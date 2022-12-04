Самые безопасные страны мира

Ежедневно мы видим огромное количество мрачных новостей о ситуациях в разных государствах по всему миру. Сегодня много где слишком велик шанс получить вместо заслуженного отдыха целый ворох проблем. Именно по этой причине независимая организация Институт экономики и мира анализирует страны по множеству разных критериев и определяет наиболее безопасные из них.
Словения
На последнем месте оказалась Словения. Незначительные внутренние конфликты заставляют государство использовать больше полиции, что позволяет туристам чувствовать себя более безопасно.
Япония
Трудно поверить, но бывший Азиатский Тигр сейчас считается одной из самых спокойных и безопасных стран мира. Низкое число убийств, запрет ношения оружия для граждан и врожденное спокойствие японцев делают государство настоящим подарком экспату.
Канада
В Канаде, видимо, слишком холодно для каких бы то ни было противоправных действий. Это большое, сильное и надежное государство прекрасно подойдет тем, кто хотел бы спокойно жить и рубить деревья в свое удовольствие.
Швейцария
Позиция индифферентного нейтралитета во внешней политике позволила Швейцарии стать одной из самых мирных стран планеты. Здесь просто не нужно совершать преступлений, чтобы жить хорошо — достаточно просто работать.
Чехия
Чехия медленно, но верно становится все более привлекательной для жизни. Обилие туристов подразумевает оперативную работу полиции и спецслужб: преступлений здесь совершается сравнительно немного и процент раскрытия очень велик.
Португалия
Чуть ранее в этом году путеводитель Condé Nast Traveler назвал Лиссабон самым недооцененным городом Европы. Сюда действительно добираются немногие туристы и совершенно зря: красота Португалии в сочетании с безопасностью тихих улиц Лиссабона делает это местечко прекрасным выбором.
Новая Зеландия
Эту страну все чаще выбирают те, кто решил попробовать кардинально изменить свою жизнь. Низкая преступность, шикарные пляжи и никаких проблем с наркотиками — что еще надо для полноты счастья?
Австрия
Роберт Фрост писал, что «хорошие заборы делают хороших соседей» и это утверждение вполне работает на уровне государств. Границы с Чехией (центр европейской проституции и торговли наркотиками) и Германией (мигранты) никак не повлияли на ситуацию в самой Австрии.
Дания
Дания регулярно входит в число самых счастливых стран в мире, теперь же она признана и одной из самых безопасных. Самым серьезным конфликтом за много лет был территориальный спор с Канадой за право обладать необитаемым островом. Проблемы с преступностью? Практически никаких.
Исландия
Вот уже шестой год подряд первое место по индексу безопасности страны занимает Исландия. Скандинавы не имеют приграничных споров (это, в конце концов, остров), почти не сталкиваются с убийствами, а о террористических актах читают только в интернете.
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