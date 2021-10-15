Мамы мира: Колоритные портреты, которые сделал фотограф-путешественник в разных уголках мира

Мамы мира: фотопроект длиной в 10 лет.
Что может быть более трогательным, чем отношения матерей к своим детям? В их объятиях – нежность и теплота, забота и готовность защитить своего ребенка от любых невзгод. Фотограф Паскаль Маннартс посвятил 10 лет жизни путешествиям по миру, и собрал целую коллекцию снимков, на которых запечатлены мамы со своими малышами. Женщины выглядят по-разному, но неизменной остается только одно – их беззаветная любовь.
1. Вьетнам, 2001 год
Мама из Вьетнама.
Этот снимок был сделан во вьетнамском городе Шапа рано утром, когда на улице моросил дождь. Несмотря на это многие женщины с детьми шли в сторону города или, напротив, в поля. Все они были хороши собой – красивые черты лица, смуглая кожа, массивные серьги в ушах и синие одежды.
2. Марокко, 2003 год
Бесстрашная мама из Марокко.
Ущелье Тодра – одно из самых живописных мест в Марокко. Среди туристов, которые любят активный отдых, прогулка по отвесным скалам популярна. Правда, отправляясь в дорогу, Паскаль и предположить не мог, что именно здесь встретит героев для очередной фотографии. Женщина спокойно шла по огромным камням, а за спиной у нее был ребенок. Казалось, она ни о чем не переживала.
3. Перу, 2005 год
Мама, ребенок и альпака.
Это снимок сделан в перуанском городе Куско. Женщина позирует с сыном и их альпакой. По признанию Паскаля, люди, которые живут там в горах, вызывают у него вдохновение и восхищение.
4. Мали, 2007 год
Мама с сыном, Мали.
Город Сегу запомнился фотографу своей неуемной энергией. Лица, краски, запахи – все это сплошным вихрем сменяло друг друга. Взгляд Паскаля остановился в толпе на этой женщине. Несмотря на суету вокруг, она остановилась и присела, чтобы дать ребенку воды.
5. Индия, 2008 год
Мама с сыном из Ладакха, Индия.
Ладакх – область, где сделан этот снимок – очень сильно отличается от всей Индии и по географическому расположению, и в культурном и историческом плане. Часто эту область называют «небольшим Тибетом», поскольку путешественники чувствуют себя здесь, словно на краю земли. Паскаль направлялся в монастырь Chemrey, когда встретил эту женщину с сыном на руках. Оказалось, что семья живет в небольшом кирпичном домике вдали от цивилизации.
6. Бенин, 2009 год
Африканская мама в традиционном наряде.
У африканского народа бамбара есть пословица: «Каждая мать – это река». Во время путешествия в Бенин Паскаль познакомился с одной из местных жительниц, которая охотно согласилась позировать ему в традиционном наряде.
7. Эфиопия, 2011 год
Женщина
В Харэре (четвертом по значимости городе среди священных исламских городов) путешественники могут пережить невероятное чувство. Кажется, что время здесь остановилось столетия назад. Гуляя среди сотен святых мест и мечетей, ощущаешь себя в лабиринте, из которого выбраться непросто. Тем интереснее встречать местных жителей, которые живут изо дня в день в этой атмосфере.
8. оилия, 2013 год
Бразильская мама с сыном на руках.
Этот снимок был сделан в муниципалитете Баррейриньяс (штат Мараньян). Паскаль провел здесь несколько дней в гостях у местной семьи, он был приятно удивлен их радушием и гостеприимством. Глава семьи Исайяс говорил по-английски, и он выступал в роли переводчика, когда нужно было обратиться к его жене Люсиле. Женщина очень гордилась сыном Габриелем и могла часами общаться о нем с соседями на крыльце дома.
9. Япония, 2015 год
Мама с дочерью в парке в Киото.
Этот эмоциональный кадр сделан в парке Maruyama в Киото. В любое время здесь много посетителей, поэтому найти объект для фотографирования проще простого. Мама и ее взрослая дочерь привлекли внимание Паскаля тем, что они наблюдали за ним с нескрываемым интересом. Он показал им несколько кадров на экране камеры, и они с удовольствием согласились на то, чтобы он сделал еще один снимок на память. Женщины смеялись так искренне, что фотография получилась живой и полной эмоций.
10. Узбекистан, 2016
Мама с дочкой из Узбекистана.
В Узбекистане Паскаль побывал всего пару лет назад. Там, на одной из старых улочек Ташкента он встретил женщину, сердце которой было наполнено любовью к своей дочери. Запечатлеть это светлое чувство фотографу удалось на камеру.
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