Сокровища забытых гаражей

Полсотни новых «Шевроле» 60-х годов выпуска в заброшенном дилерском центре в Небраске, десятки ретрокаров и болиды «Формулы-1» в ангаре фермеров в Португалии, около сотни раритетных моделей, включая личный транспорт короля Египта, под дощатым навесом в маленьком французском городке — поражающие своим размахом коллекции автомобилей то и дело оказывались на долгие годы брошенными и забытыми.



На заброшенных складах по всему миру от пыли и влажности погибают уникальные автомобили, принадлежавшие ранее королям и кинозвездам. Мы вспомнили несколько случаев последних лет, когда коллекции ретроавтомобилей, стоимость которых измеряется миллионами долларов, неожиданно находили новых владельцев.









Под навесом во французской провинции

Склад в Нью-Йорке

Ферма в Португалии

Подвал дома на окраине Брюсселя

Гараж в Техасе

Заброшенный дилерский центр в Небраске