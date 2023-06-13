Заброшенное кладбище троллейбусов

С нами не соскучишься!

В этом жутком лесу притаились необычные экспонаты — спрятавшиеся от взглядов вагоны трамваев, троллейбусов.



Это заброшенное кладбище в Пенсильвании.







1. В этом лесу находится около 40 брошенных вагонов. (Фото Matthew Christopher | Abandoned America):







«Это место выглядит довольно призрачно»