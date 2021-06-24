Комнатные растения на самый изысканный вкус

Сегодня орхидеей на своем подоконнике уже никого не удивишь. Многие домашние цветоводы специально ездят в экзотические страны, чтобы купить себе семена самых интересных растений. Сегодня в статье мы расскажем о сортах домашних цветов, которые точно смогут создать у вас в квартире атмосферу новизны.



1. Араукария

2. Камелия

3. Цикламен

4. Аспарагус

5. Сциндапсус

6. Оксалис

7. Калла

8. Калатея

9. Каланхоэ

10. Аихризон

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