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Заброшенное кладбище троллейбусов

В этом жутком лесу притаились необычные экспонаты — спрятавшиеся от взглядов вагоны трамваев, троллейбусов.

Это заброшенное кладбище в Пенсильвании.

Заброшенное кладбище троллейбусов

1. В этом лесу находится около 40 брошенных вагонов. (Фото Matthew Christopher | Abandoned America):

01s

«Это место выглядит довольно призрачно»

2. (Фото Matthew Christopher | Abandoned America):

Abandoned Trolley Graveyard

3. Первый троллейбус был создан в Германии. Экспериментальная троллейбусная линия протяжённостью 540 м (591 ярд), открытая компанией Siemens & Halske в предместье Берлина Галензе (Halensee), действовала с 29 апреля по 13 июня 1882. (Фото Matthew Christopher | Abandoned America):

Abandoned Trolley Graveyard

4. Электрический трамвай появился в конце XIX века — экспериментально впервые в России — в Санкт-Петербурге, изобретённый и испытанный Пироцким в 1880 году. Регулярное трамвайное сообщение впервые было запущено в Германии, в пригороде Берлина, в мае 1881 года опять же компанией Siemens & Halske. (Фото Matthew Christopher | Abandoned America):

Abandoned Trolley Graveyard

5. Эти вагоны покоятся здесь уже давно. (Фото Matthew Christopher | Abandoned America):

Abandoned Trolley Graveyard

6. После расцвета, эпоха которого пришлась на период между мировыми войнами, начался упадок трамвая, однако уже с 1970-х годов вновь наблюдается значительный рост популярности трамвая, в том числе по экологическим причинам и благодаря технологическим усовершенствованиям. (Фото Matthew Christopher | Abandoned America):

Abandoned Trolley Graveyard

7. Максимальная скорость современных трамваев достигает 120 км/ч! У России, конечно, всё попроще и постарее. (Фото Matthew Christopher | Abandoned America):

Abandoned Trolley Graveyard

8. (Фото Matthew Christopher | Abandoned America):

Abandoned Trolley Graveyard

9. (Фото Matthew Christopher | Abandoned America):

Abandoned Trolley Graveyard

10. Какие-то вагоны просто ржавеют, другие украшают граффити. (Фото Matthew Christopher | Abandoned America):

Abandoned Trolley Graveyard

11. (Фото Matthew Christopher | Abandoned America):

Abandoned Trolley Graveyard

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Заброшенное кладбище троллейбусов

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