8 лайфхаков с кубиками льда, которые тянут на звание гениальных

В нашей жизни есть много вещей, которым мы не придаем особого значения. Взять, к примеру, обычный лед. Для чего мы его используем? Правильно, чтобы охлаждать напитки. О других вариантах применения никто даже не задумывается. И очень зря. Оказывается, у кубиков льда есть много полезных функций. Подробнее о них – в статье Novate.ru.
Лайфхак 1: Безболезненно вытащите занозу
Вытащить занозу порой бывает непросто. / Фото: fb.ru
Заноза – это всегда неприятно. Она колется, а достать ее получается далеко не с первого раза. Чтобы вам не было больно во время извлечения занозы, слегка приморозьте место, куда она попала. Для этой цели идеально подойдет кубик льда. Он оказывает временный обезболивающий эффект, но этого времени должно хватить, чтобы достать занозу. Кстати, если вы ее хорошо чувствуете, но не видите, намажьте предполагаемое место йодом. После этого заноза проявится в виде черной точки, и извлечь ее будет гораздо проще.
На заметку: Обезболивающие свойства льда можно использовать и во время проведения ритуалов красоты. В частности, это будет весьма актуально при выщипывании бровей. Протрите их кубиком льда и только потом приступайте непосредственно к процедуре.
Лайфхак 2: Облегчите полив подвесных растений
Идея полива для комнатных растений. / Фото: handimania.com
Цветы, которые находятся в подвесных кашпо где-нибудь в беседке, на балконе или террасе выглядят очень красиво. Они добавляют пространству уюта и свежести, приближают к природе. Есть лишь один крохотный нюанс: такие растения сложно поливать.
Если вам не хочется каждый день залезать на стул или стремянку, чтобы удовлетворять потребность цветов в воде, воспользуйтесь следующим лайфхаком: возьмите несколько кубиков льда и положите в кашпо подальше от стеблей. Они будут медленно таять и постепенно отдавать растениям влагу. При этом вы сможете избежать появления неожиданных луж, ведь лед не будет капать через поддоны.
Лайфхак 3: Погладьте мятое белье
Кубики льда помогут разглядит складки. / Фото: swimsuit.si.com
Если мы забываем встряхнуть влажное белье после стирки или используем режим с большим количеством оборотов, появление некрасивых складок становится делом решенным. Конечно, можно оставить все, как есть, но внутренний перфекционист точно будет недоволен. Дальше есть два варианта: вооружиться утюгом и потратить лучшие часы свои жизни на глажку или немного облегчить процесс с помощью кубиков льда. Оберните несколько штук в мягкую салфетку из нетканного материал, протрите складки и только после этого быстро прогладьте их утюгом. В итоге весь процесс у вас займет от силы пять-десять минут.
Лайфхак 4: Разогрейте еду в микроволновке
Благодаря кубику льда рис не будет сухим после разогрева. / Фото: syl.ru
Каждый день стоять у плиты, чтобы приготовить свежее блюдо, как говорится, с пылу с жару, хочется далеко не всегда. Иногда возникает желание сварить большую кастрюлю риса или макарон, чтобы хватило на несколько дней, и можно было хотя бы немного отдохнуть от кухни. Но тогда возникает другая проблема – когда вы разогреваете рис или спагетти в микроволновке, они постоянно подсыхают сверху. Получается не слишком аппетитное блюдо, которое совсем не хочется есть. К счастью, есть выход.
Перед тем, как отправлять тарелку с едой в микроволновую печь, положите сверху кубик льда. В процессе нагревания он растает и отдаст влагу. Таким же способом бывалые хозяйки рекомендуют разогревать пиццу, чтобы не приходилось есть вчерашний кусочек сухим и грубым.
Лайфхак 5: Уберите следы от мебельных ножек на ковре
Кубик льда разглаживает вмятины. / Фото: mamaresources.com
Всем нам известно, что если сдвинуть тяжелую мебель с ковра, на нем становятся заметны серьезные вмятины. В большинстве случаев это сильно портит внешний вид текстиля, бросается в глаза и просто раздражает. Чтобы не маскировать вмятины, а убрать их до следующей встречи с диваном, кроватью или шкафом, положите на них по кусочку льда и дождитесь, пока они растают. Как только это произойдет, пройдитесь по ковру жесткой щеткой. Следы от ножек исчезнут прямо на глазах.
Лайфхак 6: Продлите молодость кожи
Массаж льдом помогает бороться с морщинами. / Фото: womond.com
Чтобы продлить красоту и молодость на долгие годы, необходимо знать, как бороться с морщинами. Женщины прибегают к самым разным способам: косметологическим процедурам, дорогим антивозрастным средствам, массажам и пр. Это, конечно, эффективно, но дорого. Предлагаем вам более бюджетный способ по устранению мелких морщин.
Возьмите несколько кубиков льда, заверните их в тонкое полотенце или хлопчатобумажную ткань и мягко протрите всю площадь лица. После того, как жидкость полностью высохнет, нужно нанести увлажняющий крем. Такой массаж (при условии, что вы будете проводить его регулярно) позволит предотвратить преждевременные признаки старения кожи, сузить поры, уменьшить выработку кожного сала, что особенно важно для обладательниц жирной кожи.
Кстати, если утром вы заметили отеки или мешки под глазами, устранить их поможет замороженный отвар или настой мяты. Обрабатывать их нужно примерно пять минут, не задерживаясь долго на одном месте, иначе есть риск травмировать кожу. После окончания процедуры нужно умыться теплой водой. Советуем заранее запастись такими кубиками, чтобы утренняя припухлость не смогла застать вас врасплох.
Лайфхак 7: Уменьшите боль от солнечного ожога
Ожог нужно протереть замороженной мякотью алоэ
Пришло лето, а значит, пора сказать привет солнечным ожогам. Причем, совсем не важно, где именно вы будете находиться: на даче, на пляже или в городском парке – солнечные лучи смогут найти вас где угодно. Если вы столкнулись с этой проблемой и обнаружили, что некоторые участки кожи повреждены, используйте в качестве средства первой помощи кубики льда.
Протрите ими обожженную поверхность для того, чтобы уменьшить болевые ощущения. А если вы хотите получить лечебный эффект, используйте замороженную мякоть алоэ. Это растение обладает противовоспалительными, антибактериальными и ранозаживляющими свойствами, поэтому поможет быстро вылечить ожог. Чтобы быстрее увидеть результат, проводите процедуру несколько раз в день.
Лайфхак 8: Обезжирьте бульон
Лед хорошо собирает жир. / Фото: nastroy.net
Если бульон получился не только наваристым, но и очень жирным, используйте лед для того, чтобы убрать излишки. Возьмите дуршлаг, насыпьте в него пять-десять кубиков льда и проведите кухонной утварью по поверхности бульона. Отвердевший жир мгновенно соберется в дуршлаге. Или же просто можно бросить кубики в будущий суп, дождаться, пока жир соберется в плотные капли, а затем собрать все шумовкой.
Бонус: Как сделать кубики льда прозрачными?
Прозрачность кубика зависит от воды. / Фото: tipscrafts.com
Для вышеперечисленных лайфхаков совсем не важно, каким будет лед – мутным или прозрачным. Но если вы используете его по прямому назначению – для охлаждения напитков – важно позаботиться о его презентабельном внешнем виде. Секрет очень простой – замораживайте кипяченую воду, а не из-под крана. Этого будет достаточно для того, чтобы кубики получались идеально прозрачными.
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