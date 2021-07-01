Как открыть консервную банку одной только ложкой, если под рукой нет открывашки

Доводилось ли вам бывать в такой ситуации: есть консервная банка с чем-нибудь вкусным и сытным внутри, а также огромное желание скорее покушать, но нет ни ножа, ни штопора? Ситуация откровенно печальная! Однако из нее есть выход. Дело в том, что открыть зловредную банку можно при помощи если не голых рук, то уж точно обычной столовой ложки. Автор видеоматериала показал, как это сделать.
Начинаем жать. /Фото: youtube.com.
Важно: перед тем, как начать предпринимать попытки по открытию консервов, следует убедиться, что используемая ложка абсолютная сухая и чистая! В противном случае при выполнении «силового взаимодействия» удержать столовый инструмент будет крайне сложно.
Итак, открыть консервную банку при помощи ложки совсем не сложно. Для начала берем ложку в руку и как следует зажимаем ее в ладони. Держать нужно так, чтобы конец длиной 2-3 см оставался свободным.
Делаем дырку. /Фото: youtube.com.
Теперь берем консервную банку в другую руку. Ложкой при этом начинаем тереть о крышку банки. Сразу учитывайте тот факт, что усилия придется прикладывать немаленькие. Амплитуда движений должна составлять 2-3 см. На первом этапе в крышке образуется паз. В дальнейшем это упростит работу, так как ложка перестанет соскальзывать в стороны от места работы. Тереть продолжаем до тех пор, пока не получится отверстие.
Получается прорезь. /Фото: youtube.com.
Когда в крышке протрется дырка, в нее нужно будет вставить острие ложки и сильно надавить. При этом необходимо делать движения в сторону так, чтобы образовывалась прорезь еще большего размера. Качающие движения помогут не резать металл, а разрывать его движением вверх.
Не нужно делать ее аккуратной. /Фото: youtube.com.
Примечание: толщина листовой стали банок около 0.2 см. Она легко рвется даже при средней нагрузке.
Продолжайте описанную процедуру до тех самых пор, пока не откроете банку. Помните о том, что рванный металл может быть опасен для рук. Поднимайте вырезанную крышку с осторожностью.
Открывайте осторожно. Приятного аппетита. /Фото: youtube.com.
Видео
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