С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Чье будущее? Очередной жополиз амеров...5 концептов «прод...
  • Grigorij Smoljakov
    Ещё брикеты с кофе и какаоБлюда и продукты ...
  • Игорь Рябин
    Ага, а у некоторых семей яхты и виллы... А большинство хер без соли доедают... И это РОССИЯ!!!!Как копили на «Мо...

Как выглядит дом, который Билл Гейтс купил в разгар пандемии

Как выглядит дом, который Билл Гейтс купил в разгар пандемии Второй номер в списке богатейших людей мира Билл Гейтс в разгар пандемии приобрел «идеальное убежище» — дом на пляже в Калифорнии за $43 млн. Как он выглядит - далее.

Дом в курортном городке Дель-Мар, расположенном недалеко от Сан-Диего в Калифорнии, Билл Гейтс и его жена купили в конце марта, через пару недель после того, как ВОЗ объявила о глобальной пандемии коронавируса.
Дом продавала вдова скончавшегося в прошлом году техасского нефтяного магната и инвестора Ти Буна Пиккенса. Еще в начале года она просила за недвижимость $48 млн, но Гейтсы получили скидку в $5 млн. Несмотря на это, сделка оказалась самой дорогой в истории Дель-Мар, отмечает контрибьютор Forbes USA Эми Добсон Как выглядит дом, который Билл Гейтс купил в разгар пандемии Спальня Главная спальня имеет вид на океан и мраморный камин. Всего в доме шесть спален. Как выглядит дом, который Билл Гейтс купил в разгар пандемии Джакузи с видом на океан На 37-метровой террасе, расположенной вдоль пляжа, установлено джакузи на 10 человек, из которого можно наблюдать за океаном. Рядом на террасе — яма для разжигания костра. Как выглядит дом, который Билл Гейтс купил в разгар пандемии Отделка деревом ценных пород Интерьер дома отделан красным деревом и выбеленной сосной. Как выглядит дом, который Билл Гейтс купил в разгар пандемии Гостиная Высокие потолки и открытая планировка наполняют каждую комнату воздухом и светом. Как выглядит дом, который Билл Гейтс купил в разгар пандемии Зона отдыха на террасе Полы многочисленных открытых зон отдыха отделаны импортным известняком. Как выглядит дом, который Билл Гейтс купил в разгар пандемии Гостиная Общая площадь дома — 540 кв. м. Как выглядит дом, который Билл Гейтс купил в разгар пандемии Спальня Дом спроектирован известным калифорнийским архитектором Кеном Рончетти. В нем шесть спален и четыре ванных комнаты. Как выглядит дом, который Билл Гейтс купил в разгар пандемии Детская комната В доме имеется детская комната с двумя односпальными кроватями. Как выглядит дом, который Билл Гейтс купил в разгар пандемии Бассейн Бассейн отделан стеклянной плиткой. Как выглядит дом, который Билл Гейтс купил в разгар пандемии Гостевая спальня На территории имеется гостевой дом с двумя спальнями.
Как выглядит дом, который Билл Гейтс купил в разгар пандемии Виды на океан На террасе с подогреваемым полом есть немало уголков, где можно посидеть и полюбоваться видом на океан. Как выглядит дом, который Билл Гейтс купил в разгар пандемии Бассейн с видом на океан Из бассейна также виден океан. Как выглядит дом, который Билл Гейтс купил в разгар пандемии Вид на океан из джакузи На террасе, расположенной вдоль океана, находятся бассейн, джакузи и открытые зоны отдыха. Как выглядит дом, который Билл Гейтс купил в разгар пандемии Терраса вдоль океана Все помещения, выходящие на океан, имеют раздвигающиеся стеклянные стены, призванные смешать ощущение тропиков, изысканные интерьеры и ландшафтный дизайн. Как выглядит дом, который Билл Гейтс купил в разгар пандемии Вид на дом с высоты В доме имеется гараж на четыре автомобиля.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
кен рончетти
forbes usa
instagram (инстаграм), социальная сеть
буна пиккенса
вильям гейтс
эми добсон
наверх