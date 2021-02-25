Знаменитые советские семьи, в которых процветало домашнее насилие

Домашнее насилие – тема, о которой до недавнего времени не принято было говорить открыто. И даже сейчас если эту тему и обсуждают, то делают это осторожно. Более того, даже в семьях знаменитостей за закрытыми дверями происходят трагедии: улыбающиеся на камеры счастливые пары дома превращаются в мучителей и жертв. Что уж говорить о советском периоде, когда «воспитывать» жен кулаками считалось чуть ли не нормой, а фраза «бьет – значит, любит» считалась главным оправданием рукоприкладства. И даже в семьях знаменитостей многие успешные и красивые женщины много лет терпели унижения и побои.
Василий Шукшин и Лидия Чащина
Василий Шукшин и Лидия Чащина
О своем первом браке Лидия Чащина вспоминать не любит, уж слишком тяжелые воспоминания остались о нем. Ведь именно с Шукшиным она впервые узнала, что такое водка, сигареты, аборт, унижение и побои. Хотя актриса не отрицает, что ее супруг был многогранной личность, именно к ней он повернулся лицом, которым врагу не пожелаешь.
Познакомились молодые люди, будучи студентами ВГИКа. Она - скромная и интеллигентная девушка из Киева, он – начинающий режиссер, бабник и выпивоха. Никто так и не понял, что Лидия нашла в нем, но уже вскоре она стала его женой.
Впервые Шукшин влепил оплеуху супруге через несколько недель после свадьбы, когда увидел, что она разговаривает с однокурсником в коридоре. А дальше побои стали частым явлением. Перестал актер поднимать на жену руку только после того, когда она в ответ огрела его сковородкой. К тому же Василий начал приучать юную жену к своей привычной жизни с водкой, сигаретами и шумными компаниями.
О том, что беременна, Чащина узнала через три года совместной жизни, когда отношения с мужем почти окончательно разладились. Жить было негде, денег тоже не хватало. Шукшин предлагал уехать жене к его матери на Алтай, и там хотя бы первое время воспитывать ребенка. Однако отговаривать Лидию от аборта не стал.
Терпение актрисы лопнуло, когда она поймала мужа с очередной любовницей. Именно тогда она решила уйти, и о своем решении не пожалела. И даже сейчас отзывается о бывшем муже исключительно как о жестоком человеке.
Впоследствии Чащина побывала замужем еще дважды. А Шукшин всю жизнь прожил с актрисой Лидией Федосеевой.
Игорь Запашный и Ольга Лапиадо
Ольга и Запашный
1967 год стал черной страницей в истории цирковой династии Запашных. Младший из знаменитых братьев-дрессировщиков совершил преступление, жестокость которого удивила даже бывалых следователей.
А начиналось все красиво. Игорь – скромный и застенчивый молодой человек – влюбился в акробатку Ольгу Лапиадо, которая тоже была представительницей еще одной знаменитой цирковой династии. Влюбленная пара настолько гармонично смотрелась вместе, что многие по-хорошему ей завидовали.
Однако после свадьбы идиллия длилась недолго. Ольга была эффектной девушкой, которую всегда окружали поклонники. А Игорь отличался патологической ревностью. Скандалы в семье участились после того, как Лапиадо сыграла эпизодическую роль в фильме «Гранатовый браслет». Толпы фанатов начали буквально следовать по пятам любимицы, а из-за этого дома ее ждали очередные ссоры, оскорбления, рукоприкладство супруга и потом обещания, что больше такое не повторится.
Ольга не раз пыталась уйти от ревнивого мужа, но каждый раз возвращалась вновь. Однако после очередного скандала она решила, что с нее хватит. Правда, документы на развод подать не успела, так как уехала на гастроли в Саратов. А когда вернулась, на перроне ее ждал Игорь с букетом цветов. Однако 22-летняя девушка не намерена была мириться и лишь согласилась поехать домой для того, чтобы забрать вещи.
Когда Ольга не пришла ночевать в цирковое общежитие, никто не забеспокоился. Подумали, что помирилась с мужем. Спохватились только тогда, когда она не явилась на работу. Тогда позвонили Игорю, но к телефону никто не подошел. После этого цирковые вызвали милиционеров, которые, открыв дверь квартиры Запашного, увидели страшную находку: в прихожей стояли сумки с расчлененными частями тела.
Впрочем, Игоря искать долго не пришлось, он сам явился с повинной. По его рассказу стало понятно, что он пытался помириться с женой, а она начала собирать вещи. Слово за слово, и Ольга ляпнула, что у нее появился другой. Так это было на самом деле, или же девушка сказала так, чтобы супруг отстал от нее, но того словно переклинило: он схватил нож и нанес не меньше 20 ударов. Потом Запашный расчленил тело и хотел спрятать. Однако потом, поняв, что натворил, побежал к брату Мстиславу, который и уговорил его пойти в милицию.
Игоря ждал расстрел, но влиятельный родственник задействовал все свои связи, чтобы заменить смертную казнь на тюремный срок. И ему это удалось: Запашному дали 15 лет. Интересно, что даже за решеткой он умудрился жениться, а, выйдя на свободу, вернулся в Санкт-Петербург и публичности старается избегать.
Эдита Пьеха и Александр Броневицкий
Александр Броневицкий и Эдита Пьеха
Благодаря Броневицкому Пьеха стала звездой: именно он разглядел талант в никому неизвестной солистке хора, приехавшей из Польши. Но именно первый супруг принес немало страданий популярной певице.
Во время знакомства Александр учился в консерватории. Ему сразу понравилась необычная девушка, она же его воспринимала как руководителя хора, не более. Парень же сделал Эдиту солисткой ансамбля «Дружба», а через год предложил стать его женой. Вскоре у них родилась дочь Илона, а карьера певицы пошла в гору.
Однако семейную жизнь омрачало то, что Броневицкий был патологически ревнив. Он подозревал супругу в изменах и даже мог избить, если ему казалось, что она ведет себя фривольно. Однажды Александр даже приехал вслед за Пьехой на Каннский кинофестиваль, проник к ней в гостиничный номер через окно и требовал сказать, где спрятался Муслим Магомаев, который тоже был членом советской делегации.
При этом композитор не видел ничего страшного в том, что сам изменял жене. А Эдита знала о его многочисленных похождениях, но молчала и терпела. В конце концов, Пьеха не выдержала и ушла от мужа к полковнику КГБ Геннадию Шестакову. Броневицкий же женился еще один раз на певице гораздо моложе себя, которая изменяла ему. Однажды во время гастролей, закрыв супруга в номере, она ушла на вечеринку. Александру стало плохо – нашли его мертвым с телефонной трубкой в руках.
Наталья Кустинская и Борис Егоров
Наталья Кустинская и Борис Егоров
Наталья Кустинская считалась одной из самых красивых женщин Советского Союза, поклонники не давали ей прохода, заваливала подарками и цветами, добивались расположения. Но мало кто знал, что роковая блондинка почти 20 лет терпела издевательства и побои со стороны супруга Бориса Егорова и боялась признаться об этом даже близким. Хотя, возможно, она молчала потому, что в свое время сама увела мужчину у своей же подруги.
До знакомства с Кустинской космонавт Борис Егоров был мужем другой Натальи, Фатеевой. Девушки вместе сыграли в комедии «Три плюс два» и даже считались подругами. Но один муж на двоих навсегда испортил их отношения.
Брак с Егоровым поначалу был счастливым, а потом начались скандалы, которые перетекали в рукоприкладство. Борис бил супругу так сильно, что несколько раз ей даже приходилось вызывать «скорую». Однако на публике супруги продолжали изображать идеальную семью.
Плюс ко всему, космонавт изменял жене. Многие не понимали, как можно гулять от Кустинской? Однако она обо всем догадывалась, но терпела. Но однажды очередной измены простить не смогла, хотя Егоров умолял не оставлять его.
Супруги разошлись. После развода Борис почти сразу же опять женился. А Кустинская успела побывать замужем еще трижды. В последние годы жизни она провела в бедности и забвении.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии