Новые способы применения шампуня в быту

Рассказываем, как самый простой шампунь может заменить бытовую химию.







Шампунь очищает кожу головы от грязи и бактерий и заставляет волосы буквально скрипеть от чистоты. Почему же тогда мы не используем его для других целей — например, для уборки дома? Шампунь даже лучше многих средств для уборки, потому что не содержит вредных компонентов и его легко смыть — а значит, он не разъедает поверхности. И так, для каких уголков дома шампунь станет лучшим другом?



Для кухни

Для раковины

Защита для зеркала

Для кистей

Для пола

От пятен на ткани

Для полировки кожи

Шампунь растворяет жир на нашей голове, и делает то же с любыми поверхностями. Так что намыльте губку шампунем и пройдитесь по поверхностям, микроволновой печи, плите и плинтусам на кухне. Затем смойте остатки шампуня влажной тряпкой.Шампунь хорошо растворяет зубную пасту и другие типичные загрязнения для раковины. Кстати, шампунь подходит и для зеркала — намыльте тряпку, протрите зеркало, а потом смойте.Для кранаШампунь может очистить и отполировать любой хромированный кран в вашем доме. Нанесите на кран остатки пены после мытья раковины или зеркала — этого будет достаточно.Вы удивитесь, но шампунь избавит вас от главного раздражителя в ванной — запотевшего зеркала. Так, протрите зеркало тряпкой в шампуне перед душем, и смойте средство, когда закончили принимать ванну.Кисти для румян, пудры, консилера и прочей косметики — настоящий магнит для бактерий. Поэтому их надо чистить раз в полторы недели, и лучшее средство для этого — детский шампунь. Так налейте небольшую каплю на кисть и намыльте ее ворсинки. Почему именно детский шампунь? Главный аргумент — в его составе нет консервантов и аллергенов, которые раздражают кожу.Раствор с шампунем для волос хорошо очищает пол из кафеля, плитки и линолеума — но только не паркет (на нем шампунь оставит разводы). Так, налейте крышечку шампуня в таз с теплой водой и помойте пол, как обычно. Плюс этого способа в том, что у шампуня натуральный запах и более безопасный состав (в сравнении с бытовой химией). Значит, вы сможете ходить по полу без обуви и не будете вдыхать ядовитые пары.Шампунь справится даже с самыми страшными жирными пятнами на ковре, мягкой мебели, вашей одежде или покрывале. Смешайте шампунь с водой и нанесите на пятно мягкой щеткой. Если пятно маленькое — можно использовать зубную щетку.Раствор воды и шампуня сделает кожу обуви и дивана блестящей. Более эффективный вариант — смешать шампунь с вазелином, и втереть на поверхность