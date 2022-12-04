Самые безопасные страны мира

Ежедневно мы видим огромное количество мрачных новостей о ситуациях в разных государствах по всему миру. Сегодня много где слишком велик шанс получить вместо заслуженного отдыха целый ворох проблем. Именно по этой причине независимая организация Институт экономики и мира анализирует страны по множеству разных критериев и определяет наиболее безопасные из них.









Словения

Япония

Канада

Швейцария

Чехия

Португалия

Новая Зеландия

Австрия

Дания

Исландия