адвокат Хосе. — Но на самом деле он заработает на ней намного меньше, чем вы можете себе представить». Никаких доказательств своих слов у Хосе не было, так что ему пришлось снова и снова пересказывать свою историю, со всеми подробностями. В конце концов его заставили рассказать свою версию событий под контролем детектора лжи — и только после этого обвинения были сняты.
«Мне кажется, это было просто давлением со стороны семьи Эзекиля, которые хотели, чтобы Хосе разделил с ними доход от книги», — прокомментировал ситуацию адвокат.
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