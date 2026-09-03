С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Как лучше всего отстирать вещи в машинке и вручную

Существует немало хитростей, которые помогают экономить бюджет, при этом более эффективно отстирывать вещи, особенно со старыми, въевшимися пятнами. Узнайте несколько полезных, маленьких женских хитростей, которые наверняка пригодятся каждой хозяюшке!

Как лучше всего отстирать вещи в машинке и вручную

Чтобы усилить действие любого дешёвого стирального порошка, добавьте в нему в барабан (или прямо к вещам) 50 мл нашатырного спирта.

Тогда вещи отстираются значительно качественнее: цвет станет ярче, старые пятна уйдут.

Как лучше всего отстирать вещи в машинке и вручную

Чтобы отстирать носки, на которых уже есть въевшиеся пятна, не отстирывающиеся в машинке, поступите следующим образом. Носки прополощите под проточной водой, увлажните. Затем влажные носки обильно намыльте хозяйственным мылом.

Как лучше всего отстирать вещи в машинке и вручную

И залейте небольшим количеством крутого (!) кипятка. Оставьте носки в таком виде до полного остывания воды.

Как лучше всего отстирать вещи в машинке и вручную

Очень быстро, в течение минуты, постирайте носки вручную или же закиньте в стирку к остальным вещам. Носочки будут чистые, как новенькие!

Как лучше всего отстирать вещи в машинке и вручную

Ссылка на первоисточник
советы
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым