Простые хитрости от натирания мозолей

Смена сезонов, а вместе с ними и обуви для многих становится настоящей проблемой, ведь, например, летняя обувь зачастую сопровождается бесконечными натертостями и водянками. Новая же обувь может сильно натирать и вне зависимости от сезона.

Однако есть несколько простых хитростей, которые спасут ваши ножки.





Специальные силиконовые накладки и чем их можно заменить

Увлажнять необходимо не только свою кожу

Если нужно немного растянуть

Вся проблема в заднике

Гигиенические средства в борьбе с натертостями

Сегодня в магазине можно купить специальные силиконовые накладки различных форм, которые смогут сделать обувь более комфортной. Однако силиконовые накладки может заменить и более бюджетная самодельная подкладка из фетра. Для этого просто необходимо вырезать из фетра полоску нужного размера и приклеить ее на проблемное место.Еще один способ заменить специальные накладки — использовать вместо них тонкую ежедневную прокладку. От нее отрезаем нужную полоску и, так как на ней уже есть клей, просто приклеиваем получившуюся накладку на проблемное место в обуви.Но и кожу обуви! Нередко даже хорошая кожаная обувь может начать натирать, чаще всего это случается когда она долго лежала и ждала своего сезона. За время ожидания кожа подсохла и стянулась, вследствие чего начала давить и натирать. Эту проблему легко решить.Необходимо просто хорошо увлажнить кожу. Для этого берем любой жирный крем и наносим его толстым слоем на поверхность. Оставляем минимум на 3 часа впитываться и проблема решена!Если обувь натирает потому, что она слегка мала, ее можно растянуть. Простой, но эффективный способ — использовать воду. Полиэтиленовый пакет примерно наполовину наполняем водой, затем кладем его в обувь и убираем все вместе в морозильную камеру примерно на 1 сутки. За это время вода замерзнет, расширится и растянет обувь.Наибольший дискомфорт зачастую приносят слишком жесткие задники. Их можно размягчить с помощью молотка. Для этого берем какой-нибудь эластичный, но плотный материал, например, кусочек кожи или резины, закрываем им задник, после чего аккуратно, но тщательно простукиваем задник молотком.Настоящим спасением для многих становится твердый дезодорант, ведь достаточно нанести его на натираемое место на ноге и проблема решена.Кстати отлично такой способ решает и проблему натирания кожи между бедрами.Еще один простой, но эффективный способ избежать натертостей — просто натереть проблемное место на обуви слегка влажным мылом.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как спасти свои ноги от натирания, водянок и мозолей.