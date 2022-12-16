В чём секрет бревна, которое вот уже 100 лет нарушает все законы физики: «Старик озера»

Озеро Крейтер







Озеро Крейтер, вид со спутника. Источник: commons.wikimedia.org

Озеро и его берега считаются у индейских племен местами силы и стали предметом легенд и поверий. Источник: commons.wikimedia.org

«Старик озера»

Существование бревна было зафиксировано геологом Диллером в 1896 году, когда же оно появилось в озере - неизвестно

Мох, покрывающий бревно, обычно встречается на большой глубине - это тоже одна из загадок. Источник: nsp.gov.org

Что говорят ученые о «старике»

Столкнуться с «хранителем» озера - большая неприятность для лодки, зато удача для туриста. Источник: pinterest.com