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Как починить перелом подошвы в домашних условиях

Перелом подошвы — довольно распространенная проблема, с которой обращаются к сапожникам. Исправление такого повреждения стоит довольно дорого, и очень часто многие люди предпочитают просто выкинуть любимую пару, чем отдавать ее в ремонт.
Однако мало кто знает, что перелом подошвы можно довольно просто починить своими руками, при этом результаты будут не хуже, чем после ремонта в сапожной лавке.

Как починить перелом подошвы в домашних условиях

Для ремонта подошвы в домашних условиях понадобится молекулярный клей SUPER STRONG 999. Также для работы понадобится следок на основе каучука.
Первым шагом нанесите клей в область залома, отступая примерно 5 мм от верхнего края подошвы. Плотно сожмите излом, буквально за несколько секунд клей выполнит свою основную задачу. Оставьте обувь на 30-40 минут до полного высыхания клея.

Как починить перелом подошвы в домашних условиях

После полного высыхания клея выровняйте поверхность подошвы с помощью наждачной бумаги. Таким образом подошва будет подготовлена к приклеиванию следка. Также необходимо отшлифовать поверхность каучуковых следков.

Как починить перелом подошвы в домашних условиях

Нанесите слой клея на подошву обуви и на следок и оставьте детали на 40 минут. Через 40 минут нанесите на детали второй слой клея и оставьте еще на 20 минут. Склеивание подошвы и следка необходимо проводить при температуре 50-60 градусов. Для нагрева удобнее всего использовать строительный фен.

Как починить перелом подошвы в домашних условиях

После склеивания деталей обувь следует оставить минимум на 4 часа.

Как починить перелом подошвы в домашних условиях

Только после этого можно будет срезать выступающую часть следка. Чтобы подошва выглядела аккуратней, края можно дополнительно отшлифовать.

Как починить перелом подошвы в домашних условиях

После такого ремонта обувь прослужит еще несколько лет.

Как починить перелом подошвы в домашних условиях

Пошаговый процесс ремонта залома на обуви показан на видео ниже:




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Подошваремонт

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