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ТОП-12 актеров с самыми грустными глазами

У этих мужчин грустные глаза даже тогда, когда они улыбаются. Хотя образы, созданные ими в кино, очень часто веселые и даже комедийные. Десятка бесспорных финалистов конкурса "Мистер Печалька".




Обнять и плакать. ТОП-12 актеров с самыми грустными глазами актер, глаза







1. Алексей Нилов, знаменитый Ларин из "Ментов". "Наша служба и опасна, и трудна...", нам не до улыбочек.


Обнять и плакать. ТОП-12 актеров с самыми грустными глазами актер, глаза




 



2. Николас Кейдж по-настоящему улыбался только в одном фильме - "Без лица", когда поменялся лицом с Траволтой.

Обнять и плакать. ТОП-12 актеров с самыми грустными глазами актер, глаза







3. Люк Перри, вечно депрессивный любимчик девочек из молодежного сериала "Беверли Хиллз".

Обнять и плакать. ТОП-12 актеров с самыми грустными глазами актер, глаза







4. Гоша Куценко. Известнейший российский "Антикиллер". С такой должностью - не до шуточек.

Обнять и плакать. ТОП-12 актеров с самыми грустными глазами актер, глаза







5. Джуд Лоу, непревзойденный Ватсон, сыгравший в паре с Робертом Дауни-мл. Эти глаза - просто погибель для фанаток.

Обнять и плакать. ТОП-12 актеров с самыми грустными глазами актер, глаза







6. Эдриан Броуди. Самый печальный киношный "Пианист". Улыбка на этом лице выглядит просто кощунственно.

Обнять и плакать. ТОП-12 актеров с самыми грустными глазами актер, глаза







7. Николай Караченцев. Обладая обезоруживающей улыбкой, просто до слез доводит своим печальным взглядом.

Обнять и плакать. ТОП-12 актеров с самыми грустными глазами актер, глаза







8. Джеймс Кэвизел, исполнитель роли Иисуса в "Страстях Христовых". Ему ли не знать, что такое боль и как передать ее взгядом.

Обнять и плакать. ТОП-12 актеров с самыми грустными глазами актер, глаза







9. Смазлива улыбка - оружие хороших мальчиков. Глаза с грустными "чертиками" - настоящая сокрушительная сила плохих парней. Это о Колине Фарреле.

Обнять и плакать. ТОП-12 актеров с самыми грустными глазами актер, глаза







10. Владимир Коренев, сыгравший ихтиандра в советском фильме "Человек-амфибия" в далеком 1961. До сих пор слезы на глаза наворачиваются.

Обнять и плакать. ТОП-12 актеров с самыми грустными глазами актер, глаза







11. Роберт Паттинсон. Самый грустный и справедливый киношный вампирчик из сериала "Сумерки". Куда уж тут улыбаться.


Обнять и плакать. ТОП-12 актеров с самыми грустными глазами актер, глаза







12. Дэвид Швиммер. Еще один сериальный "печалька". Но в отличие от предыдущего - этот грустит смешно. Это так умиляет, до слез!

Обнять и плакать. ТОП-12 актеров с самыми грустными глазами актер, глаза








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