Переделка кухни на бюджете

Переделка и ремонт старой кухни — «головная боль» многих хозяек. Полноценный ремонт с покупкой готовой мебели и вызовом мастеров на дом всегда обходится очень дорого. Но и на бюджете кухня может получить достойное обновление!

К тому же, осуществляя многие работы своими руками, у вас получится хорошо сэкономить.



Прежде всего, из кухни необходимо убрать всю мебель. Убрать старые обои и снять фартук.



На этой кухне есть колонна — хозяева решили задекорировать её «под бетон», в индустриальном стиле. Для этого, нанеся слой штукатурки, шпателем прикасались к колонне в разных местах — и получаются неровности, имитирующие бетонную стену. Останется только нанести краску соответствующего цвета, и всё готово!



На место старой плитки выложили новую. Если вы не умеете класть плитку, лучше всё-таки нанять мастера только для этой работы — иначе можно испортить хороший и относительно дорогой материал.



На стену поверх плитки хозяева решили не устанавливать навесные шкафчики. Вместо этого они предпочли нарисовать природный рисунок своими руками. Сделать это сможет каждый! Для этого понравившийся рисунок нужно распечатать и расчертить на равные квадраты.



Затем стену также расчертить на квадраты. Визуально определив контуры будущих деревьев, нарисовать деревья краской схематично на стене.

Теперь, взяв перманентный маркер (не краску!), нарисовать стволы и иголочки. У хвойных деревьев получатся распушённые «реснички» в разные стороны.А у туи, например, штрихи нужно делать вверх в одном направлении. Понадобится ещё дорисовать листья — с этим точно справится каждый, идеальность здесь не нужна. И стена с дизайнерским рисунком готова! Чтобы он хорошо держался, обязательно нанесите лак.Переходим к шкафчикам. Со старых шкафов снимите плёнку с помощью строительного фена или, если нет фена, воспользуйтесь утюгом и пергаментной бумагой. Тепло размягчит клей, и плёнка сойдёт сразу же без усилий.Если у вас шкафы из ДСП, то их придется зашкурить и зашпатлевать. Если из МДФ, то предварительные процедуры не требуются — можно сразу приступать к покраске в выбранный цвет.Швы на белой плитке лучше всего затереть чёрной затиркой — сейчас это в тренде.Остаётся совсем немного: купить столешницу (самый дешёвый и качественный вариант — ЛДСП под дерево) и вырезать в ней отверстия под новую раковину, плиту и розетки, если необходимо.Из досок и уголков, а также направляющих сделать выдвижной шкафчик под раковину. Прикрепить к нему одну из дверец шкафов. Установить оставшиеся дверцы на свои места, прикрепить новые ручки.Разве не потрясающее преображение кухни? Невероятно красиво, стильно и на бюджете, в то же время качественно!Подробнее о переделке кухни смотрите в видео ниже: