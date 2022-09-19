Древние технологии, современные и сейчас

В этой статье приведены яркие примеры передовых древних технологий, опередивших время. Некоторые из этих сложных изобретений были позже повторно открыты уже в современную эпоху, однако далеко не все. Можно не сомневаться в том, что наши предки обладали совершенными знаниями в самых различных сферах



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