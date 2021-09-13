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Переделка кухни на бюджете

Переделка и ремонт старой кухни — «головная боль» многих хозяек. Полноценный ремонт с покупкой готовой мебели и вызовом мастеров на дом всегда обходится очень дорого. Но и на бюджете кухня может получить достойное обновление!
К тому же, осуществляя многие работы своими руками, у вас получится хорошо сэкономить.
Переделка кухни на бюджете
Прежде всего, из кухни необходимо убрать всю мебель. Убрать старые обои и снять фартук.
Переделка кухни на бюджете
На этой кухне есть колонна — хозяева решили задекорировать её «под бетон», в индустриальном стиле. Для этого, нанеся слой штукатурки, шпателем прикасались к колонне в разных местах — и получаются неровности, имитирующие бетонную стену. Останется только нанести краску соответствующего цвета, и всё готово!
Переделка кухни на бюджете
На место старой плитки выложили новую. Если вы не умеете класть плитку, лучше всё-таки нанять мастера только для этой работы — иначе можно испортить хороший и относительно дорогой материал.
Переделка кухни на бюджете
На стену поверх плитки хозяева решили не устанавливать навесные шкафчики. Вместо этого они предпочли нарисовать природный рисунок своими руками. Сделать это сможет каждый! Для этого понравившийся рисунок нужно распечатать и расчертить на равные квадраты.
Переделка кухни на бюджете
Затем стену также расчертить на квадраты. Визуально определив контуры будущих деревьев, нарисовать деревья краской схематично на стене.

Теперь, взяв перманентный маркер (не краску!), нарисовать стволы и иголочки. У хвойных деревьев получатся распушённые «реснички» в разные стороны.

Переделка кухни на бюджете
А у туи, например, штрихи нужно делать вверх в одном направлении. Понадобится ещё дорисовать листья — с этим точно справится каждый, идеальность здесь не нужна. И стена с дизайнерским рисунком готова! Чтобы он хорошо держался, обязательно нанесите лак.
Переделка кухни на бюджете
Переходим к шкафчикам. Со старых шкафов снимите плёнку с помощью строительного фена или, если нет фена, воспользуйтесь утюгом и пергаментной бумагой. Тепло размягчит клей, и плёнка сойдёт сразу же без усилий.
Переделка кухни на бюджете
Если у вас шкафы из ДСП, то их придется зашкурить и зашпатлевать. Если из МДФ, то предварительные процедуры не требуются — можно сразу приступать к покраске в выбранный цвет.
Переделка кухни на бюджете
Швы на белой плитке лучше всего затереть чёрной затиркой — сейчас это в тренде.
Остаётся совсем немного: купить столешницу (самый дешёвый и качественный вариант — ЛДСП под дерево) и вырезать в ней отверстия под новую раковину, плиту и розетки, если необходимо.
Переделка кухни на бюджете
Из досок и уголков, а также направляющих сделать выдвижной шкафчик под раковину. Прикрепить к нему одну из дверец шкафов. Установить оставшиеся дверцы на свои места, прикрепить новые ручки.

Переделка кухни на бюджете
Разве не потрясающее преображение кухни? Невероятно красиво, стильно и на бюджете, в то же время качественно!
Переделка кухни на бюджете
Подробнее о переделке кухни смотрите в видео ниже:


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