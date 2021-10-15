Мамы мира: Колоритные портреты, которые сделал фотограф-путешественник в разных уголках мира

Мамы мира: фотопроект длиной в 10 лет.

1. Вьетнам, 2001 год

Мама из Вьетнама.

2. Марокко, 2003 год

Бесстрашная мама из Марокко.

3. Перу, 2005 год

Мама, ребенок и альпака.

4. Мали, 2007 год

Мама с сыном, Мали.

5. Индия, 2008 год

Мама с сыном из Ладакха, Индия.

6. Бенин, 2009 год

Африканская мама в традиционном наряде.

7. Эфиопия, 2011 год

Женщина

8. оилия, 2013 год

Бразильская мама с сыном на руках.

9. Япония, 2015 год

Мама с дочерью в парке в Киото.

10. Узбекистан, 2016

Мама с дочкой из Узбекистана.