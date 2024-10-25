15 интереснейших стран, о которых мало кто знает, но которые стоит посетить

Страны, где стоит побывать!
Некоторые страны, такие как Египет, Турция и и Таиланд хорошо известны среди любителей путешествий и пляжного отдыха. Но есть масса других стран, в которые можно найти впечатляющие и уникальные архитектурные достопримечательности, захватывающие дух природные красоты и потрясающие пляжи.
1. Науру
За 50 тысяч франков стать гражданином Науру может каждый.
Расположенное в Микронезии в центральной части Тихого океана государство Науру является третьей самой маленькой страной по площади в мире, уступая лишь Ватикану и Монако. Эта крошечная и недооцененная страна может похвастаться удивительными морскими флорой и фауной, огромными красочными рифами и нетронутыми пляжами, что делает ее отличным местом для летнего отдыха, дайвинга, снорклинга и других водных видов спорта.
2. Лихтенштейн
Добро пожаловать в сказку!
Основной причиной, почему не многие туристы знают о Лихтенштейне, является ее местоположение. Маленькая альпийская страна окружена Германией, Австрией и Швейцарией — странами, которые являются очень популярными туристическими направлениями. Тем не менее, Лихтенштейн также может многое предложить для туристов - от великолепных гор и исторических замков до одного из самого чистого воздуха в мире.
3. Мальта
Мальта - маленькая страна с большой историей.
Мальта, площадь которой составляет всего 316 квадратных километров, является одной из самых маленьких стран в мире, но этот средиземноморский архипелаг имеет потрясающе богатую историю, поскольку всегда был стратегически важным местом. Мальта может похвастаться теплым климатом, прекрасными пляжами, уникальными архитектурными памятниками, а также несколькими объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.
4. Бруней
Очарование Брунея.
Бывшая британская колония Бруней в настоящее время является современной и развитой страной с одним из самых высоких показателей ВВП и покупательной способностью в мире. В Брунее также можно найти очаровательные пейзажи и впечатляющую архитектуру.
5. Вануату
Ватуату - настоящий океанический рай.
В то время как некоторые из соседей этой страны, такие как Фиджи или Новая Гвинея, знакомы большинству путешественников, Вануату является малоизвестной, но потрясающе красивой страной, расположенной в южной части Тихого океана. В стране, в которой живет всего 250 000 человек, есть превосходные пляжи, кристально чистая теплая вода, обильные природные красоты, вкусная экзотическая кухня, а также интересные культурные традиции.
6. Андорра
Где-то в Пиренеях.
Зажатая между двумя европейскими гигантами, Испанией и Францией, Андорра является микро-государством, расположенным в Пиренеях. В Андорре есть как отличные места для отдыха летом, так и прекрасные зимние горнолыжные курорты.
7. Фарерские острова
Фарерские острова: для тех, кто любит похолоднее.
Официально являющиеся частью Королевства Дания Фарерские острова — самоуправляемая территория, которая находится между Норвежским морем и северной частью Атлантического океана, примерно на полпути между Норвегией и Исландией. Здесь одна из самых нетронутых природных чистых сред в Европе, красивые пейзажи, богатые культурные традиции и вкусная еда.
8. Кирибати
Кибарити: страна 33 атолов.
Кирибати является островным государством в центральной части Тихого океана, которое состоит из 33 атоллов и рифов и одного кораллового острова. Считается, что Кирибати в последующие десятилетия полностью уйдет под воду, поэтом стоит поторопиться увидеть страну, в которой есть богатая морская флора и фауна, красивые рифы и отличные пляжи.https://novate.ru/blogs/show/Society/?act=newrecord#
9. Коморские острова
Коморские острова - бывшая французская колония.
Расположенные в Индийском океане между Мозамбиком и Мадагаскаром Коморские Острова - африканская страна, которая состоит из трех крупных и множества мелких островов. В бывшей французской колонии можно найти тропический климат, кристально чистую и теплую круглый год воду, а также обилие диких животных.
10. Сан-Томе и Принсипи
Сан-Томе и Принсипи: и Африка бывает безопасной.
Еще одна маленькая африканская страна, Сан-Томе и Принсипи - португалоговорящее островное государство, расположенное у западного побережья экваториальной Центральной Африки. Это одна из самых стабильных, демократических и безопасных стран Африки, в которой есть великолепные пляжи и горы, а также вкусные блюда, приготовленные из морепродуктов и тропических фруктов.
11. Маршалловы острова
Где-то рядом с экватором.
Еще один тропический рай, Маршалловы Острова - остров, расположенный вблизи экватора в Тихом океане. Остров может похвастаться захватывающей морской флорой и фауной и рифами, что делает его отличным местом для дайвинга и снорклинга.
12. Бутан
Бутан - одна из самых гостеприимных стран.
Единственная страна в мире, в которой официально измеряют счастье ее жителей, Бутан — не имеющее выхода к морю государство, зажатое между двумя азиатскими гигантами, Китаем и Индией. Благодаря своему расположению в Восточных Гималаях, страна предлагает отличные условия для пеших прогулок, турпоходов, альпинизма и других видов спорта на открытом воздухе. Она также является домом для многих великих буддийских храмов.
13. Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина: красота невероятная!
Расположенная в Юго-Восточной Европе на Балканском полуострове, Босния и Герцеговина менее известна и наводнена туристами, чем его северный сосед, Хорватия, но она так же красива. В стране можно наблюдать потрясающие горные пейзажи и прекрасные условия для спорта на открытом воздухе, такого как каякинг, походы и горные восхождения.
14. Сент-Китс и Невис
Сент-Китс и Невис.
Расположенный в Вест-Индии в Карибском море Сент-Китс и Невис является самым маленьким суверенным государством в Северной и Южной Америке, как по площади, так и по численности населения. Страна, в которой живут всего 55 000 человек, в значительной степени покрыта густыми тропическими лесами, в которых можно найти много видов животных и растений. В крошечной карибской стране есть также много живописных пляжей.
15. Кабо-Верде
Кабо-Верде.
Расположенный в 570 км от побережья Западной Африки Кабо-Верде - островное государство, представляющее собой архипелаг из 10 островов вулканического происхождения в центральной части Атлантического океана. Бывшая колония Португалии входит в число наиболее развитых и богатых стран Африки и может похвастаться рядом прекрасных пляжей и первоклассных курортов.
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