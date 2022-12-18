Жизнь в окружении: как жители средневековых замков выдерживали многомесячную осаду

Рыцарские замки имели не только красивый вид, но и стратегически правильные архитектурные решения. /Фото: politikus.ru

И в обычное время в средневековом замке кипела жизнь. /Фото: slide-share.ru







Маленькие окна, высокие стены - обязательные элементы средневекового замка. /Фото: 24tv.ua

Не просто так в замках бывает сразу несколько видов укреплений. /Фото: srednyvek.ru

Колодец на территории замка Меерсбург, 14 столетие. /Фото: finovel.com

С нехваткой еды и воды было куда проще справиться, чем с антисанитарией. /Фото: elenaruvel.com