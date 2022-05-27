30 чёрно-белых фотографий Палестины в 1930 году

Историческая область в восточном Средиземноморье.

1. Галилея

Израильская долина - самая плодородная долина Израиля.

2. Иерусалим

Вид с Елеонской горы, самого высокого природного места в Иерусалиме.

3. Арабы готовят еду на улице

Турецкие головные уборы - как символ цивилизованности.

4. Панорама Иерусалима

Вид на город из окон гостиницы.

5. Евреи у Стены Плача

Самое святое место для иудеев всего мира.

6. Масличная гора

Знаковое место для верующих людей.

7. Мечеть на Храмовой горе

Мечеть Аль-Акса является третьей святыней ислама.

8. Улица старого Иерусалима

Молящиеся евреи по-соседству с торговыми палатками.

9. Иудейская пустыня

Одна из самых известных и загадочных пустынь в мире.

10. Дорога к Мертвому морю

Сплошная романтика: просторы, пески, горы, бедуины.

11. Кана Галилейская

Известное из Библии поселение в Галилее , где Иисус совершил своё первое чудо.

12. Назарет

Священный христианский город, третий по значимости после Иерусалима и Вифлеема.

13. Колодец Девы Марии в Назарете

Это то самое место, куда Пресвятая Дева ходила за водой.

14. Гора Фавор

Христианская святыня, ведь именно она считается горой Преображения Господня.

15. Гробницы Иудейской пустыни

На данный момент все гробницы пусты, там нет ни гробов, ни драгоценностей.

16. Грот Ильи Пророка в монастыре кармелитов

Считается что в этом месте жил пророк Илья.

17. Капернаум

Руины старой белой синагоги, в которой проповедовал Иисус Христос.

18. Монастырь Саввы Освященного

Православный греческий монастырь в Кедронской долине.

19. Монах

Монастырь Саввы Освященного.

20. Пальма Святого Саввы

Чудотворная финиковая пальма.

21. Подпорки монастырской церкви

Массивные стены монастыря.

22. Часовня монастыря

Внутреннее убранство стен монастыря.

23. Монашеская келья

Жилье монахов при монастыре Саввы Освященного.

24. «Женская башня» монастыря Саввы Освященного

Израиль гордится, что этот Святой создал Иерусалимский устав, который по сей день используют в христианских церквях.

25. Кедронская долина

Южный склон ущелья Кидрон.

26. В монастырском саду

Хайфа, монастырь кармелитов.

27. Церковь Благовещения

Внутренний двор католической церкви в Назарете.

28. Монастырь кармелитов на горе Кармель

Закрытый монастырь, не занимающийся апостольской деятельностью, но посвящающий всё молитве Богу в сердце.

29. Табха

Район церкви Умножения Хлебов и Рыб.

30. Тверия на Галилейском море

Город, основанный римлянами, и названный в честь римского императора Тиберия.