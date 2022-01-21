За кадром «Основного инстинкта»: за что Шэрон Стоун влепила пощечину режиссеру

Шэрон Стоун в фильме *Основной инстинкт*, 1992 | Фото: film.ru

Кадр из фильма *Основной инстинкт*, 1992 | Фото: film.ru

Майкл Дуглас, *Основной инстинкт*, 1992 | Фото: vev.ru

Майкл Дуглас и Шэрон Стоун в фильме *Основной инстинкт*, 1992 | Фото: kinomania.ru

Кадр из фильма *Основной инстинкт*, 1992 | Фото: film.ru

Кадр из фильма *Основной инстинкт*, 1992 | Фото: vev.ru

Шэрон Стоун и Майкл Дуглас в фильме *Основной инстинкт*, 1992 | Фото: vev.ru и film.ru

Майкл Дуглас, *Основной инстинкт*, 1992 | Фото: vev.ru

В откровенных сценах актеры снимались без дублеров | Фото: liveinternet.ru и vev.ru

Шэрон Стоун в своей самой известной роли | Фото: kino-teatr.ru

Шэрон Стоун в фильме *Основной инстинкт*, 1992 | Фото: film.ru и liveinternet.ru

Кадр из фильма *Основной инстинкт*, 1992 | Фото: film.ru

Шэрон Стоун и Майкл Дуглас в фильме *Основной инстинкт*, 1992 | Фото: kinomania.ru

Кадр из фильма *Основной инстинкт-2*, 2006 | Фото: world-art.ru