Простое средство для крепкой рассады

Каждый, кто занимается выращиванием рассады, наверняка сталкивался с ситуацией, когда сеянцы начинают вытягиваться, стебель становится слишком тонким, растение ослабевает.

Такая рассада при пересадке в открытый грунт с большой вероятностью не приживется и погибнет. К сожалению, мало кто знает, что избежать такую неприятную проблему очень просто, достаточно лишь использовать простую органическую подкормку, которая содержит массу питательных веществ.

Данная подкормка улучшит процесс развития корневой системы саженцев, поможет рассаде вырасти толстой и крепкой, что положительно скажется на качестве и количестве урожая. Еще одним большим преимуществом использования органической подкормки является и то, что она повышает иммунитет растений, делая их более устойчивыми к различным бактериям и вирусам.







Для приготовления удобрения нарежьте сырую свеклу на небольшие кусочки и залейте 1 литром воды. Закройте банку крышкой и оставьте удобрение настаиваться 3-4 дня в теплом месте.







Полученный раствор процедите, и разведите в соотношении 1 к 3 с чистой отстоянной водой комнатной температуры. Используйте средство для полива рассады под корень 1 раз в 10-14 дней, и результат не заставит себя ждать.







О том, как приготовить органическую подкормку для рассады, смотрите на видео:



