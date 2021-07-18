Деликатный режим: 7 ошибок в выборе нижнего белья, которые вы наверняка всё время совершаете

Все слышали старую народную «мудрость» на тему, что мешает плохому танцору.

Хотим затупиться за героя поговорки: любому танцору мешает плохое нижнее бельё. Как и другим честным гражданам. Неправильно подобранные «исподние» детали гардероба способны здорово подпортить настроение и имидж. А чтобы этого не произошло, не забудьте исправить самые распространённые бельевые ошибки.

7 распространённых ошибок в выборе нижнего белья и как их решить

Если при ношении нижнего белья вы испытываете дискомфорт, значит, допустили ошибку при его выборе. Ничего страшного, на ошибках учатся. А справиться с самыми типичными проблемами помогут вот эти маленькие подсказки.

Ошибка 1: линии нижнего белья угадываются под одеждой

7 распространённых ошибок в выборе нижнего белья и как их решить

Наверное, самая распространённая из мелких, но неприятных проблем с нижним бельём. И сталкивалась с ней каждая.

7 распространённых ошибок в выборе нижнего белья и как их решить

Решение: гениальное изобретение человечества под названием «бесшовное бельё». Любимые многими стринги так же могут помочь в этой деликатной ситуации. Но в отличие от них, бесшовное уж точно не повредит женскому здоровью.

Ошибка 2: резинка от белья врезается в бока и пережимает их

7 распространённых ошибок в выборе нижнего белья и как их решить

Женщины с чувством юмора нередко называют это «эффект кекса».

Но, в отличие от кексов настоящих, торчащие бока с красными следами от резники не любит никто.

7 распространённых ошибок в выборе нижнего белья и как их решить

Решение: их целых два. Либо выбирайте бельё с широкой комфортной резинкой (к примеру, как легендарные трусики Calvin Klein), либо обратите внимание на женственные модели с завышенной линией талии в ретро-стиле. Который, кстати, нынче очень популярен.

Ошибка 3: резинки пережимают бёдра или впивается в ягодицы

7 распространённых ошибок в выборе нижнего белья и как их решить

С таким эффектом нередко сталкиваются и завсегдатайки спортзалов, не мыслящие своей жизни без приседаний.

7 распространённых ошибок в выборе нижнего белья и как их решить

Решение: бельё на размер больше необязательно решит проблему, особенно, если вы не поправились, а всего лишь «натренировали» бёдра. Вместо этого обратите внимание на модели с чуть более высоким разрезом и без жёстких резинок.

Ошибка 4: бельё просвечивается под белой одеждой

7 распространённых ошибок в выборе нижнего белья и как их решить

Да, мы все были в этой ситуации.

7 распространённых ошибок в выборе нижнего белья и как их решить

Решение: одно и единственное, о котором не устают напоминать стилисты. Собрались надеть воздушное белое платье или тонкие брюки? Выбирайте бельё исключительно телесного цвета. И никакого другого.

Ошибка 5: «копытце»

7 распространённых ошибок в выборе нижнего белья и как их решить

Звучит забавно, а выглядит - печально.

Решение: выбирайте бельё с эластичными швами на ластовице. Не уверены? Порастягивайте их (в рамках разумного) в магазине и проследите, чтобы та самая важная часть без труда поддавалась растяжке.

Ошибка 6: вы слишком потеете «там»

7 распространённых ошибок в выборе нижнего белья и как их решить

В этом предложении выражена крайняя степень дискомфорта.

7 распространённых ошибок в выборе нижнего белья и как их решить

Решение: хлопок. Натуральный и качественный.

Ошибка 7: бельё разлазится и трещит по швам

7 распространённых ошибок в выборе нижнего белья и как их решить

7 распространённых ошибок в выборе нижнего белья и как их решить

Решение: возможно, переходить на модели подороже и качественнее. Но прежде всего, убедитесь, что вы стираете его правильно. Стирать бельё следует вручную в прохладной воде, а сушить естественным способом. Ведь даже деликатный режим стиральной машинки способен ослаблять волокна и способствовать их быстрому износу.