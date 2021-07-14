Столик на подлокотник дивана своими руками

Как приятно, сидя на диване и читая интересную книгу, насладиться ароматным кофе. Но что делать, если возле дивана нет столика, на который можно было бы поставить горячую чашку?

Придется либо оторваться от книги и выпить кофе на кухне, либо ставить на диван поднос, стараясь его не задеть и не разлить напиток. Но есть и другой выход — можно изготовить специальный столик с подстаканником, который будет устанавливаться на подлокотник дивана. В данной статье мы расскажем, как сделать такой столик своими руками.

Примечание: если у вас нет специального кондуктора для сверления потайных угловых отверстий, который используется в данном проекте, можно обойтись и без него. Хороший столярный клей обеспечит достаточную надежность соединений, особенно учитывая, что изделие не будет подвергаться серьезным нагрузкам.

Инструменты для изготовления столика на подлокотник дивана:

струбцины (длина от 20 см)

кольцевая пила (диаметр подберите на свое усмотрение)

рулетка

карандаш

дрель

кондуктор для сверления потайных угловых отверстий (не обязательно)

Примечание: дрель нужна, только если вы используете кондуктора для сверления потайных угловых отверстий или выбрали кольцевую пилу диаметром до 60 мм. Если кольцевая пила шире, придется воспользоваться сверлильным станком.

деревянная дощечка, распиленная на три равных отрезка

небольшой кусок тонкой фанеры

столярный клей

морилка мелкая

наждачная бумага

лак шпон (не обязательно) длинные шурупы (не обязательно)



Изготовление столика с подстаканником

Измерьте подлокотник дивана и определитесь с размерами столика. Рассчитайте длину и ширину каждой из трех дощечек.





В нашем случае длина верхней и боковых дощечек составила 350 мм. Чтобы определить ширину верхней дощечки, к ширине подлокотника нужно прибавить две толщины боковых дощечек. Ширина боковин выбирается произвольно, желательно ее подобрать так, чтобы можно было использовать доску стандартных размеров.

Размеры фанеры примерно должны соответствовать ширине подлокотника. Фанера должна полностью перекрывать отверстие в верхней дощечке.

На верхней дощечке отметьте центральную точку будущего отверстия, предварительно примерив кольцевую пилу. Если кольцевая пила достаточно широкая, вам вряд ли удастся вырезать отверстие с помощью обычной дрели. В этом случае понадобится сверлильный станок. В качестве альтернативы можно воспользоваться лобзиком.





Обработайте наждачной бумагой края выпиленного отверстия, а также ошкурьте поверхности дощечек. Углы и грани ошкуривать не нужно, иначе при стыковке деталей могут образоваться зазоры.

Если у вас есть кондуктор для сверления потайных угловых отверстий, зафиксируйте его с помощью струбцины на боковой дощечке (смотрите фото). Просверлите направляющие отверстия. То же сделайте со второй боковиной. Если такого приспособления у вас нет, этот шаг можно пропустить.





Тонким слоем нанесите столярный клей на верхние кромки боковых дощечек. Если вы просверлили направляющие отверстия, соедините три дощечки винтами. Наплывы клея нужно сразу же вытереть.

Если вы решили обойтись без винтов, просто стяните детали с помощью струбцин. Дайте клею просохнуть.



Когда клей полностью просохнет, и вы будете уверен в надежности соединений, можно еще раз ошкурить все поверхности. В этот раз сгладить можно и углы.





Покройте дерево морилкой подходящего цвета. Дайте ей просохнуть в течение 12 часов. Затем поверхность можно аккуратно обработать самой мелкой наждачкой, чтобы удалить торчащие волокна древесины, поднявшиеся от воздействия влаги. Если цвет дерева получился недостаточно насыщенным, можно повторно нанести морилку.



С помощью столярного клея под отверстием в верхней дощечке зафиксируйте кусочек тонкой фанеры. Прижмите фанеру струбцинами. Вытрите выступивший клей. Дайте клею просохнуть.





Покройте столик глянцевым или матовым лаком. Так вы защитите древесину от воздействия влаги.



Такой столик можно установить на подлокотник дивана, на него поставить чашку горячего кофе и книгу. А что еще нужно для счастья?

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