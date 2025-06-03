ТОП-12 актеров с самыми грустными глазами

У этих мужчин грустные глаза даже тогда, когда они улыбаются. Хотя образы, созданные ими в кино, очень часто веселые и даже комедийные. Десятка бесспорных финалистов конкурса "Мистер Печалька".
1. Алексей Нилов, знаменитый Ларин из "Ментов". "Наша служба и опасна, и трудна...", нам не до улыбочек.
2. Николас Кейдж по-настоящему улыбался только в одном фильме - "Без лица", когда поменялся лицом с Траволтой.
5. Джуд Лоу, непревзойденный Ватсон, сыгравший в паре с Робертом Дауни-мл. Эти глаза - просто погибель для фанаток.
6. Эдриан Броуди. Самый печальный киношный "Пианист". Улыбка на этом лице выглядит просто кощунственно.
7. Николай Караченцев. Обладая обезоруживающей улыбкой, просто до слез доводит своим печальным взглядом.
8. Джеймс Кэвизел, исполнитель роли Иисуса в "Страстях Христовых". Ему ли не знать, что такое боль и как передать ее взгядом.
9. Смазлива улыбка - оружие хороших мальчиков. Глаза с грустными "чертиками" - настоящая сокрушительная сила плохих парней. Это о Колине Фарреле.
10. Владимир Коренев, сыгравший ихтиандра в советском фильме "Человек-амфибия" в далеком 1961. До сих пор слезы на глаза наворачиваются.
11. Роберт Паттинсон. Самый грустный и справедливый киношный вампирчик из сериала "Сумерки". Куда уж тут улыбаться.
12. Дэвид Швиммер. Еще один сериальный "печалька". Но в отличие от предыдущего - этот грустит смешно. Это так умиляет, до слез!
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