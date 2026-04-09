Место, где отсутствует время: почему жители острова в Норвегии живут не по часам

Время – единственный показатель, которого не видно, но он слишком важен и ощутим. При вопросе «Сколько времени?», кто-то видит перед собой стандартный часовой механизм со стрелками, а для кого-то это цифра на мобильном телефоне. Но от этого суть и значение не меняется, как и значимость.
Время позволяет спланировать свои действия и других, определить, в какой-то степени порядок жизни. По времени мы просыпаемся, пьем кофе или едим, ходим на работу и встречаемся с другими людьми. Иногда график сбивается, и тогда появляется хаос и неопределенность. В некоторых случаях это отличное решение многих проблем, но в большинстве своем – нарушение жизненного ритма, что выбивает из колеи и приносит неразбериху, путаницу и другие негативные последствия.
1. Место на планете, где времени нет
На нашей удивительной планете есть место, где о времени забыли / Фото: rossaprimavera.ru
Несмотря на заполнившую нашу жизнь концепцию времени, на планете есть удивительное место, в котором отменена временная система, а значит и нет ограничений, связанных с ней. В итоге конец света не наступил, а вот жизнь людей, проживающих здесь, стала максимально комфортной. Где это уникальное место и почему о времени здесь забыли?
Норвегия - маленькое государство в Европе с экстремальными погодными условиями и красивой природой / Фото: goodfon.ru
Норвегия – потрясающе красивая страна в Европе, имеющая еще одно название, Дорога на север. Прежде всего, стоит отметить, что по площади это государство очень маленькое – 385 203 кв.По сути, это удивительное по красоте место, для которого характерны экстремальные погодные условия.
Завораживающая красота этих мест заставляет забыть о времени / Фото: yandex.ru
Нетронутая природа Норвегии / Фото: nastol.com.ua
Но что самое интересное, так это небольшая часть страны, в которой нестандартное отношение ко времени. Здесь ему не отведена основополагающая роль.
Маленький остров Соммарей находится за Полярным кругом / Фото: style.rbc.ru
В Норвегии есть небольшой по размерам остров Соммарей, находящийся за Полярным кругом. Проживает на нем приблизительно 350 человек местного населения. Такого понятия как «время», у островитян нет. Их жизнь, работа, отдых не заключены во временные рамки. В основе находятся чувства и ощущения каждого.
Жители острова обратились к правительству с просьбой отменить время / Фото: knowhow.pp.ua
Дело в том, что в прошлом году этот остров подал обращение к правительству страны, в котором содержалась странная для многих жителей планеты Земля просьба – отменить систему времени.
2. Зачем нужна отмена временной системы
Полярный день на острове Соммарей длится около двух месяцев / Фото: yachtsreview.com
Если для большинства людей время является основополагающим фактором, то для островитян оно большого значения не имеет в принципе, и это связано с особенностью этих широт. Полярный круг характеризует два главных явления – полярные ночи и дни. Солнце или вообще не уходит за горизонт, или не появляется. Продолжительность полярного дня – 2 месяца.
С ноября по январь здесь дни сменяются полярными ночами / Фото: twitter.com
В это время очень легко запутаться, потерять счет времени. В промежутке с ноября и по январь еще один феномен, но уже полярной ночи. Ситуация со временем наблюдается аналогичная. Солнца в эти месяцы местные жители не увидят, а вот красивое северное сияние смогут наблюдать ежедневно.
В период полярных ночей жители и гости острова могут наблюдать северное сияние / Фото: ukrainianwall.com
По словам самих островитян, после полярной ночи, когда солнце совсем не восходит, летние дни, плавно перетекающие в месяцы, ими используются по максимуму. И тогда они абсолютно не следят за временем.
После длинных полярных ночей островитяне стараются максимально использовать летние дни, не замечая времени / Фото: hotelmar.ru
В час, два ночи, взрослые могут работать или выполнять какие-то дела по дому, а дети играть на улице, развлекаться. Такое понятие, как «зона без времени», даст возможность этим людям получить гибкий рабочий и школьный график, что положительно отразится на их работоспособности и качеству жизни.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии