8 лайфхаков с кубиками льда, которые тянут на звание гениальных

Лайфхак 1: Безболезненно вытащите занозу

Вытащить занозу порой бывает непросто. / Фото: fb.ru

Лайфхак 2: Облегчите полив подвесных растений

Идея полива для комнатных растений. / Фото: handimania.com

Лайфхак 3: Погладьте мятое белье

Кубики льда помогут разглядит складки. / Фото: swimsuit.si.com

Лайфхак 4: Разогрейте еду в микроволновке

Благодаря кубику льда рис не будет сухим после разогрева. / Фото: syl.ru

Лайфхак 5: Уберите следы от мебельных ножек на ковре

Кубик льда разглаживает вмятины. / Фото: mamaresources.com

Лайфхак 6: Продлите молодость кожи

Массаж льдом помогает бороться с морщинами. / Фото: womond.com





Кстати, если утром вы заметили отеки или мешки под глазами, устранить их поможет замороженный отвар или настой мяты. Обрабатывать их нужно примерно пять минут, не задерживаясь долго на одном месте, иначе есть риск травмировать кожу. После окончания процедуры нужно умыться теплой водой. Советуем заранее запастись такими кубиками, чтобы утренняя припухлость не смогла застать вас врасплох.





Лайфхак 7: Уменьшите боль от солнечного ожога

Ожог нужно протереть замороженной мякотью алоэ

Лайфхак 8: Обезжирьте бульон

Лед хорошо собирает жир. / Фото: nastroy.net

Бонус: Как сделать кубики льда прозрачными?

Прозрачность кубика зависит от воды. / Фото: tipscrafts.com