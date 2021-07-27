10 научных доказательств существования инопланетной жизни

Каждый из нас состоит из атомов, которые были когда-то частью взорвавшейся звезды. В том числе находятся и атомы углерода, азота и кислорода — некоторые из основных ингредиентов, необходимых для зарождения жизни. За миллиарды лет эти атомы конденсируются, создавая облака газа, новые звезды и планеты. Это означает, что все те же частицы жизни разбросаны по всей Вселенной.



Более того, целый ряд недавних открытий может показывать на существование внеземной цивилизации прямо в нашей Солнечной системе. Таким образом, вопрос уже не стоит как «Есть ли другая жизнь в космосе?» Теперь ученые предпочитают говорить не о реальности инопланетян, а о времени, когда мы их, наконец, встретим.







Вода на Марсе

Следы на песке

Астероиды и кометы

Спутник Юпитера

Спутник Сатурна

Странные объекты

Сюрприз Титана

За пределами видимости

Где пришельцы?

Семена жизни