Как починить перелом подошвы в домашних условиях

Перелом подошвы — довольно распространенная проблема, с которой обращаются к сапожникам. Исправление такого повреждения стоит довольно дорого, и очень часто многие люди предпочитают просто выкинуть любимую пару, чем отдавать ее в ремонт.

Однако мало кто знает, что перелом подошвы можно довольно просто починить своими руками, при этом результаты будут не хуже, чем после ремонта в сапожной лавке.







Для ремонта подошвы в домашних условиях понадобится молекулярный клей SUPER STRONG 999. Также для работы понадобится следок на основе каучука.

Первым шагом нанесите клей в область залома, отступая примерно 5 мм от верхнего края подошвы. Плотно сожмите излом, буквально за несколько секунд клей выполнит свою основную задачу. Оставьте обувь на 30-40 минут до полного высыхания клея.







После полного высыхания клея выровняйте поверхность подошвы с помощью наждачной бумаги. Таким образом подошва будет подготовлена к приклеиванию следка. Также необходимо отшлифовать поверхность каучуковых следков.







Нанесите слой клея на подошву обуви и на следок и оставьте детали на 40 минут. Через 40 минут нанесите на детали второй слой клея и оставьте еще на 20 минут. Склеивание подошвы и следка необходимо проводить при температуре 50-60 градусов. Для нагрева удобнее всего использовать строительный фен.







После склеивания деталей обувь следует оставить минимум на 4 часа.







Только после этого можно будет срезать выступающую часть следка. Чтобы подошва выглядела аккуратней, края можно дополнительно отшлифовать.







После такого ремонта обувь прослужит еще несколько лет.







Пошаговый процесс ремонта залома на обуви показан на видео ниже:



