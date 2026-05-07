Как защитить растения от улиток

Улитки и слизни — вредители, которые атакуют грядки и портят урожай, могут стать настоящей проблемой для дачников и садоводов. Для того чтобы спасти урожай без использования химических средств, можно использовать медь.

Дело в том, что улитки явно не переносят медь. Не совсем понятно, почему это так. Возможно, их слизь каким-то образом вступает в реакцию с этим элементом, в результате чего возникает электрический разряд.

Хотя это безвредно для существ, все же это заставляет их немедленно отступить.Для защиты растений подойдет строительная медная лента. Ее необходимо сомкнуть в кольцо вокруг растения и вдавить в землю.Самоклеящаяся лента с медью поможет защитить контейнеры с растениями и клумбы. Для этого ленту приклеивают к верхней части контейнера и по периметру клумб либо на бордюры.Уложив медную сетку вокруг растений, можно создать непреодолимые барьеры для слизней и улиток.