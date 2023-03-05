За что сегодня Фридриха Энгельса упрекают в нечистой игре

Нечестная игра: За что сейчас упрекают Фридриха Энгельса.
В России привыкли воспринимать имена Карла Маркса и Фридриха Энгельса, равно как и их бородатые лица, слитыми воедино. Эти два философа действительно очень крепко дружили, и жизни их были сплетены. В то же время в наше время даже приверженцы марксизма осторожнее относятся к фигуре Энгельса. Очень уж она неоднозначна.
Возможно, Энгельс использовал Маркса как донора
Речь идёт сразу и об идеях, и о социальной репутации. Когда Энгельс напрямую указывал, что в их паре ведущим мыслителем и автором был именно Маркс, это обычно воспринималось как проявление скромности, а то и некоторое кокетство. Тем не менее, при жизни Маркса Энгельс как самостоятельный автор был куда продуктивнее, чем после его смерти – когда он в основном уже обрабатывал оставшиеся черновики товарища. С большой вероятностью Энгельс воплощал в своих статьях идеи Маркса, до оформления которых у того не доходили руки – он и так писал тексты в очень больших объёмах.
Кроме того, представитель класса угнетателей и имперской нации, Фридрих Энгельс мог использовать тесную дружбу с безденежным евреем Марксом, чтобы быть принятым в кругу любезных ему революционеров. Конечно, можно было бы и самому сменить – нет, не нацию, конечно, но хотя бы социальный класс, но…
Энгельс писал статьи и до знакомства с Марксом, но качество его статей на порядок улучшилось, когда они стали тесно общаться.
Энгельс практически всю жизнь оставался капиталистом
Фридрих Энгельс не просто родился в семье состоятельного фабриканта и с юных лет готовился стать преемником отца, заодно уж, осознанно или нет, пользуясь всеми привилегиями своего положения. Он также писал статьи – и именно в редакции газеты познакомился с Марксом. Обычно считается, что Маркс поначалу воспринял Фридриха очень прохладно из-за его увлечения младогегельянством… Но, возможно, дело было в том, что Энгельс оставался сыном фабриканта, которого учили премудростям бизнеса его отца.
На совсем недолгий период Энгельс пытался покинуть мир капитала, примкнув к Мартовской революции в Германии. Но уже через через несколько лет согласился на предложение отца стать одним из главных управляющих на его фабрике – фактически, проводить волю семьи и продолжать учиться бизнесу. Было очевидно, что после смерти отца с должности управляющего Энгельс перейдёт непосредственно на должность совладельца бизнеса (в доле с отцом был ещё один фабрикант).
Фридрих Энгельс практически всю жизнь прожил как типичный представитель того самого класса угнетателей, который разоблачал Маркс.
Конечно, Энгельс в письмах товарищам жаловался, что на своей должности чувствует себя предавшим дело революции. Эти жалобы похожи на выпрашивание индульгенции: если б Энгельс действительно считал, что делает нечто нехорошее, он нашёл бы другой способ заработка (и получал гораздо меньше денег и социальных привилегий, без сомнения). Ещё одним способом заработать индульгенцию для комфортной жизни капиталиста была «необходимость» содержать Маркса, светоча революционной философии. Точно так же содержать его можно было, скидываясь товарищеским кругом или устроив по своим связям на работу с текстом – необязательно в газетах, которые предпочитали с Марксом не связываться.
Читая записки Энгельса об ужасном положении рабочих на заводе, стоит помнить, что речь идёт о рабочих на заводе его отца, под его собственным управлением. Нет никаких признаков, кстати, что как управляющий Энгельс пытался принципиально изменить условия их работы. Он действительно представлял на фабрике интересы своей семьи.
Вспоминаются его ответы в тетрадке-анкете Женни Маркс, дочери его друга:
«Ваш любимый основной принцип? - Такового не иметь. Ваш любимый девиз? - Относиться ко всему легко.»
Женни Маркс.
Он пользовался положением женщин
Обучаясь бизнесу на британской фабрике своей семьи, Энгельс познакомился с двумя молодыми ирландскими работницами – Мэри и Лиззи Бёрнс. Ирландцы были одним из самых нищих и дискриминируемых народов Великобритании, условия труда на фабриках были зверскими, работницы очень сильно зависели от воли управляющих и фабрикантов. Когда сын владельца фабрики, Фридрих Энгельс, принялся ухаживать за Мэри Бёрнс, трудно удивляться, что она согласилась стать его содержанкой, а через короткое время Энгельс сумел воплотить фетиш многих богатых мужчин своего времени, заведя себе содержанок-сестёр – то есть, взял в содержанки также Лиззи.
Хотя обычно их называют его жёнами, на деле никаких особых обязательств по отношению к девушкам Энгельс не соблюдал и не считал нужным соблюдать. Он спокойно изменял им направо и налево – если тогда можно было сказать, что ты изменяешь женщине, которую не признаёшь своей женой или невестой. Притом его отношения с сёстрами Бёрнс не были «открытыми». Просто они были его содержанками, и всё.
Лиззи Бёрнс в почтенном возрасте.
Тяготило ли это самих сестёр Бёрнс? Перед смертью Мэри умолила Энгельса жениться на ней – чтобы на её могиле стояло благопристойное «миссис Энгельс». То есть ей всё же важна была репутация, просто настаивать она не могла из-за неравенства в положении. Фридрих согласился. На следующий день после свадьбы Мэри умерла. Потом сценарий повторился и с Лиззи.
По счастью, при своей любвеобильности и нелюбви к постоянным обязательствам (которые маскировались рассуждениями про отказ от буржуазных условностей), Энгельс был бесплоден и не оставил в сомнительном положении незаконнорождённых кучу детишек. Единственный его ребёнок – тот, которого он признал, чтобы скрыть измену Карла Маркса жене. После этого признания Энгельс… нет, не занялся воспитанием малыша, а разместил его в приюте. А ведь казалось бы, то был сын его нежно обожаемого друга – можно было бы принять его судьбу ближе к сердцу.
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