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Быстрый способ избавления от муравьёв без приманок

Если вам досаждают муравьи, решившие культивировать тлю, или находящийся на участке муравейник расположен посреди грядки, от него легко избавиться. Поможет в этом копеечное средство из обычной аптеки. Надоедливые насекомые исчезнут уже через 3-4 дня и спешить обратно точно не станут.
Быстрый способ избавления от муравьёв без приманок
Помощником в борьбе с муравьями станет нашатырный спирт. Оказывается, муравьи на дух не переносят его запах.  Достаточно развести флакончик нашатыря в ведре воды, хорошо размешать, а затем пролить муравейник.
Быстрый способ избавления от муравьёв без приманок
Воду выливаем в 2 этапа. Сначала льем часть воды на муравейник, как только она уйдет, немного подкапываем землю и выливаем оставшуюся воду. Запах аммиака муравьям не по нраву.  Если устроить аммиачную атаку на протяжении нескольких дней, то насекомые исчезнут. Для истребления одного муравейника достаточно 3-4 ведер воды с нашатырным спиртом. Важно действовать без промедлений, так как запах аммиака быстро испаряется.
Быстрый способ избавления от муравьёв без приманок
Более детально о рабочем методе избавления от муравьев в видео ниже:


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