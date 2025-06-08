Архитектура с видом на Северное сияние

ДубльДом стоит на сопке Волосяная в трёх километрах от города Кандалакша. Из окна открывается вид на Кандалакшский залив с островами, рядом находится озеро, а вокруг никого! Ну, а мы поднимались сюда в надежде поймать Северное сияние, потому что прогноз был многообещающий.



Подъем к дому занимает от 40 минут до часа, в зависимости от физической подготовки.

Еду, спальные мешки и личные вещи нужно брать с собой. Хотя бывалых любителей походов это вряд ли испугает. Местами дорога очень крутая и скользкая, поэтому очень важно быть в треккинговых ботинках . ДубльДом был установлен в 2018 году благодаря архитектору Александру Трунковскому, который подал заявку на конкурс самого красивого места на земле.Обойдя 500 соперников, победила сопка Волосяная. И когда оказываешься здесь, понимаешь почему. Красота необыкновенная!Стандартные параметры ДубльДома были переработаны под использование в горах, конструкция была облегчена, при увеличении прочности и энергосбережения. А на сопке дом был установлен с помощью вертолета.Дом полностью автономный. Генератор обеспечивает в домике свет, с его же помощью сюда подается вода из ближайшего озера . Вообще, это очень приятное ощущение, когда ты час карабкаешься в гору, и вдруг приходишь к тёплому и комфортному домику. ДубльДом рассчитан на 8 человек. Нам повезло дважды: мы застали фантастический закат над Белым морем,а ночью увидели Северное сияние! Свет от города почти не мешал.А вот какое Северное сияние удалось заснять счастливчикам , которые останавливались в ДубльДоме в конце октября: Утром мы отправились снимать рассвет и исследовать сопку. Абсолютно космические пейзажи, хочется сидеть, не двигаясь, и впитывать окружающую красоту. По ощущениям немного напомнило наше восхождение на гору Воттоваару в Карелии. Одним словом , если нужна перезагрузка, то это место – то что нужно! Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: