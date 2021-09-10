438 дней ада: История рыбака, который провел 13 месяцев в океане без надежды на спасение

История Хосе Альваренга.

Хосе Альваренга.

Хосе в первые дни после спасения.

Жители острова дали возможность Хосе привести свой внешний вид в порядок и накормили его.

Ящик для хранения рыбы, в котором Хосе укрывался от палящего солнца.

Лодка, в которой Хосе провел почти 14 месяцев в океане.

В Маджуро Хосе встретили журналисты, но он отказывался с кем-либо общаться.

После спасения Хосе долгое время не мог находиться рядом с открытой водой - по его словам, у него начинались приступы паники от одного только вида моря или океана.

По прибытии в Сальвадор Хосе впервые встретился со своей дочерью.

Около 15 лет Хосе жил под другим именем в Мексике, незаконно занимаясь рыболовлей.

Многие сомневались в правдивости истории Хосе, считая невозможным выжить 13 месяцев в океане.

Дома в Сальвадоре о Хосе не слышали уже восемь лет.

Хосе рассказывал, что мясо и кровь черепах оказались самыми полезными и стали основой его пищей.

Доказательств своей истории у Хосе не было.

Хосе рассказывал, что использовал кровь черепах и дождевую воду, чтобы избежать полного обезвоживания.