Как выглядит дом, который Билл Гейтс купил в разгар пандемии

Второй номер в списке богатейших людей мира Билл Гейтс в разгар пандемии приобрел «идеальное убежище» — дом на пляже в Калифорнии за $43 млн. Как он выглядит - далее.
Дом в курортном городке Дель-Мар, расположенном недалеко от Сан-Диего в Калифорнии, Билл Гейтс и его жена купили в конце марта, через пару недель после того, как ВОЗ объявила о глобальной пандемии коронавируса.Несмотря на это, сделка оказалась самой дорогой в истории Дель-Мар, отмечает контрибьютор Forbes USA Эми Добсон Спальня Главная спальня имеет вид на океан и мраморный камин. Всего в доме шесть спален. Джакузи с видом на океан На 37-метровой террасе, расположенной вдоль пляжа, установлено джакузи на 10 человек, из которого можно наблюдать за океаном. Рядом на террасе — яма для разжигания костра. Отделка деревом ценных пород Интерьер дома отделан красным деревом и выбеленной сосной. Гостиная Высокие потолки и открытая планировка наполняют каждую комнату воздухом и светом. Зона отдыха на террасе Полы многочисленных открытых зон отдыха отделаны импортным известняком. Гостиная Общая площадь дома — 540 кв. м. Спальня Дом спроектирован известным калифорнийским архитектором Кеном Рончетти. В нем шесть спален и четыре ванных комнаты. Детская комната В доме имеется детская комната с двумя односпальными кроватями. Бассейн Бассейн отделан стеклянной плиткой. Гостевая спальня На территории имеется гостевой дом с двумя спальнями. Виды на океан На террасе с подогреваемым полом есть немало уголков, где можно посидеть и полюбоваться видом на океан. Бассейн с видом на океан Из бассейна также виден океан. Вид на океан из джакузи На террасе, расположенной вдоль океана, находятся бассейн, джакузи и открытые зоны отдыха. Терраса вдоль океана Все помещения, выходящие на океан, имеют раздвигающиеся стеклянные стены, призванные смешать ощущение тропиков, изысканные интерьеры и ландшафтный дизайн. Вид на дом с высоты В доме имеется гараж на четыре автомобиля.
