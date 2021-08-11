Как использовать фольгу в быту: 10 советов, которые не каждому придут в голову

Фольга – это универсальный материал, который можно использовать не только на кухне. Впрочем, даже там для фольги можно найти многочисленные нестандартные применения. Конечно, додуматься до некоторых вещей самостоятельное сходу может быть не так просто. Вот несколько советов на заметку, которые активируют работу фантазии.
1. Рефлектор света
Поможет вашим растениям. Фото: youtube.com.
Мало света для растений? Из фольги можно сделать достаточно действенный отражатель, ведь данный материал легко подвергается деформации. Самое главное - правильно подобрать угол отражения для рефлектора.
2. Замена батарейки
Действительно работает. Фото: youtube.com.
Если срочно нужно поменять батарейки в пульте, а в распоряжении есть всего одна единственная штука, то второй элемент питания можно «изящно» заменить трубкой скомканной фольги. В качестве временного решения вполне подойдёт.
3. Воронка
Поможет что-нибудь налить. Фото: youtube.com.
Если дома нет воронки для жидкостей, но есть фольга, то теперь вы знаете, что делать. Самое главное, что когда воронка больше не понадобится, то ее можно «развернуть» обратно. После этого фольгу еще можно будет использовать для чего-то другого.
4. Яичница на фольге
Больше не пригорит. Фото: youtube.com.
Надоела прилипающая к сковороде «глазунья»? Если да, то подстелите на сковороду фольгу. Кстати, данный метод можно использовать и при готовке любых других блюд. Благодаря малой толщине материала, блюдо будет разогреваться равномерно.
5. Продление жизни бананов
Чтобы не созрели раньше срока. Фото: youtube.com.
Хочется сохранить бананы свежими как можно дольше? Тогда стоит взять фольгу и обернуть в нее кончики бананов. Так, они перестанут терять влагу, а значит, процесс созревания плодов существенно замедлится.
6. «Перчатка» для сенсорного экрана
Высокие технологии своим руками. Фото: youtube.com.
Если в гардеробе нет специальных перчаток для сенсорного экрана, то это можно легко исправить. Достаточно взять кусочек фольги и сделать из него небольшой наперсток. С его помощью можно будет взаимодействовать с сенсорным экраном в теплых перчатках.
7. Стирка
Шарики должны быть побольше. Фото: youtube.com.
Стиральная машина далеко не всегда способна справиться с серьезными загрязнениями. Исправить это можно подкинув в барабан несколько плотных шариков из обычной фольги. Они будут тереться от ткань, избавляя ее от пятен.
8. Заточка ножниц
Просто и действенно. Фото: youtube.com.
Берем кусочек фольги, складываем его в четыре перегиба. Полученную пластинку можно использовать для заточки ножниц небольшого размера. Для ножниц побольше, следует свернуть фольгу еще несколько раз.
9. Скребок
Заменит скребок из магазина. Фото: youtube.com.
Из фольги получается отличный скребок для удаления жира и сложных пятен на твердых поверхностях. Идеальное средство для чистки сковороды, ложек и любой другой посуды. При этом фольга достаточно мягкая для того, чтобы не повредить поверхность предмета.
10. Помощник утюга
Если нужно быстро погладить штаны. Фото: youtube.com.
Если нужно очень быстро погладить одежду со всех сторон, то стоит использовать фольгу. Подкладывать лист фольги следует на гладильную доску. Метод подходит и для рубашек, и для плотных брюк.
Видео
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии