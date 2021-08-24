Простые хитрости от натирания мозолей

Смена сезонов, а вместе с ними и обуви для многих становится настоящей проблемой, ведь, например, летняя обувь зачастую сопровождается бесконечными натертостями и водянками. Новая же обувь может сильно натирать и вне зависимости от сезона.
Однако есть несколько простых хитростей, которые спасут ваши ножки.
Специальные силиконовые накладки и чем их можно заменить
Сегодня в магазине можно купить специальные силиконовые накладки различных форм, которые смогут сделать обувь более комфортной. Однако силиконовые накладки может заменить и более бюджетная самодельная подкладка из фетра. Для этого просто необходимо вырезать из фетра полоску нужного размера и приклеить ее на проблемное место.
Еще один способ заменить специальные накладки — использовать вместо них тонкую ежедневную прокладку. От нее отрезаем нужную полоску и, так как на ней уже есть клей, просто приклеиваем получившуюся накладку на проблемное место в обуви.
Увлажнять необходимо не только свою кожу
Но и кожу обуви! Нередко даже хорошая кожаная обувь может начать натирать, чаще всего это случается когда она долго лежала и ждала своего сезона. За время ожидания кожа подсохла и стянулась, вследствие чего начала давить и натирать. Эту проблему легко решить. Необходимо просто хорошо увлажнить кожу. Для этого берем любой жирный крем и наносим его толстым слоем на поверхность. Оставляем минимум на 3 часа впитываться и проблема решена!
Если нужно немного растянуть
Если обувь натирает потому, что она слегка мала, ее можно растянуть. Простой, но эффективный способ — использовать воду. Полиэтиленовый пакет примерно наполовину наполняем водой, затем кладем его в обувь и убираем все вместе в морозильную камеру примерно на 1 сутки. За это время вода замерзнет, расширится и растянет обувь.
Вся проблема в заднике
Наибольший дискомфорт зачастую приносят слишком жесткие задники. Их можно размягчить с помощью молотка. Для этого берем какой-нибудь эластичный, но плотный материал, например, кусочек кожи или резины, закрываем им задник, после чего аккуратно, но тщательно простукиваем задник молотком.
Гигиенические средства в борьбе с натертостями
Настоящим спасением для многих становится твердый дезодорант, ведь достаточно нанести его на натираемое место на ноге и проблема решена.
Кстати отлично такой способ решает и проблему натирания кожи между бедрами.
Еще один простой, но эффективный способ избежать натертостей — просто натереть проблемное место на обуви слегка влажным мылом.
А ниже вы можете посмотреть видео о том, как спасти свои ноги от натирания, водянок и мозолей.
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