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Как развивать самоэффективность, чтобы добиться успехов

Самоэффективность — это понятие, которое достаточно близко к понятию уверенность в себе, но есть некоторая разница. Если в случае уверенности в себе во главе угла стоит уверенность, то в случае с самоэффективностью – вера в собственную способность решать задачи и проблемы.

7 советов, как развивать самоэффективность, чтобы добиться успехов

И поэтому здесь может быть чуть сложнее.

Материал даст семь советов, как повысить самоэффективность.

1. Постановка конкретных целей




Цели должны быть конкретными.

Не подойдёт для людей с СДВГ, с остальными – продолжим. Для повышения самоэффективности очень важно всегда ставить конкретные цели. Даже если это всего одна цель на конкретный обозримый отрезок времени. И характеристики этой цели должны быть следующие:

• конкретная (не расплывчатая),

• измеримая (в плане её результата),

• достижимая (не иллюзорная),

• актуальная (на сегодняшний момент),

• ограниченная временем (привязана к настоящему и обозримому будущему).

2. Развитие навыков




Для самоэффективности важно всегда развивать свои навыки.


Чем бы вы ни занимались, очень важно развивать и совершенствовать навыки в этом виде деятельности. Неважно, приносит вам эта активность деньги или нет – нельзя стоять на месте. Если это ваше хобби (например, рисование) или карьера – каждый день вы должны, условно говоря, уделять хотя бы пять минут саморазвитию в этой области.

3. Позитивное мышление




Обязательно нужно радоваться мелочам.

Позитивное мышление – это не про постижение дзена заодно с нирваной здесь и сейчас, а про умение радоваться самым небольшим достижениям. А также стремление эти самые небольшие достижения совершать (иначе нечему будет и радоваться).

4. Обучение на ошибках




На ошибках учатся. От слова ВСЕГДА.

Вместо того, чтобы расстраиваться из-за своих ошибок, заведите конспект, в который записываете, чему каждая из этих ошибок вас научила. Рисуйте стрелочки и схемы, чтобы в конце выйти на тот основной и несомненно имеющийся плюс, который вытек из данной ошибки. А иногда плюсов и вовсе несколько.

5. Общение с близкими




Близкие всегда помогут советом.

Не закрывайтесь от близких и всегда обсуждайте с ними ваш текущий прогресс и статус кво. В беседе с вами они обязательно подскажут что-то дельное, ведь они хорошо знают вас и непременно помогут уже тем, что взглянут на ситуацию со стороны.

6. Саморефлексия




Взвешивание удач и неудач есть саморефлексия.

Регулярно делайте сверку ваших текущих успехов и неудач. Смотрите, что превалирует на данном отрезке. Если неудачи перевешивают, подумайте, что к этому привело, равно как и в случае с победой удач.

7. Физическая активность




Без физактивности никуда.

Если пойти в спортзал не получается, начните с ходьбы. Ежедневной, не менее 5 000 шагов. Физическая активность – это основной инструмент подпитки мозга. Никакая вера в себя невозможна, если ваш мозг не получает кислород, а мышцы – тонус.
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