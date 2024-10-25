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15 интереснейших стран, о которых мало кто знает, но которые стоит посетить


Страны, где стоит побывать!

Страны, где стоит побывать!

Некоторые страны, такие как Египет, Турция и и Таиланд хорошо известны среди любителей путешествий и пляжного отдыха. Но есть масса других стран, в которые можно найти впечатляющие и уникальные архитектурные достопримечательности, захватывающие дух природные красоты и потрясающие пляжи. Но при этом они ещё не стали местами паломничества туристов, хотя для этого есть все основания.

1. Науру


За 50 тысяч франков стать гражданином Науру может каждый.

За 50 тысяч франков стать гражданином Науру может каждый.

 

Расположенное в Микронезии в центральной части Тихого океана государство Науру является третьей самой маленькой страной по площади в мире, уступая лишь Ватикану и Монако. Эта крошечная и недооцененная страна может похвастаться удивительными морскими флорой и фауной, огромными красочными рифами и нетронутыми пляжами, что делает ее отличным местом для летнего отдыха, дайвинга, снорклинга и других водных видов спорта.

2. Лихтенштейн


Добро пожаловать в сказку!

Добро пожаловать в сказку!

 

Основной причиной, почему не многие туристы знают о Лихтенштейне, является ее местоположение. Маленькая альпийская страна окружена Германией, Австрией и Швейцарией — странами, которые являются очень популярными туристическими направлениями. Тем не менее, Лихтенштейн также может многое предложить для туристов - от великолепных гор и исторических замков до одного из самого чистого воздуха в мире.

3. Мальта


Мальта - маленькая страна с большой историей.

Мальта - маленькая страна с большой историей.

 

Мальта, площадь которой составляет всего 316 квадратных километров, является одной из самых маленьких стран в мире, но этот средиземноморский архипелаг имеет потрясающе богатую историю, поскольку всегда был стратегически важным местом. Мальта может похвастаться теплым климатом, прекрасными пляжами, уникальными архитектурными памятниками, а также несколькими объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

4. Бруней


Очарование Брунея.

Очарование Брунея.

 

Бывшая британская колония Бруней в настоящее время является современной и развитой страной с одним из самых высоких показателей ВВП и покупательной способностью в мире. В Брунее также можно найти очаровательные пейзажи и впечатляющую архитектуру.

5. Вануату


Ватуату - настоящий океанический рай.

Ватуату - настоящий океанический рай.

 

В то время как некоторые из соседей этой страны, такие как Фиджи или Новая Гвинея, знакомы большинству путешественников, Вануату является малоизвестной, но потрясающе красивой страной, расположенной в южной части Тихого океана. В стране, в которой живет всего 250 000 человек, есть превосходные пляжи, кристально чистая теплая вода, обильные природные красоты, вкусная экзотическая кухня, а также интересные культурные традиции.

6. Андорра


Где-то в Пиренеях.

Где-то в Пиренеях.

 

Зажатая между двумя европейскими гигантами, Испанией и Францией, Андорра является микро-государством, расположенным в Пиренеях. В Андорре есть как отличные места для отдыха летом, так и прекрасные зимние горнолыжные курорты.

7. Фарерские острова


Фарерские острова: для тех, кто любит похолоднее.

Фарерские острова: для тех, кто любит похолоднее.

 

Официально являющиеся частью Королевства Дания Фарерские острова — самоуправляемая территория, которая находится между Норвежским морем и северной частью Атлантического океана, примерно на полпути между Норвегией и Исландией. Здесь одна из самых нетронутых природных чистых сред в Европе, красивые пейзажи, богатые культурные традиции и вкусная еда.

8. Кирибати


Кибарити: страна 33 атолов.

Кибарити: страна 33 атолов.

 

Кирибати является островным государством в центральной части Тихого океана, которое состоит из 33 атоллов и рифов и одного кораллового острова. Считается, что Кирибати в последующие десятилетия полностью уйдет под воду, поэтом стоит поторопиться увидеть страну, в которой есть богатая морская флора и фауна, красивые рифы и отличные пляжи.https://novate.ru/blogs/show/Society/?act=newrecord#

9. Коморские острова


Коморские острова - бывшая французская колония.

Коморские острова - бывшая французская колония.

 

Расположенные в Индийском океане между Мозамбиком и Мадагаскаром Коморские Острова - африканская страна, которая состоит из трех крупных и множества мелких островов. В бывшей французской колонии можно найти тропический климат, кристально чистую и теплую круглый год воду, а также обилие диких животных.

10. Сан-Томе и Принсипи


Сан-Томе и Принсипи: и Африка бывает безопасной.

Сан-Томе и Принсипи: и Африка бывает безопасной.

 

Еще одна маленькая африканская страна, Сан-Томе и Принсипи - португалоговорящее островное государство, расположенное у западного побережья экваториальной Центральной Африки. Это одна из самых стабильных, демократических и безопасных стран Африки, в которой есть великолепные пляжи и горы, а также вкусные блюда, приготовленные из морепродуктов и тропических фруктов.

11. Маршалловы острова


Где-то рядом с экватором.

Где-то рядом с экватором.

 

Еще один тропический рай, Маршалловы Острова - остров, расположенный вблизи экватора в Тихом океане. Остров может похвастаться захватывающей морской флорой и фауной и рифами, что делает его отличным местом для дайвинга и снорклинга.

12. Бутан


Бутан - одна из самых гостеприимных стран.

Бутан - одна из самых гостеприимных стран.

 

Единственная страна в мире, в которой официально измеряют счастье ее жителей, Бутан — не имеющее выхода к морю государство, зажатое между двумя азиатскими гигантами, Китаем и Индией. Благодаря своему расположению в Восточных Гималаях, страна предлагает отличные условия для пеших прогулок, турпоходов, альпинизма и других видов спорта на открытом воздухе. Она также является домом для многих великих буддийских храмов.

13. Босния и Герцеговина


Босния и Герцеговина: красота невероятная!

Босния и Герцеговина: красота невероятная!

 

Расположенная в Юго-Восточной Европе на Балканском полуострове, Босния и Герцеговина менее известна и наводнена туристами, чем его северный сосед, Хорватия, но она так же красива. В стране можно наблюдать потрясающие горные пейзажи и прекрасные условия для спорта на открытом воздухе, такого как каякинг, походы и горные восхождения.

14. Сент-Китс и Невис


Сент-Китс и Невис.

Сент-Китс и Невис.

 

Расположенный в Вест-Индии в Карибском море Сент-Китс и Невис является самым маленьким суверенным государством в Северной и Южной Америке, как по площади, так и по численности населения. Страна, в которой живут всего 55 000 человек, в значительной степени покрыта густыми тропическими лесами, в которых можно найти много видов животных и растений. В крошечной карибской стране есть также много живописных пляжей.

15. Кабо-Верде


Кабо-Верде.

Кабо-Верде.

 

Расположенный в 570 км от побережья Западной Африки Кабо-Верде - островное государство, представляющее собой архипелаг из 10 островов вулканического происхождения в центральной части Атлантического океана. Бывшая колония Португалии входит в число наиболее развитых и богатых стран Африки и может похвастаться рядом прекрасных пляжей и первоклассных курортов.

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