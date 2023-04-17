5 очень глупых животных нашей планеты, которых мы считаем няшками

Один известный зоолог в начале XX века провёл ряд исследований и тестов, чтобы выяснить уровень интеллекта у различных животных. Самыми умными ожидаемо оказались дельфины, а вот самыми глупыми — гиппопотамы. Кто из красавчиков животного мира не отличается умом и сообразительностью?
Коала — одно из самых тупых животных
Глядя на коал, нельзя не умилиться. Чего только стоят их кругленькие мохнатые ушки, делающие их похожими на Чебурашку! Но Чебурашка у Успенского был вполне умненьким, хоть и странным на вид зверьком. А коалы настолько же симпатичны, насколько и тупы. И это не голословное обвинение.
Всё дело в том, что у коал наблюдается одно из самых маленьких соотношений мозга к телу. Чем меньше пропорция, тем глупее животное. Но коалы глупенькие не только по этой причине. У коал гладкий мозг! Вот совсем-совсем гладкий, редко там можно встретить пару извилин. И в таком примитивном мозге у нейронов маленькая площадь соприкосновения, следовательно, больше пары мыслей о том, как бы поесть и не свалиться с эвкалипта, коала в своей крошечной черепушке удержать не может.
Мозг коалы настолько мал, что около половины объёма полости черепа занято спинномозговой жидкостью. Мозг там бултыхается, как изюминка в стакане, что защищает его от повреждений, если коала упадёт с ветки. Видимо, эволюция решила дать глупому животному встроенный шлем, чтоб оно не разбилось насмерть. А падают коалы довольно часто из-за своей феноменальной неуклюжести. Вы же помните, что у них гладкий мозг? Вот поэтому и координация движений хромает. Хромают у коал и отношения с пищей.
Коалы весьма привередливы в еде. Если бы они могли говорить, то их коронной фразой точно бы стала «Это не хочу, это я не буду!», так выводящая из себя всех мам. Коалы питаются только листьями эвкалипта, причём одного определённого вида. Стоит ли говорить, что эти глупые животные погибают от голода, если вдруг оказываются вдали от родного дерева? Более того, если перед коалой выложить листики того самого эвкалипта, она не распознает их как еду и не притронется к ним. Так и умрёт от голода, сидя в паре сантиметров от еды. Избирательность в еде коал — вообще штука странная. Листья эвкалипта очень ядовиты, а эти животные съедают в день по килограмму этой «вкусняшки», не имеющей практически никакой питательной ценности. Возможно поэтому у коал и гладкий мозг. Откуда ж взяться силам на развитие интеллекта, если в организм не поступают питательные вещества? Да и как им туда поступать, если коалы быстро теряют зубы и не могут жевать?
Если бы в джунглях были стоматологи, то коалы стали бы их постоянными клиентами. Едва детёныш коалы переходит с материнского молока на «питательный» эвкалипт, как у него начинается кариес. Тут пригодился бы Айболит, но, к сожалению, его не существует. Когда у беспомощного животного разрушаются все зубы (а их в пасти немного), то оно умирает от голода. Правда, до этого самое глупое животное на планете обычно успевает обзавестись потомством. Обычно происходит это случайно и в результате изнасилования самцом самки. А ещё коалы настолько глупы, что если в их лесу начнётся пожар, они не будут убегать, а останутся на своём родном эвкалиптовом дереве и погибнут. Не отличается особым интеллектом и ещё одно симпатичное животное с маленьким мозгом — ленивец.
Ленивые животные с невыдающимися мыслительными способностями
Наверняка каждый хоть раз в жизни думал: «Эх, почему я не ленивец? Сейчас бы спал себе на ветке десятый час подряд, а не сидел в офисе». Но лучше уж сидеть в офисе, чем оказаться в шкуре одного из самых глупых животных. Мозг ленивца мало чем отличается от гладкого мозга коалы. Он тоже не имеет извилин и покоится в одном из двух отделений черепной коробки. Да, череп ленивца разделён надвое. В одной части — маленький гладкий мозг, в другой — спинномозговая жидкость. Но для своего образа жизни ленивцу хватает и наполовину заполненной черепной коробки.
Самое ленивое и глупое животное на свете спит большую часть суток. При этом ленивец частенько висит вниз спиной, устроившись в развилке ветвей. Изредка ленивцы просыпаются, чтобы пожевать листья, которые, как мы уже знаем, не имеют высокой энергетической ценности. Но даже для самостоятельного переваривания пищи они слишком глупы. За них всю работу выполняют бактерии, живущие в желудке. К тому же, ленивцы предпочитают есть листья только нескольких конкретных видов деревьев.
Соблюдают такую диету ленивцы всю жизнь, и если перевезти животное в другую часть джунглей, где нет его любимых деревьев, то оно умрёт от голода. Вообще если снять ленивца с ветки, то можно увидеть весьма нелепое зрелище существа, ползущего со скоростью 200 метров в час. Да, соревнования по бегу глупенькому ленивцу точно не выиграть. Да и не больно-то эти ленивые животные рвутся в спорт. Знай спят себе круглыми сутками и спускаются на землю раз в месяц, чтобы справить естественные потребности. Отличается повышенной глупостью и другое животное, точнее птица с крохотным мозгом — величественный и красивый страус.
Глупый и счастливый страус
Африканские страусы — самые большие в мире птицы. И самые глупые. Взять хотя бы их мозг, хотя, говоря честно, там и брать-то особо нечего. Размер мозга страуса сравним с размером его глаза. Неудивительно, что он обладает самой непродолжительной памятью среди животных. Страус способен удержать в своей крошечной голове только 45 секунд жизни. При этом страусы моногамны, то есть живут с выбранной парой всю жизнь. Наверняка каждую минуту им приходится заново знакомиться. И вспоминать, есть ли у них дети или нет.
Как известно, страусы откладывают яйца в небольшие ямки, вырытые прямо в земле. Весьма глупое решение. Если оба родителя отлучатся от кладки, то они лишатся своего потомства. Его запросто могут затоптать другие животные или даже соседи. А когда птенцы вылупляются, то сбиваются в небольшие стайки. Что там было про короткую память? Из-за неё мамаши-страусихи забывают, где чьи дети, и бьются насмерть, пытаясь это выяснить. Нет бы воспитывать молодняк всем скопом! Но для этого страусы слишком тупые животные. Недаром их название с греческого переводится как «воробей-верблюд». Здоровенные птицы с интеллектом воробья — тот ещё природный феномен. Примерно такой же, как какапо — совиный попугай. В случае опасности эти глупенькие птички замирают на месте и покорно ждут, пока их не съедят. Неудивительно, что они, как и большие панды, находятся на грани вымирания.
Низкий интеллект панд
В интернете часто можно встретить видео, как неуклюжие панды падают с деревьев или искусственных возвышений. Виной всему их невыдающиеся мыслительные способности и слабый вестибулярный аппарат. И, конечно же, соотношение мозга к телу. Также вполне вероятно, что панды настолько неуклюжи из-за своей растительной диеты.
Панды с точки зрения биологии относятся ко всеядным животным, то есть они могут есть и мясо, и растения. Но глупым чёрно-белым мишкам даже не приходит в голову попробовать что-то, кроме бамбука. Им они питаются на протяжении всей жизни, а как вы помните, растения обладают невысокой питательной ценностью. К тому же, панды считаются глупыми животными не только из-за своего принципиального вегетарианства. Они ещё и отвратительные родители.
Самки панд иногда рождают двух детёнышей за один раз. Казалось бы, двойная радость, любая мать была бы счастлива. Только не мама-панда. Это животное, находящееся где-то в самом конце метрической шкалы умственных способностей, выбирает себе любимчика. Второй же детёныш, чем-то не приглянувшийся маме, обречён на гибель. К счастью, сегодня у панд, живущих в питомниках и зоопарках, такое случается редко. Оставленного детёныша выкармливают люди, а после тщательно следят, чтобы он ненароком не убился из-за своих низких интеллектуальных способностей. Ведь панды не могут запомнить, в каком месте они в прошлый раз навернулись, и избежать этой опасности. Почти так же обстоят дела и у любимцев большинства населения планеты — котиков.
Домашние коты и кошки — глупые животные
Печальная новость для всех любителей котов — оказывается, и они не обладают выдающимся интеллектом. Недавно учёные Оксфордского университета выявили, что у кошек одни из худших показателей соотношения габаритов тела к размеру мозга. Так что их можно назвать одними из самых глупых животных. Длительный контакт с людьми также не сделал кошек умнее, в отличие от собак. К тому же доказано, что коты и кошки, живущие вместе с собаками, часто перенимают их черты поведения. Что это, если не глупость? Ведь собаки никогда не подражают кошкам.
Кошки — животные-одиночки, редко можно встретить кошачью стаю. А между тем жизнь среди себе подобных провоцирует развитие интеллекта у млекопитающих. Так что в следующий раз, когда ваш кот свалит со стола вазу, сделайте скидку на то, что он просто глупое животное, а не желающий досадить вам монстр.
Также в рейтинг самых глупых животных в мире входят индейки, перепёлки, бегемоты, хомяки, кролики, а ещё питательная и глупая рыба ротан.
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