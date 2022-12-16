В чём секрет бревна, которое вот уже 100 лет нарушает все законы физики: «Старик озера»

Местные жители все еще «помнят» извержение вулкана, случившееся 7700 лет тому назад – и рассказывают об этом событии по-своему, в легендах племени. А вот откуда взялся «старик озера», вот уже больше века охраняющий синие воды Крейтера, индейцы умалчивают. Может быть, не знают сами, а может быть, не хотят разгневать старика, как это уже бывало раньше: совпадения то или нет, а исследователи озера уже успели прочувствовать на себе «гнев» деревянного долгожителя.
Озеро Крейтер
Речь идет об озере Крейтер, расположенном в западной части североамериканского континента, в штате Орегон. Озеро во многих отношениях интересное, даже уникальное – оно заполняет кальдеру, которая образовалась в результате извержения вулкана, и является самым глубоким в Соединенных Штатах. Ни одна река не впадает в Крейтер, ни одна не вытекает. Но вода, тем не менее, постоянно обновляется – благодаря испарению с поверхности и осадкам в виде снега и дождя. Полное такое обновление происходит раз в 250 лет.
Озеро Крейтер, вид со спутника. Источник: commons.wikimedia.org
Несмотря на то, что извержение вулкана Мазама произошло в VI тысячелетии до н.э., при раскопках под слоем пепла были найдены орудия труда и другие предметы, созданные человеком. То есть в те времена люди уже заселяли район будущего озера Крейтер. А поверья индейского народа Крамат сохранили историю о том, как в результате битвы богов гора была разрушена, а на ее месте появилось синее озеро с кристально чистой водой.
Озеро и его берега считаются у индейских племен местами силы и стали предметом легенд и поверий. Источник: commons.wikimedia.org
Якобы бог подземного мира Ллао влюбился однажды в дочь вождя племени, но получил от девушки и ее семьи отказ – слишком уж был некрасив живущий под землей влюбленный. В страхе за дочь вождь обратился к богу «верхнего» мира, Скеллу, чтобы тот защитил племя от гнева Ллао. Тогда и разразилась битва, в которой была сокрушена гора Мазама. Побежденный Ллао был изгнан обратно в свой темный мир, а на месте огромной ямы, зияющей в месте схватки богов, Скелл создал прекрасное озеро.
«Старик озера»
Геологи же говорят, что дно озера Крейтер все еще не является «спокойным», и новые потрясения из подземного мира еще возможны. Так что не стоит сбрасывать со счетов побежденного Ллао. Может быть, именно его «доверенным лицом» является знаменитый «Старик озера» – который действительно совсем не молод. Легенды легендами, а бревно, которое давным-давно плавает в озере в вертикальном положении, и у ученых вызывает много вопросов.
Существование бревна было зафиксировано геологом Диллером в 1896 году, когда же оно появилось в озере - неизвестно
Впервые «старик» был описан в 1902 году Джозефом Диллером, геологом, который впервые заметил странный плавающий пень еще шесть лет назад. Озеро тогда изучали в связи с организацией в этом районе национального парка. Помимо прочего, Диллер заметил, что «пень» за эти годы сместился почти на полкилометра. Оказалось, что в водах озера Крейтер вертикально плавает бревно диаметром около 60 сантиметров и длиной около 9 метров, размер надводной части составляет 1,2 метра.
Мох, покрывающий бревно, обычно встречается на большой глубине - это тоже одна из загадок. Источник: nsp.gov.org
Дерево – вероятно, болиголов – может запросто выдержать стоящего на нем человека. Поверхность бревна белая, выгоревшая на солнце за десятилетия, а может, и столетия дрейфа в водах озера. В 1938 году в летний период (с 1 июля по 30 сентября) были проведены наблюдения за «стариком»: выяснилось, что несмотря на отсутствие в озере течений и даже в безветренную погоду бревно перемещается на значительные расстояния, в день «проходя» до пяти километров (размеры озера Крейтер составляют примерно 8 на 9,7 километров).
Что говорят ученые о «старике»
Вероятнее всего, говорят ученые, дерево было смыто в озеро оползнем, причем корни остались невредимы. Возможно, среди них оказалось много застрявших камней, которые и удерживали нижнюю часть бревна под водой. Постепенно верхняя часть высыхала, а нижняя, наоборот, становилась плотнее от долгого воздействия воды, и даже когда камни наконец упали на дно, бревно сохранило вертикальное положение. Радиоуглеродный анализ показал, что дереву не меньше 450 лет.
Столкнуться с «хранителем» озера - большая неприятность для лодки, зато удача для туриста. Источник: pinterest.com
Для лодок и судов «старик», довольно активно перемещающийся по озеру, представляет некоторую угрозу. Поэтому когда в 1988 году дно озера Крейтер изучалось подводными аппаратами, «старика» на время изолировали – прикрепили к восточному берегу здешнего острова Волшебников. Как только бревно привязали – начался шторм, сделавший исследования невозможными. Когда же спустя некоторое время пошел еще и снег – несмотря на то, что дело было в августе – «старика озера» предпочли отпустить на волю. Погода тут же прояснилась.
Для местных произошедшее не составило сенсации – о том, что «старик» управляет в том числе и погодой над озером, и так существуют давние поверья. Бревно остается туристической достопримечательностью, вполне комфортно чувствуя себя в холодной воде Крейтера. Благодаря особенной чистоте и прозрачности воды – она просматривается на глубину до 37 метров – бревно видно целиком.
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