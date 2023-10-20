Вино, яйца и ещё 4 продукта, для которых лучшее место - морозилка

Лапша быстрого приготовления спасает, когда хочется покушать и нет времени готовить что-то более основательное. Но знали ли вы, что её можно не просто запарить, употребляя прямо с упаковки, но и приготовить с ней оригинальные блюда? В этой подборке мы подготовили семь рецептов с дошираком, которые вас приятно удивят.
1. Салат
Салат. \ Фото: cookingwithnart.com.
Салат из доширака – нечто необычное, но очень вкусное, что подойдет и в качестве легкого перекуса, и основного блюда.
Ингредиенты:
• Лапша – 75 г;
• Ветчина – 305 г;
• Яйца – 2 шт;
• Огурец – 1 шт;
• Кукуруза из банки – 405 г;
• Майонез – по вкусу;
• Соль, перец, зелень.
Салат с лапшой быстрого приготовления. \ Фото: assets.bonappetit.com.
Способ приготовления:
• Яйца отварить до полной готовности и очистить;
• Ветчину нарезать на мелкие кубики;
• Огурец вымыть и накрошить следом;
• Яйца нарезать следом;
• Промыть зелень и нашинковать;
• Лапшу приготовить согласно инструкции на упаковке;
• Слить воду с лапши;
• Ввести остальные ингредиенты;
• Сдобрить солью и перцем;
• Перемешать;
• Заправить с помощью майонеза;
• Украсить кукурузой.
2. Рамен
Рамен. \ Фото: kikkoman.eu.
Рамен – универсальное блюдо, которое можно приготовить практически из чего-угодно, что осталось в холодильнике, в том числе и из пачки лапши быстрого приготовления.
Ингредиенты:
• Бульон на мясе – 405 мл;
• Говядина – 205 г;
• Морковка – 105 г;
• Лапша – 205 г;
• Яйца – 2 шт;
• Соус соевый – 55 мл;
• Соль, лук.
Рамен из лапши быстрого приготовления. \ Фото: food-images.files.bbci.co.uk.
Способ приготовления:
• Мясо тщательно промыть и просушить;
• Нарезать на большие кусочки;
• Морковку тщательно промыть и удалить шкурку;
• Нарезать соломкой;
• Лапшу приготовить согласно инструкции на упаковке;
• Удалить воду;
• Яйца отварить до полной готовности, а затем дать остыть и очистить;
• На сухой сковороде тщательно обжарить мясо до коричневой корочки;
• Дать остыть;
• Нарезать соломкой;
• Бульон нагреть, ввести соевый соус с морковкой;
• Дать провариться шесть минут на маленьком огне;
• Яйца разделить на половинки;
• Выложить в тарелку лапшу и говядину;
• Добавить половину яйца;
• Залить бульоном;
• Украсить луком перед подачей.
3. Удон
Удон. \ Фото: occasionallyeggs.com.
А если вам всегда хотелось попробовать азиатскую лапшу – тогда выбирайте удон. Оригинальный рецепт предполагает немного пшеничной лапши с овощами, что добавят оригинального вкуса.
Ингредиенты:
• Лапша – 155 г;
• Перец красный сладкий – 1 шт;
• Лук красный – половинка;
• Баклажан – 1 шт;
• Чеснок – пара зубцов;
• Перец чили – 1 шт;
• Лук-порей – 155 г;
• Шампиньоны – 3 шт;
• Имбирь сухой – 0,5 ч.л;
• Соус терияки – 95 мл;
• Масло подсолнечное – 35 мл;
• Соль, перец.
Удон с овощами. \ Фото: omnivorescookbook.com.
Способ приготовления:
• Овощи тщательно промыть;
• С баклажана удалить шкурку;
• Из перца удалить семечки;
• Грибы нарезать на полосочки;
• Перец измельчить на брусочки;
• Баклажан нарезать равными кусочками;
• Чеснок очистить и измельчить;
• Чили нашинковать;
• Порей нарезать на небольшие кольца;
• Лапшу отварить до полуготовности;
• Откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой;
• На подогретом масле обжарить овощи – баклажан, чили, грибы, лук красный, чеснок и сладкий перец;
• Томить около десяти минут;
• За пару минут до окончания готовки ввести лапшу;
• Влить соус и засыпать лук-порей;
• Сдобрить солью и перцем;
• Всыпать имбирь;
• Перемешать и подать к столу.
4. Стир-фрай
Стир-фрай. \ Фото: inquiringchef.com.
Стир-фрай – не название блюда, а способ его приготовления, который подразумевает собой максимальное измельчение ингредиентов и их обжарку с минимумом масла.
Ингредиенты:
• Лапша – 205 г;
• Морковка – 1 шт;
• Лук-порей – половинка;
• Сельдерей стебли – 1 шт;
• Имбирный корень – 25 г;
• Чеснок – пара зубков;
• Брокколи – 155 г;
• Чили – 1 шт;
• Сладкий перец – 1 шт;
• Масло подсолнечное – 55 мл;
• Соус соевый – 85 мл;
• Масло из кунжута – 35 мл;
• Сахар – 55 г;
• Зелень, кунжут.
Стир-фрай с овощами и лапшой быстрого приготовления. \ Фото: familystylefood.com.
Способ приготовления:
• Овощи тщательно вымыть и накрошить соломкой;
• Чеснок очистить от шелухи вместе с имбирем;
• Мелко нашинковать;
• Нарезать чили;
• Лапшу подготовить по инструкции на упаковке;
• Брокколи промыть и разделить на кусочки;
• Сковороду прогреть предварительно;
• Засыпать чили, имбирь, лук и чеснок;
• Томить около двух минут;
• Ввести перец с морковкой, следом – брокколи;
• Готовить ещё около пяти минут;
• В миске соединить соевый соус с кунжутным маслом;
• Засыпать сахар;
• Тщательно перемешать;
• Овощи выложить в тарелку;
• Заправить соусом;
• Сдобрить солью и перцем;
• Украсить кунжутом с зеленью.
5. Запеканка
Запеканка. \ Фото: images-gmi-pmc.edge-generalmills.com.
Когда не хочется заниматься жаркой или варкой, можно попробовать приготовить с лапшой запеканку, в которую можно добавить что-угодно, включая тунец из банки.
Ингредиенты:
• Лапша – 405 г;
• Тунец из банки – 375 г;
• Сыр твердый – 155 г;
• Соус из помидоров – 445 г;
• Масло подсолнечное – 5 мл;
• Соль, перец.
Запеканка из лапши быстрого приготовления. \ Фото: hips.hearstapps.com.
Способ приготовления:
• С тунца удалить избыток масла;
• Вилкой продавить до мякоти кусочки рыбы;
• Лапшу отварить до полуготовности;
• Удалить жидкость;
• Сыр предварительно натереть на мелкой тёрке;
• Духовку нагреть до 180 градусов;
• Формочки для запекания предварительно смазать;
• Выложить на дно рыбу;
• Сверху выложить лапшу;
• Сдобрить соусом;
• Посыпать солью и перцем;
• Сдобрить сыром;
• Отправить на сорок минут печься.
6. Лазанья
Лазанья. \ Фото: blogspot.com.
А вот вариантов приготовления ленивой лазаньи так много, что просто разбегаются глаза. Мы подготовили один из таких, который порадует даже тех, кто никогда не пробовал это блюдо.
Ингредиенты:
• Лапша – 205 г;
• Фарш – 305 г;
• Лук – 75 г;
• Соус из томатов – 65 г;
• Пармезан – 205 г;
• Масло из оливок – 18 мл;
• Вино сухое красное – 205 мл;
• Перец, помидор, огурец – по 1 шт;
• Соль, перец.
Лазанья из лапши быстрого приготовления. \ Фото: dreamfields-prod.objects.frb.io.
Способ приготовления:
• Слить лишнюю жидкость;
• С лука удалить шелуху;
• Сыр натереть на средней терке;
• Овощи вымыть и нарезать слайсами;
• Маслом смазать форму;
• Лук мелко нашинковать;
• Сбрызнуть маслом сковороду и обжарить его до золотистости;
• Ввести фарш и томить около четырех минут;
• Залить вином и томатным соусом;
• Сдобрить солью и перцем;
• Перемешать и томить до испарения жидкости;
• На дно формы выложить часть лапши;
• Сверху высыпать начинку, затем слой лапши, начинку и снова лапшу;
• Посыпать натертым сыром;
• Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов;
• Печь около тридцати минут до золотой корочки.
7. Бургер
Бургер. \ Фото: thespruceeats.com.
Самое необычное решение – это приготовление классического бургера с помощью доширака. Как это возможно? Читайте следующий рецепт!
Ингредиенты:
• Лапша – 185 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Сыр твердый – 105 г;
• Ветчина – 105 г;
• Соус томатный – по вкусу;
• Соль, зелень.
Бургеры. \ Фото: thespruceeats.com.
Способ приготовления:
• Духовку предварительно поставить на нагрев до 180 градусов;
• Сыр натереть на самой маленькой тёрке;
• Лапшу приготовить согласно инструкции на упаковке;
• Сдобрить её солью и специями;
• Мясо нарезать кружками;
• В лапшу разбить яйцо и тщательно размешать;
• Переложить её в круглые формочки для запекания;
• Посыпать сыром;
• Печь около пяти-десяти минут до золотистости;
• Один коржик смазать соусом из томатов;
• Выложить на него ветчину и немного зелени;
• Накрыть вторым коржиком.
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