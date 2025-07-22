Как развивать самоэффективность, чтобы добиться успехов

Самоэффективность — это понятие, которое достаточно близко к понятию уверенность в себе, но есть некоторая разница. Если в случае уверенности в себе во главе угла стоит уверенность, то в случае с самоэффективностью – вера в собственную способность решать задачи и проблемы.
И поэтому здесь может быть чуть сложнее.
1. Постановка конкретных целей
Цели должны быть конкретными.
Не подойдёт для людей с СДВГ, с остальными – продолжим. Для повышения самоэффективности очень важно всегда ставить конкретные цели. Даже если это всего одна цель на конкретный обозримый отрезок времени. И характеристики этой цели должны быть следующие:
• конкретная (не расплывчатая),
• измеримая (в плане её результата),
• достижимая (не иллюзорная),
• актуальная (на сегодняшний момент),
• ограниченная временем (привязана к настоящему и обозримому будущему).
2. Развитие навыков
Для самоэффективности важно всегда развивать свои навыки.
Чем бы вы ни занимались, очень важно развивать и совершенствовать навыки в этом виде деятельности. Неважно, приносит вам эта активность деньги или нет – нельзя стоять на месте. Если это ваше хобби (например, рисование) или карьера – каждый день вы должны, условно говоря, уделять хотя бы пять минут саморазвитию в этой области.
3. Позитивное мышление
Обязательно нужно радоваться мелочам.
Позитивное мышление – это не про постижение дзена заодно с нирваной здесь и сейчас, а про умение радоваться самым небольшим достижениям. А также стремление эти самые небольшие достижения совершать (иначе нечему будет и радоваться).
4. Обучение на ошибках
На ошибках учатся. От слова ВСЕГДА.
Вместо того, чтобы расстраиваться из-за своих ошибок, заведите конспект, в который записываете, чему каждая из этих ошибок вас научила. Рисуйте стрелочки и схемы, чтобы в конце выйти на тот основной и несомненно имеющийся плюс, который вытек из данной ошибки. А иногда плюсов и вовсе несколько.
5. Общение с близкими
Близкие всегда помогут советом.
Не закрывайтесь от близких и всегда обсуждайте с ними ваш текущий прогресс и статус кво. В беседе с вами они обязательно подскажут что-то дельное, ведь они хорошо знают вас и непременно помогут уже тем, что взглянут на ситуацию со стороны.
6. Саморефлексия
Взвешивание удач и неудач есть саморефлексия.
Регулярно делайте сверку ваших текущих успехов и неудач. Смотрите, что превалирует на данном отрезке. Если неудачи перевешивают, подумайте, что к этому привело, равно как и в случае с победой удач.
7. Физическая активность
Без физактивности никуда.
Если пойти в спортзал не получается, начните с ходьбы. Ежедневной, не менее 5 000 шагов. Физическая активность – это основной инструмент подпитки мозга. Никакая вера в себя невозможна, если ваш мозг не получает кислород, а мышцы – тонус.
Читать далее →
Свежие комментарии