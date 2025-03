Концепт природного курорта, номера которого сохраняют формы скал

Отдельные резиденции горного курорта предназначены для тех, кто предпочитает уединенный отдых (концепт Desert Rock). | Фото: designboom.com.

Концепт природного курорта Desert Rock, номера которого сохраняют поразительные формы скал (разработка компании Oppenheim Architecture). | Фото: blessthisstuff.com.

Только когда зажигаются огни, можно увидеть гостиничные номера и отдельные резиденции, спрятанные внутри горной гряды (концепт курорта Desert Rock). | Фото: thenationalnews.com.

12 роскошных отельных номеров с собственными панорамными бассейнами интегрированы в верхнюю часть горной гряды (концепт курорта Desert Rock). | Фото: thenationalnews.com.

Из каждого номера есть выход на террасу и к индивидуальному панорамному бассейну (концепт курорта Desert Rock).

Глядя на «Пустынную скалу» днем, невозможно представить, что внутри обустроены роскошные номера (концепт курорта Desert Rock).

На территории горного курорта Desert Rock будет построено 48 отдельных резиденций (концепт). | Фото: blessthisstuff.com.

Попасть на территорию горного курорта Desert Rock можно по скрытой лестнице, которая огорожена каменными стенами, напоминающими огромные валуны (концепт). | Фото: franquicias-de-internet.info.

Из каждого номера/резиденции или общественной зоны открывается захватывающий вид (концепт курорта Desert Rock).

Дизайн-проект интерьера отдельных резиденций горного курорта Desert Rock (визуализация).

Пример того, как может выглядеть гостиничный номер, внутри скалы (концепт курорта Desert Rock).

Часть амбициозного проект The Red Sea Project, нацеленного на создание разветвленной туристической индустрии на Западном побережье Саудовской Аравии. | Фото: blessthisstuff.com.

Дизайнеры компании Oppenheim Architecture представили концептуальный проект нового горного курорта, строительство которого полным ходом идет на западном побережье Саудовской Аравии. В проекте под названием Desert Rock явно угадываются элементы, взятые из окружающей среды , чтобы максимально гармонично интегрировать все здания курорта в горный ландшафт.Компания Oppenheim Architecture начала работу над реализацией проекта природного горного курорта под названием Desert Rock («Пустынная скала»), который вскоре появится на западном побережье Саудовской Аравии. Строительство курорта, инициированное компанией Red Sea Development Company (TRSDC), стало частью более масштабного проекта под названием The Red Sea Project, направленного на привлечение иностранных туристов в этот регион. Амбициозная программа развития туристической индустрии делает упор на экологичные и устойчивые проекты, которые помогут не только сберечь дикую природу, но и в выгодном свете представить аутентичное наследие страны – природу, историю, традиции, обряды и ремесленное мастерство местного населения.Главной целью этого проекта стало объединение архитектуры с природой, поэтому команда разработчиков соединила в единую цепочку 48 вилл и 12 роскошных отельных номеров в пределах горного хребта. Им удалось сохранить единство природного ландшафта благодаря тому, что в облике архитектурных объектов повторяются поразительные формы скал. Еще одной особенностью курорта, расположенного на одной из самой таинственной и уникальной природной достопримечательности страны – Пустынной скале (отсюда и название), стало распределение его инфраструктуры. Чтобы обеспечить беспрепятственный панорамный вид на окружающий пейзаж, дороги, ведущие к курорту, скрыты за ландшафтными насыпями, что в свою очередь минимизирует звуковое и световое загрязнение и позволяет гостям полностью «раствориться» в природном окружении. А сами структуры интегрированы в скальную породу так, чтобы не закрывали обзор другим объектам, при этом сохранялось максимальное уединение.— говорит Чад Оппенгейм, основатель компании Oppenheim Architecture.Реализовывая концепцию Desert Rock, специалисты Oppenheim Architecture стремятся достичь наивысшего уровня сертификации Leadership in Energy and Environment Design (LEED). Для этого проектом предусмотрено использование экологически чистых материалов (преимущественно местных), снижение потребление энергии за счет интеграции архитектурных объектов вглубь горной породы, создавая естественную оболочку, помогающую сохранить благоприятный микроклимат в каждой структуре, а также внедрение инновационных систем, позволяющих собрать, очистить и переработать природные и сточные воды.Плюс ко всему планируется внедрение интеллектуальных технологий, которые будут анализировать, корректировать и контролировать работу всех систем, что позволит экономить электроэнергию, вырабатываемую солнечными панелями. Особенно тщательно планируют следить за использованием водных ресурсов, ведь они нужны не только для обеспечения людей необходимыми условиями для комфортного проживания, но и для растений, которые будут дополнительно высажены на прилегающей территории курорта.Курорт Desert Rock, продолжающий природный ландшафт одноименной горной гряды, сможет похвастаться не только роскошными и благоустроенными апартаментами, удаленными друг от друга, чтобы можно было побыть наедине с собой и природой, но и спа-салоном мирового класса, фитнес-центром, рестораном и обеденными зонами, организованными в уединенных местах. К услугам гостей создадут экзотический оазис в виде лагуны, где можно будет искупаться, позагорать или просто наслаждаться чистейшим воздухом и завораживающей красотой природы.Для тех, кто предпочитает активный отдых на свежем воздухе, разработаны прогулочные маршруты, также постояльцы смогут отправиться в поход, покататься на багги по дюнам и полюбоваться звездами. Гостей будут сопровождать опытные инструкторы, которые смогут провести экскурсию, совмещая с образовательными турами, знакомящими с историей, культурой и традициями как страны в целом, так и конкретной местности. Посетители горного курорта не останутся и без сувениров, сделанных местными мастерами. А особо креативные гости смогут посетить мастер-классы, где лучшие ремесленники раскроют некоторые секреты создания украшений или аксессуаров из природных материалов.Если говорить о самом строительстве, то по максимуму используются местные материалы, извлеченные из самого участка – это камень (дополнительно измельчается) и песок. Они служат наполнителями для создания бетонных площадок и перегородок. А вот в качестве отделочных материалов (как для фасадов, так и для интерьеров всех объектов) используют натуральный камень с особенной структурой , которая бы помогла создать иллюзию настоящих скал.Как стало известно редакции Novate.ru, строительство началось в июле 2021 года и ожидается, что первые гости смогут погрузиться в незабываемую атмосферу курорта Desert Rock уже к концу 2022 г. Если же говорить об амбициозной программе туристического развития The Red Sea Project, то строительство 16 отелей/ курортов , будет завершено к 2023 году. А вот к 2030 г., по окончанию масштабного проекта, гостиничное направление задействует 22 острова, на которых появятся 50 фешенебельных курортов с 8 тыс. отельными номерами и 1 тыс. жилыми резиденциями. На территории также обустроят причалы для яхт, поля для гольфа, места для отдыха и даже международный аэропорт.