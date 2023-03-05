За что сегодня Фридриха Энгельса упрекают в нечистой игре

Нечестная игра: За что сейчас упрекают Фридриха Энгельса.

Возможно, Энгельс использовал Маркса как донора

Энгельс писал статьи и до знакомства с Марксом, но качество его статей на порядок улучшилось, когда они стали тесно общаться.

Энгельс практически всю жизнь оставался капиталистом

Фридрих Энгельс практически всю жизнь прожил как типичный представитель того самого класса угнетателей, который разоблачал Маркс.

Женни Маркс.

Он пользовался положением женщин

Лиззи Бёрнс в почтенном возрасте.