Вот это идея! Гениальная переделка мойки. Удобно и многофункционально

Раковины, как правило, используют для мытья. А на что еще они могут сгодиться? Например, как можно использовать ненужную раковину?

Оказывается ее можно превратить вот в такую удобную многофункциональную печь-мангал для участка. На ней можно и шашлыки пожарить, и сосиски подрумянить, и даже суп сварить! А на создание такого приспособления у вас уйдет не более 10 минут!

Вам потребуются:

мойка;

кирпичи;

инструменты

Первым делом выбираем для мангала место и разравниваем и приминаем почву. Затем намечаем границы стенок будущего мангала: для этого можно просто приложить и обвести мойку на земле. Что же касается, самой мойки, то, конечно, лучше использовать ту, у которой есть место для сушки посуды — в мангале оно станет своеобразной конфоркой.

Затем начинаем выкладывать боковые стенки мангала, в нашем случае он прямоугольный — по параметрам мойки. Что касается кирпича, то необходимо помнить, что для таких целей лучше все же использовать красный кирпич. Белый можно использовать только в том случае, если вы собираетесь использовать мангал довольно редко.

Достраиваем оставшиеся стенки, устанавливаем сверху раковину, на нее кладем бортики-подставки для шампуров, например, из тех же кирпичей, и мангал готов, можно испытывать!

Если вы не планируете разбирать и переносить получившийся мангал с места на место, можно укрепить его при помощи специальной смеси для кладки и облицовки печей.

А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как сделать такой многофункциональный мангал из ненужно раковины своими руками.