15 невероятных вещей, случайно найденных людьми в их собственных домах

15 невероятных вещей, случайно найденных людьми в их собственных домах

После этой подборки мы в редакции Фактрума призадумались: может, самое время наведаться на дачу или к бабушке в деревню и обыскать закрома потщательнее?.. Ведь чего только люди не находят в своих домах!

1. Житель Теннесси обнаружил эту удивительную коллекцию старинных монет в сейфе, спрятанном на чердаке

15 невероятных вещей, случайно найденных людьми в их собственных домах

2. А эти любовные письма, написанные солдатом во время Первой мировой, нашли в стене жилого дома

15 невероятных вещей, случайно найденных людьми в их собственных домах

3. Обитатели другого дома обнаружили под половицами около 4000 археологических находок в виде игровых деталек

15 невероятных вещей, случайно найденных людьми в их собственных домах

4.Эту гигантскую Монополию обнаружил хозяин дома, когда перестилал пол

15 невероятных вещей, случайно найденных людьми в их собственных домах

5. А кто-то нашел в своем доме старинный портфель, в котором лежали деньги, серебро, видеокассеты и мрачная записка «Спасайся»

15 невероятных вещей, случайно найденных людьми в их собственных домах

6. А эта книга комиксов, которую обнаружили в стене владельцы дома, ушла с молотка за $175 000

15 невероятных вещей, случайно найденных людьми в их собственных домах

7. Также в стене одна пара обнаружила 50-летний сейф. В нем лежали 51 000 долларов наличными, старинная бутылка бурбона и книга «Путеводитель растерянных» авторства Э.
Ф. Шумахера

15 невероятных вещей, случайно найденных людьми в их собственных домах

8. Житель штата Юта нашел у себя в подвале несколько мешков, полных денег, и вернул их владельцу

15 невероятных вещей, случайно найденных людьми в их собственных домах

9. А эту фигурку Фаберже, которую заказал сам Николай II, нашли на чердаке дома в Нью-Йорке. Позже ее продали на аукционе за $5,2 миллиона долларов

15 невероятных вещей, случайно найденных людьми в их собственных домах

10. Тем временем кто-то обнаружил в своем подвале целый ящик боеприпасов

15 невероятных вещей, случайно найденных людьми в их собственных домах

11. А у кого-то на чердаке 40 лет простоял попкорн

15 невероятных вещей, случайно найденных людьми в их собственных домах

12. Еще один домовладелец обнаружил в подвале полноценную кухню для слуг. Ого!

15 невероятных вещей, случайно найденных людьми в их собственных домах

13. Житель Норвегии нашел на чердаке оригинальную картину Ван Гога

15 невероятных вещей, случайно найденных людьми в их собственных домах

14. А под половицами дома этой пары скрывался средневековый колодец

15 невероятных вещей, случайно найденных людьми в их собственных домах

15. И, наконец, семья, которая обнаружила под своим домом древние фрески и гравюры племени Майя

15 невероятных вещей, случайно найденных людьми в их собственных домах

источник

Ссылка на первоисточник
ван гог
николай (ii)
э.ф.шумахер
