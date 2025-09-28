15 невероятных вещей, случайно найденных людьми в их собственных домах
После этой подборки мы в редакции Фактрума призадумались: может, самое время наведаться на дачу или к бабушке в деревню и обыскать закрома потщательнее?.. Ведь чего только люди не находят в своих домах!
1. Житель Теннесси обнаружил эту удивительную коллекцию старинных монет в сейфе, спрятанном на чердаке
2. А эти любовные письма, написанные солдатом во время Первой мировой, нашли в стене жилого дома
3. Обитатели другого дома обнаружили под половицами около 4000 археологических находок в виде игровых деталек
4.Эту гигантскую Монополию обнаружил хозяин дома, когда перестилал пол
5. А кто-то нашел в своем доме старинный портфель, в котором лежали деньги, серебро, видеокассеты и мрачная записка «Спасайся»
6. А эта книга комиксов, которую обнаружили в стене владельцы дома, ушла с молотка за $175 000
7. Также в стене одна пара обнаружила 50-летний сейф. В нем лежали 51 000 долларов наличными, старинная бутылка бурбона и книга «Путеводитель растерянных» авторства Э.
8. Житель штата Юта нашел у себя в подвале несколько мешков, полных денег, и вернул их владельцу
9. А эту фигурку Фаберже, которую заказал сам Николай II, нашли на чердаке дома в Нью-Йорке. Позже ее продали на аукционе за $5,2 миллиона долларов
10. Тем временем кто-то обнаружил в своем подвале целый ящик боеприпасов
11. А у кого-то на чердаке 40 лет простоял попкорн
12. Еще один домовладелец обнаружил в подвале полноценную кухню для слуг. Ого!
13. Житель Норвегии нашел на чердаке оригинальную картину Ван Гога
14. А под половицами дома этой пары скрывался средневековый колодец
15. И, наконец, семья, которая обнаружила под своим домом древние фрески и гравюры племени Майя
