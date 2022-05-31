Звездные пары, которым пора расстаться

Звездные пары ревниво оберегают свою жизнь от посторонних. Но от острых глаз поклонников и светских репортеров не спрячешься! Они подглядывают в замочные скважины, слушают светские сплетни, – и, в итоге, уверенно могут сказать, что некоторым звездным семьям осталось существовать совсем недолго.









Гвен Стефани и Блейк Шелтон

Дженна Дьюэн и Ченнинг Тейтум

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Жизель Бундхен и Том Брэди

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Виктория и Дэвид Бэкхем

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин

Джон Траволта и Келли Престон

Том Харди и Шарлотта Райли

Бейонсе и Джей-Зи

Алла Пугачева и Максим Галкин

Елизавета Боярская и Максим Матвеев