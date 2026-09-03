Как лучше всего отстирать вещи в машинке и вручную

Существует немало хитростей, которые помогают экономить бюджет, при этом более эффективно отстирывать вещи, особенно со старыми, въевшимися пятнами. Узнайте несколько полезных, маленьких женских хитростей, которые наверняка пригодятся каждой хозяюшке!







Чтобы усилить действие любого дешёвого стирального порошка, добавьте в нему в барабан (или прямо к вещам) 50 мл нашатырного спирта.

Тогда вещи отстираются значительно качественнее: цвет станет ярче, старые пятна уйдут.Чтобы отстирать носки, на которых уже есть въевшиеся пятна, не отстирывающиеся в машинке, поступите следующим образом. Носки прополощите под проточной водой, увлажните. Затем влажные носки обильно намыльте хозяйственным мылом.И залейте небольшим количеством крутого (!) кипятка. Оставьте носки в таком виде до полного остывания воды.Очень быстро, в течение минуты, постирайте носки вручную или же закиньте в стирку к остальным вещам. Носочки будут чистые, как новенькие!