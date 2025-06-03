ТОП-12 актеров с самыми грустными глазами

С нами не соскучишься!

У этих мужчин грустные глаза даже тогда, когда они улыбаются. Хотя образы, созданные ими в кино, очень часто веселые и даже комедийные. Десятка бесспорных финалистов конкурса "Мистер Печалька".









1. Алексей Нилов, знаменитый Ларин из "Ментов". "Наша служба и опасна, и трудна...", нам не до улыбочек.







1. Алексей Нилов, знаменитый Ларин из "Ментов". "Наша служба и опасна, и трудна...", нам не до улыбочек.









2. Николас Кейдж по-настоящему улыбался только в одном фильме - "Без лица", когда поменялся лицом с Траволтой.







2. Николас Кейдж по-настоящему улыбался только в одном фильме - "Без лица", когда поменялся лицом с Траволтой.









3. Люк Перри, вечно депрессивный любимчик девочек из молодежного сериала "Беверли Хиллз".







3. Люк Перри, вечно депрессивный любимчик девочек из молодежного сериала "Беверли Хиллз".









4. Гоша Куценко. Известнейший российский "Антикиллер". С такой должностью - не до шуточек.







4. Гоша Куценко. Известнейший российский "Антикиллер". С такой должностью - не до шуточек.









5. Джуд Лоу, непревзойденный Ватсон, сыгравший в паре с Робертом Дауни-мл. Эти глаза - просто погибель для фанаток.







5. Джуд Лоу, непревзойденный Ватсон, сыгравший в паре с Робертом Дауни-мл. Эти глаза - просто погибель для фанаток.









6. Эдриан Броуди. Самый печальный киношный "Пианист". Улыбка на этом лице выглядит просто кощунственно.







6. Эдриан Броуди. Самый печальный киношный "Пианист". Улыбка на этом лице выглядит просто кощунственно.









7. Николай Караченцев. Обладая обезоруживающей улыбкой, просто до слез доводит своим печальным взглядом.







7. Николай Караченцев. Обладая обезоруживающей улыбкой, просто до слез доводит своим печальным взглядом.









8. Джеймс Кэвизел, исполнитель роли Иисуса в "Страстях Христовых". Ему ли не знать, что такое боль и как передать ее взгядом.







8. Джеймс Кэвизел, исполнитель роли Иисуса в "Страстях Христовых". Ему ли не знать, что такое боль и как передать ее взгядом.









9. Смазлива улыбка - оружие хороших мальчиков. Глаза с грустными "чертиками" - настоящая сокрушительная сила







9. Смазлива улыбка - оружие хороших мальчиков. Глаза с грустными "чертиками" - настоящая сокрушительная сила плохих парней . Это о Колине Фарреле.









10. Владимир Коренев, сыгравший ихтиандра в советском фильме "Человек-амфибия" в далеком 1961. До сих пор слезы на глаза наворачиваются.







10. Владимир Коренев, сыгравший ихтиандра в советском фильме "Человек-амфибия" в далеком 1961. До сих пор слезы на глаза наворачиваются.









11. Роберт Паттинсон. Самый грустный и справедливый киношный вампирчик из сериала "Сумерки". Куда уж тут улыбаться.







11. Роберт Паттинсон. Самый грустный и справедливый киношный вампирчик из сериала "Сумерки". Куда уж тут улыбаться.









12. Дэвид Швиммер. Еще один сериальный "печалька". Но в отличие от предыдущего - этот грустит смешно. Это так умиляет, до слез!







12. Дэвид Швиммер. Еще один сериальный "печалька". Но в отличие от предыдущего - этот грустит смешно. Это так умиляет, до слез!







