Звездные пары, которым пора расстаться

Звездные пары ревниво оберегают свою жизнь от посторонних. Но от острых глаз поклонников и светских репортеров не спрячешься! Они подглядывают в замочные скважины, слушают светские сплетни, – и, в итоге, уверенно могут сказать, что некоторым звездным семьям осталось существовать совсем недолго.
Гвен Стефани и Блейк Шелтон
Парочка не так давно вместе, а знакомые вовсю прочат им скорое расставание. Причина проста: по слухам, Гвен и Блейк вовсю изменяют друг другу. Впрочем, Гвен и раньше не славилась благонравием и легко бросала очередного партнера, как только подворачивался кто-то поинтереснее. Так что светские хроникеры спорят лишь об одном: кто успеет первым.
Дженна Дьюэн и Ченнинг Тейтум
Казалось бы, идеальная звездная история: актеры встретились на съемочной площадке, влюбились, поженились, родили ребенка… Но сплетники, тем не менее, прочат им скорое расставание. Наверное, исходя из соображений здравого смысла: ведь жизнь подсказывает, что идеальной любви не бывает, и за фасадом образцовой пары вечно скрывается какая-нибудь грязная тайна.
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Эта парочка – постоянный источник светских сплетен. Каждый из них – эгоист, и ни один не любит уступать, так что ссорятся Ким и Канье регулярно и очень шумно. Светские хроникеры уже устали гадать о дате их грядущего развода, но пока Канье удается утихомиривать буйный нрав супруги с помощью дорогих подарков.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Добропорядочное семейство не слишком известных своими ролями актеров второго плана живет тихой добропорядочной жизнью, редко попадая в объективы репортеров. И все же в этой тихой семейной радости есть что-то неестественное. Ведь блондинка Блейк была раньше подружкой самого Лео ди Каприо, а Рейнольдс и вовсе – бывший муж Скарлетт Йохансон. Разве такие головокружительные романы можно забыть, сидя в скучном семейном гнездышке? Нет, здесь явно что-то назревает!
Жизель Бундхен и Том Брэди
Все-таки супермоделям в качестве мужей подходят исключительно миллионеры. В иных случаях муж будет выглядеть нищебродом на фоне своей женушки. Не избег этой участи и Том Брэди: если раньше он был успешным игроком в американский футбол, то теперь светская публика чаще всего награждает его титулом «альфонс». Надолго ли хватит мужского самолюбия?
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Супруг – как чемодан без ручки: нести трудно, а бросить жалко. Кажется, эта истина как нельзя более подходит к паре главных красавцев Голливуда. Анджелина и Брэд давно не скрывают, что они уже давно не спят под одним одеялом, не живут под одной крышей и вообще практически не общаются, активно подумывая о разводе. Так и хочется спросить: ну, и зачем вы тянете?
Виктория и Дэвид Бэкхем
Виктория и Дэвид успели обогнать Анджелину и Брэда на пути к разводу. Они уже не скрывают, что их расставание – свершившийся факт. Правда, публика будет готова поверить в это, лишь когда все бумаги будут подписаны. Эта пара так давно вместе – вдруг, в самом деле, решат потерпеть еще немного?
Джордж Клуни и Амаль Аламуддин
Поклонникам Клуни давно уже больно смотреть, как решительная жена превращает бывшего воинствующего холостяка в тихого и преданного подкаблучника. И все же фанаты верят в своего кумира и убеждены, что однажды в нем все же взыграет самолюбие, и он сумеет вернуть себе свободу.
Джон Траволта и Келли Престон
Пара не подает специальных поводов для сплетен, но на фоне прочих звездных союзов супруги выглядят на удивление анемичными, практически не проявляя своих чувств на людях. Неужели смущаются? Многие полагают, что дело в другом: дескать, Траволта давно придерживается не слишком традиционной ориентации, а Престон для него – лишь удобная ширма.
Том Харди и Шарлотта Райли
Парочка благонравных британских актеров, кажется, страдает от сплетен лишь по одной причине: к Тому Харди, прославившемуся благодаря роли опустившегося наркомана в фильме «Стюарт: прошлая жизнь», настолько прочно прилип образ плохого парня, что представить его примерным семьянином публика просто не в состоянии.
Бейонсе и Джей-Зи
Вот уж для кого скандал слаще пряника! Буйные супруги не раз поливали друг друга грязью, грозились разводом и прочими карами, и что до сих пор держит их вместе – загадка.
Алла Пугачева и Максим Галкин
О разнице в возрасте и чуть более, чем полном отсутствии признаков страсти в этой парочке не говорил только ленивый. Но Алла и Максим упрямо держатся вместе. Может быть, дива, как в известном анекдоте, ждет, что после смерти мальчика ей достанется все его состояние?
Елизавета Боярская и Максим Матвеев
Слухам о разводе пары уже с полгода, а в последнее время к ним добавились и публикации о лечении Матвеева от игровой зависимости. Заинтересованные лица вздыхают и предсказывают молодой актерской семье не больше нескольких месяцев жизни.
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