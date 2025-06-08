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Архитектура с видом на Северное сияние

ДубльДом стоит на сопке Волосяная в трёх километрах от города Кандалакша. Из окна открывается вид на Кандалакшский залив с островами, рядом находится озеро, а вокруг никого! Ну, а мы поднимались сюда в надежде поймать Северное сияние, потому что прогноз был многообещающий. Архитектура с видом на Северное сияние

Архитектура с видом на Северное сияние Подъем к дому занимает от 40 минут до часа, в зависимости от физической подготовки.

Еду, спальные мешки и личные вещи нужно брать с собой. Хотя бывалых любителей походов это вряд ли испугает. Архитектура с видом на Северное сияние Местами дорога очень крутая и скользкая, поэтому очень важно быть в треккинговых ботинках. Архитектура с видом на Северное сияние ДубльДом был установлен в 2018 году благодаря архитектору Александру Трунковскому, который подал заявку на конкурс самого красивого места на земле. Архитектура с видом на Северное сияние Обойдя 500 соперников, победила сопка Волосяная. И когда оказываешься здесь, понимаешь почему. Красота необыкновенная! Архитектура с видом на Северное сияние Стандартные параметры ДубльДома были переработаны под использование в горах, конструкция была облегчена, при увеличении прочности и энергосбережения. А на сопке дом был установлен с помощью вертолета. Архитектура с видом на Северное сияние Дом полностью автономный. Генератор обеспечивает в домике свет, с его же помощью сюда подается вода из ближайшего озера. Архитектура с видом на Северное сияние Вообще, это очень приятное ощущение, когда ты час карабкаешься в гору, и вдруг приходишь к тёплому и комфортному домику. Архитектура с видом на Северное сияние ДубльДом рассчитан на 8 человек. Архитектура с видом на Северное сияние Нам повезло дважды: мы застали фантастический закат над Белым морем, Архитектура с видом на Северное сияние а ночью увидели Северное сияние! Свет от города почти не мешал. Архитектура с видом на Северное сияние А вот какое Северное сияние удалось заснять счастливчикам, которые останавливались в ДубльДоме в конце октября: Архитектура с видом на Северное сияние Утром мы отправились снимать рассвет и исследовать сопку.
Архитектура с видом на Северное сияние Абсолютно космические пейзажи, хочется сидеть, не двигаясь, и впитывать окружающую красоту. По ощущениям немного напомнило наше восхождение на гору Воттоваару в Карелии. Архитектура с видом на Северное сияниеАрхитектура с видом на Северное сияние Одним словом, если нужна перезагрузка, то это место – то что нужно! Архитектура с видом на Северное сияние

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