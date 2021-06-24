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Комнатные растения на самый изысканный вкус

Сегодня орхидеей на своем подоконнике уже никого не удивишь. Многие домашние цветоводы специально ездят в экзотические страны, чтобы купить себе семена самых интересных растений. Сегодня в статье мы расскажем о сортах домашних цветов, которые точно смогут создать у вас в квартире атмосферу новизны.

1. Араукария


Хотите всегда видеть у себя красивую ель? Для этого необязательно ждать Нового года, можно уже сейчас посадить миниатюрное дерево в горшок и поставить на подоконник. Ничего сложного в уходе за этим растением нет, при этом оно обладает очень ярким и красивым видом.
Комнатные растения на самый изысканный вкус

2. Камелия


Цветение этого растения будет повышать вам настроение, когда за окном бушуют морозы. Многие цветоводы избегают цветок, так как его считают довольно капризным в уходе. Однако, если вы приложите чуть больше усилий и трудов, то камелия порадует вас шикарными бутонами.

Комнатные растения на самый изысканный вкус

3. Цикламен


Многие растение впадают «в спячку», когда на улице начинает появляться минус. Это же растение наоборот будет распускать свои нежные бутоны и радовать весь сезон. Привлекает цветоводов этот сорт своей компактностью, обильностью и продолжительностью цветения.

Комнатные растения на самый изысканный вкус

4. Аспарагус


Аспарагус – это сорт растения, который просто необходим ленивым хозяйкам.
Все дело в его особенностях ухода – оно требует лишь совсем немного вашего внимания. При этом в ответ оно порадует вас пышным раскидистым кустом, который выглядит как пышный бархат.

Комнатные растения на самый изысканный вкус

5. Сциндапсус


Красивое и неприхотливое растение относится к семейству лиан, поэтому от него можно ожидать очень длинное и красивое разрастание. Желательно определить растение на верхней части, чтобы оно элегантно ниспадало к полу.

Комнатные растения на самый изысканный вкус

6. Оксалис


«Клевер счастья» влюбит в себя с первого взгляда. Во-первых, растение имеет причудливую форму листков, которые окрашены в фиолетовый цвет. Также растение радует бутончиками очень маленьких белых цветов, в итоге получается очень привлекательная композиция, которая украсит любую квартиру.
Комнатные растения на самый изысканный вкус

7. Калла


Изумительное по красоте растение создаст в вашем доме особую атмосферу стиля и уюта. Главная особенность растения – это очень нежные цветы, которые аккуратно укутаны в зеленые длинные листья.

Комнатные растения на самый изысканный вкус

8. Калатея


Этот поразительный и шикарный цветок стал излюбленным у многих домашних цветоводов. Листья у растения покрыты яркими жилками или пятнами, которые иногда создают причудливые узоры в стиле геометрических фигур.
Комнатные растения на самый изысканный вкус

9. Каланхоэ


Каланхоэ можно встретить как у бабушек на подоконнике, так и у опытных цветоводов. Оно обладает не только красивыми бутонами и оригинальными листьями, но также наделено лечебными свойствами.

Комнатные растения на самый изысканный вкус

10. Аихризон


Это растение также называют «дерево любви». Род суккулентных растений не требует излишнего внимания, обладает толстыми листьями и создает эффектный вид любому интерьеру.
Комнатные растения на самый изысканный вкус

Комнатные растения – это не только кактус, орхидея и фикус. Среди сортов растения для домашнего выращивания можно найти очень много интересных и по-настоящему эффектных цветов.
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Комнатарастения
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