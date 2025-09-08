5 аппетитных блюд, которые смогут приготовить даже неопытные мужья

Не секрет, что готовка занимает большую часть времени в жизни каждой хозяйки и зачастую не всегда бывает благодарной. Потому иногда так хочется не готовить сложные блюда, а обойтись чем-то простым, но вместе с тем сытным, что легко утоляет голод. Например, с помощью пяти следующих рецептов, которые подойдут на перекусы или в качестве основных блюд.
1. Грибы в вине
Грибы в вине. \ Фото: bing.com.
Блюда, приготовленные с добавлением вина, получаются нежными, сочными и ароматными. Исключением не стали и шампиньоны, румяные, пряные и чертовски вкусные.
Ингредиенты:
• Грибы – 700 г;
• Вино белое сухое – 0,5 стакана;
• Томаты в собственном соку – 1 банка (250-300 г);
• Оливковое масло – для жарки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Орегано – по вкусу.
Пряные грибы. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Нарезать на четвертинки;
• Готовить три-четыре минуты в глубокой сковороде с толстым дном на небольшом количестве оливкового масла;
• Чеснок нарезать ломтиками;
• Добавить к грибам;
• Сдобрить солью, смесью перцев и орегано;
• Перемешать;
• Готовить пять-шесть минут;
• Томаты нарезать небольшим кубиком и вместе с соком добавить к грибам;
• Залить вином;
• Готовить на среднем огне примерно десять-двенадцать минут, периодически помешивая;
• Подавать как самостоятельное блюдо или с гарниром из отварного риса, спагетти, картофеля.
2. Сладкие гренки
Сладкие гренки. \ Фото: stat.ameba.jp.
Гренки – самый быстрый и простой способ накормить семью на завтрак.пальчики оближешь с первого укуса.
Ингредиенты:
• Хлеб тостерный – 6 кусочков;
• Молоко – 2-2,5 ст.л;
• Яйца – 1 шт;
• Мёд – 1-1,5 ст.л;
• Сливочное масло – для жарки;
• Корица – по вкусу.
Гренки в яйце. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать мёд с корицей, яйцами и молоком;
• В получившейся смеси обвалять ломтики хлеба;
• Обжарить до золотистого цвета со всех сторон на сливочном масле;
• Подавать с чаем или кофе.
3. Суп из кабачков
Суп с кабачками. \ Фото: bing.com.
Быстро, просто и очень вкусно – таков девиз кабачкового супа с вермишелью. Блюдо, которое с удовольствием съедят и дети, и взрослые.
Ингредиенты:
• Кабачки мелкие – 6 шт;
• Морковка небольшая – 2 шт;
• Шампиньоны крупные – 3-4 шт;
• Вермишель – 1 горсть;
• Лук зелёный – 1 небольшой пучок;
• Лавровый лист – 1 шт;
• Перец душистый – 2-3 горошка;
• Соль – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Петрушка свежая – 2-3 веточки;
• Кинза свежая – 2-3 веточки.
Кабачковый суп. \ Фото: elviejochamartin.com.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать кубиками или соломкой;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве оливкового масла;
• Лук вымыть;
• Мелко нарезать;
• Добавить к грибам;
• Готовить около двух-трёх минут;
• Морковку натереть на крупной тёрке;
• Высыпать к остальным ингредиентам;
• Перемешать и готовить пять-семь минут;
• Кабачки вымыть;
• Нарезать соломкой или средним кубиком;
• Выложить в кастрюлю;
• Залить водой так, чтобы жидкость покрывала овощи на два-три сантиметра;
• Добавить лавровый лист и душистый перец;
• Довести до кипения;
• Готовить на среднем огне около получаса;
• Затем добавить вермишель;
• Варить минут семь;
• За пару минут до готовности выложить зажарку из грибов, лука и моркови;
• Добавить мелко нарезанную петрушку и кинзу;
• Приправить солью;
• Перемешать;
• Готовому супу дать настояться минут десять;
• Подавать к столу с лимонным соком по желанию.
4. Омлетные рулетики с овощами
Рулетики из омлета. \ Фото: bigc.co.th.
Нет ничего проще, чем приготовить омлет. Тем более, если в арсенале есть овощи и щепотка фантазии.
Ингредиенты:
• Яйца – 3 шт;
• Помидоры черри – 3-4 шт;
• Грибы (шампиньоны) – 2 шт;
• Рукола – 0,5 стакана;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Рулет из омлета с овощной начинкой. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Помидоры вымыть;
• Просушить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Обжарить одну-две минуты на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Шампиньоны вымыть;
• Просушить;
• Нарезать тонкими пластинками;
• Добавить к помидорам;
• Готовить три-четыре минуты;
• Слегка посолить и поперчить;
• Руколу вымыть;
• Просушить;
• Измельчить;
• Смешать в миске с яйцами, солью, перцем;
• Хорошенько взбить вилкой;
• Получившейся смесью залить грибы с помидорами;
• Готовить на медленном огне десять-двенадцать минут под крышкой;
• Затем выключить;
• Слить с крышки конденсат;
• Накрыть крышкой и полотенцем;
• Оставить на пять-семь минут;
• Аккуратно снять омлет со сковороды;
• Сформировать рулет;
• Разрезать порционно;
• Закрепить шпажками или зубочистками и подать к столу.
5. Скумбрия с овощами
Скумбрия с овощами. \ Фото: blogspot.com.
Не знаете, что приготовить на обед или ужин? Тогда рецепт скумбрии с овощами, запечённой в духовке – то, что нужно.
Ингредиенты:
• Скумбрия выпотрошенная – 4 тушки;
• Томаты коктейльные – 10-12 шт;
• Чеснок – 5-6 зубков;
• Лимоны крупные – 2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – 1 маленький пучок;
• Оливковое или подсолнечное масло – опционально.
Скумбрия, запечённая в духовке с овощами. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс;
• Петрушку вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Смешать с чесноком, солью и молотым перцем;
• Получившейся смесью хорошенько натереть рыбу со всех сторон, в том числе и внутри;
• Сбрызнуть подсолнечным или оливковым маслом;
• Лимоны вымыть;
• Нарезать ломтиками или кружками средней толщины;
• Слой выложить в форму для запекания, предварительно смазанную маслом;
• Затем выложить тушки рыбы;
• Нарезанные на четвертинки помидоры;
• Сверху выложить оставшиеся ломтики лимона;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на десять-пятнадцать минут;
• Готовую рыбу подавать с белым отварным рисом или картофелем.
