Основные ошибки провинциалок, которые выдают отсутствие вкуса

Сумочка Dior, купленная на рынке, футболка с логотипом Gucci из стразов, туфли на огромной шпильке и «боевой раскрас» на лице — не единственное, что может выдать в девушке отсутствие вкуса. Мы разобрались, что означает выражение «девушка из провинции» и назвали основные ее признаки.
Излишняя сексуальность
Слишком обтягивающая одежда, выпирающее декольте и платья-мини, в которых невозможно даже присесть — это некрасиво.на шпильке, ультракороткие шорты и юбки и прочую одежду, делающую образы пошлыми.
Обилие украшений
Украшения — это хорошо, но только когда их в меру. Не цепляйте на себя все, что нашли в шкатулке. Лучше выберите несколько колец, браслет или подвеску, подходящую к вашему образу. И, кстати, не нужно бояться бижутерии. Сейчас она выглядит даже лучше многих ювелирных украшений. Но только помните про правило: никогда не носите их вместе, если речь идет о камнях и бриллиантах.
Фурнитура на одежде, обуви и аксессуарах
Фурнитура из недорогих материалов свидетельствует о том, что и сама вещь не слишком качественная (читай: дешевая). Обычно это различные цепочки, замочки, заклепки и прочие «штучки», не несущие никакой ценной функции. Особенно ужасно это смотрится, когда с фурнитуры начинает слезать «золотая» краска или она темнеет, приобретая ржавый цвет.
Нижнее белье
Многие девушки недооценивают важность выбора качественного нижнего белья, ведь «оно же спрятано под одеждой». Вот только торчащие бретели бюстгалтера и заметное сквозь обтягивающее платье синтетическое кружево рано или поздно все равно выдадут в них «колхозницу». Трусики с надписями «Я королева» и тому подобными вообще должны быть запрещены законом!
Подделки
На рынке можно увидеть огромное количество одежды или сумочек с логотипами известных брендов: Gucci, Armani, Dolce & Gabbana, Versace и так далее. Но мы то с вами понимаем, что все это дешевые подделки! Ведь ли брендовая сумочка не может стоить 500 или даже 5000 рублей…
Большое количество брендов
В противовес предыдущему пункту, хотим отметить, что обилие брендовой одежды в гардеробе тоже не является показателем хорошего вкуса. Главное, подбирать актуальные вещи, подходящие по фигуре, и уметь правильно их сочетать. И нет ничего страшного в том, если на вашей одежде не будет красоваться лейбл известного дизайнера.
Неуместные или неактуальные каблуки
Обувь на высоком каблуке может быть стильной, но только не в том случае, если речь идет об устаревших или экстраординарных моделях. Срочно пересмотрите свое отношение к туфлям с открытым носком, босоножкам на огромной платформе, обуви с неактуальным декором, подошве-скале и прочим «модным пискам» из прошлого. Их в гардеробе современной девушки быть не должно.
Слишком яркий макияж
Макияж необходим для того, чтобы подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. Но некоторые дамы, кажется, перепутали лицо с холстом. Ведь как по-другому объяснить обилие красок на физиономии? Стрелки до ушей, тени цвета фингалов, румяна на полщеки — вот только некоторые примеры полной безвкусицы в мейкапе.
Вызывающий маникюр
Дикий дизайн на ногтях могут себе позволить разве что знаменитости для выхода на сцену или участия в фотосессии. И то высока вероятность, что уже на следующий день они побегут стирать сие безобразие и покрывать ногти всегда актуальным нюдом, без стразов, лепнины, втирки и прочих «заморочек».
Локоны и искусственная красота
Четкие, можно сказать, «идеально закрученные» локоны убивают любую красоту. К этому списку также можно добавить наращенные волосы, отдельные накладные пряди, ну и раз уже на то пошло, ресницы XXL.
Вещи, которые были модными несколько лет назад
Думаем, здесь и объяснять ничего не нужно. Если вещь вышла из моды (притом очень давно), отпустите ее и забудьте. Конечно же, иногда бывает такое, что стильные в прошлом вещи внезапно снова становятся популярными, но мы бы все же не советовали вам заходить в эту реку дважды.
Неопрятный вид
Пожалуй, это самое главное. Неопрятный вид (помятые вещи, растрепанные волосы, покусанные ногти) может испортить любой образ, даже если он на 100% состоит из брендов, качественной одежды и дорогих аксессуаров.
