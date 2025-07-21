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Как научиться быстро и вкусно готовить: 5 рецептов, с которыми справится даже новичок


Как научиться быстро и вкусно готовить: 5 рецептов, с которыми справится даже новичок

Если у вас мало времени, совсем необязательно питаться фастфудом, полуфабрикатами или продуктами быстрого приготовления. Достаточно взять на заметку рецепты блюд на скорую руку, благодаря которым готовка войдёт в привычку и покажется сущим пустяком.

1. Чечевичный суп


Суп с чечевицей. \ Фото: taste.co.za.

Суп с чечевицей. \ Фото: taste.
co.za.

 

Как правило, супы с чечевицей получаются лёгкими, но при этом сытными. Всего одна порция такого супчика - и о голоде можно забыть на несколько часов.

Ингредиенты:

• Чечевица красная – 1 стакан;
• Шампиньоны среднего размера – 8-10 шт;
• Ветчина – для подачи;
• Сыр сулугуни – для подачи;
• Петрушка свежая – несколько веточек;
• Кинза свежая – несколько веточек;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло сливочное – кусочек.
Суп с чечевицей и ветчиной. \ Фото: i.pinimg.com.

Суп с чечевицей и ветчиной. \ Фото: i.pinimg.com.


 

Способ приготовления:

• Чечевицу промыть тёплой проточной водой;
• Отправить в кастрюлю;
• Залить кипятком (примерно один литр);
• Довести до кипения;
• Править солью и смесью молотых перцев;
• Варить под крышкой на среднем огне до готовности (около двадцати минут);
• В это время ополоснуть грибы под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Очистить;
• Нарезать на четыре части;
• Обжарить на сухой сковороде до лёгкого румяного цвета со всех сторон;
• Добавить в кастрюлю с чечевицей за пять минут до готовности супа;
• Бросить кусочек сливочного масла;
• После перебить блендером до состояния полужидкого пюре;
• Ветчину и сулугуни нарезать небольшим кубиком;
• Суп разлить по тарелкам;
• Посыпать ветчиной и сулугуни;
• Украсить листочками петрушки и кинзы;
• Подать к столу.

2. Запечённый картофель с творогом и ветчиной


Запечённый картофель с творогом и ветчиной. \ Фото: eatwell101.com.

Запечённый картофель с творогом и ветчиной.
\ Фото: eatwell101.com.

 

Ох, уж этот аромат печёной картошечки, перед которым нет смысла оказывать сопротивление, всё равно не устоять. Тем более если блюдо с творожно-ветчинной начинкой.

Ингредиенты:

• Картошка крупная равномерная – 2 шт;
• Творог жирный – 1 стакан;
• Ветчина – 100-150 г;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Паприка хлопья – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Чеснок – 2-3 зубка.
Фаршированная картошка. \ Фото: thelifejolie.com.

Фаршированная картошка. \ Фото: thelifejolie.com.


 

Способ приготовления:

• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Разрезать на две равные части;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс;
• Смешать с небольшим количеством оливкового масла, солью, смесью перцев и хлопьями паприки;
• Получившейся смесью как следует натереть картофельные половинки;
• Завернуть каждую из них в фольгу;
• Выложить на противень и отправить в разогретую до 220 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• В это время нарезать ветчину небольшим кубиком;
• Смешать с творогом;
• При необходимости посолить и поперчить по вкусу;
• После перебить блендером до состояния мелкой крошки;
• Запечённый картофель достать из духовки;
• Аккуратно извлечь из фольги;
• С помощью вилки или ложки сформировать лодочки;
• Оставшуюся картофельную мякоть размять вилкой и смешать с творожной пастой;
• Получившейся смесью нафаршировать картофельные лодочки;
• И вновь отправить в духовку на десять минут;
• После подать к столу.

3. Фаршированный тунцом перец


Перец, фаршированный тунцом. \ Фото: i.pinimg.com.

Перец, фаршированный тунцом. \ Фото: i.pinimg.com.

 

Рецептов фаршированного перца пруд-пруди, а на скорую руку не так уж и много. Впрочем, сегодня мы делимся именно тем, на приготовление которого уйдёт от силы полчаса.

Ингредиенты:

• Консервированный тунец в собственном соку – 1 банка;
• Перец болгарский крупный красный – 1 шт;
• Оливки зелёные без косточки – 1 маленькая банка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – для подачи;
• Сыр твёрдых сортов – опционально.
Фаршированный сладкий перец. \ Фото: i.pinimg.com.

Фаршированный сладкий перец. \ Фото: i.pinimg.com.

 

Способ приготовления:

• Перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить плодоножку и сердцевину;
• Мякоть разрезать на две равные части;
• Тунец выложить в миску, предварительно слив жидкость;
• Добавить оливки, предварительно слив жидкость;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Перебить блендером до густой однородной массы;
• Получившейся смесью нафаршировать половинки перца;
• Посыпать тёртым сыром и мелко нарезанной петрушкой;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку;
• Запекать до тех пор, пока не расплавится сыр.

4. Салат с сыром фета


Салат с сыром фета. \ Фото: silkroadrecipes.com.

Салат с сыром фета. \ Фото: silkroadrecipes.com.

 

Лёгкий, но при этом очень вкусный и в меру сытный салат с сыром фета, салатным миксом и кешью – отличный вариант как для полноценного приёма пищи, так и перекуса.

Ингредиенты:

• Сыр фета – 1 упаковка;
• Орехи кешью очищенные – 1 большая горсть;
• Микс салатных листьев и зелени – 1 упаковка;
• Черри или коктейльные помидоры – 6 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое для заправки.
Лёгкий и очень вкусный салат. \ Фото: cdn.loveandlemons.com.

Лёгкий и очень вкусный салат. \ Фото: cdn.loveandlemons.com.

 

Способ приготовления:

• Микс салатных листьев вымыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг;
• Как следует просушить;
• После произвольно порезать или нарвать руками;
• Выложить в салатник;
• Кешью поджарить несколько минут на сухой сковороде до образования лёгкого румяного цвета;
• Остудить;
• Подробить до состояния крупной крошки;
• Добавить в миску к салатным листьям;
• Сыр нарезать мелким кубиком;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Нарезать на дольки;
• Добавить в салат;
• Заправить оливковым маслом;
• Перемешать;
• Дать настояться несколько минут и подать к столу.

5. Паста с тунцом


Спагетти с тунцом. \ Фото: feelgoodfoodie.net.

Спагетти с тунцом. \ Фото: feelgoodfoodie.net.

 

Паста – ещё одно блюдо, которое можно приготовить менее, чем за полчаса. А если её подать с тунцом и помидорами черри, то она зазвучит абсолютно по-новому.

Ингредиенты:

• Макароны твёрдых сортов – 200 г;
• Консервированный тунец в собственном соку – 1 банка;
• Оливковое масло – для заправки;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Помидоры черри или коктейльные – для подачи.
Паста с тунцом и томатами. \ Фото: i.pinimg.com.

Паста с тунцом и томатами. \ Фото: i.pinimg.com.

 

Способ приготовления:

• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс;
• Смешать с оливковым маслом;
• Посолить и поперчить;
• Перемешать;
• Дать настояться;
• Макароны отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Тунец нарезать кубиком средней величины;
• Разложить макароны порционно по тарелкам;
• Заправить чесночным маслом;
• Аккуратно перемешать;
• Сверху выложить нарезанный тунец;
• Украсить дольками помидоров;
• И подать к столу.

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