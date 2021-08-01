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«Король пижонов» – модник XIX века, в гардеробе которого было 5000 галстуков и 300 пар перчаток

Эвандера Берри Уолла называли «королем пижонов». В конце XIX века этот человек эпатировал публику своими экстраординарными выходами и невероятным количеством костюмов. Однажды на спор он за полдня переоделся 40 раз, ни разу не повторившись.

«Король пижонов» – модник XIX века, в гардеробе которого было 5000 галстуков и 300 пар перчаток

«Король пижонов» – модник XIX века, в гардеробе которого было 5000 галстуков и 300 пар перчаток

В начале 1800-х годов часто использовался термин «денди». Он применялся в отношении мужчин, которые слишком много внимания уделяли своей внешности, кичились своими утонченными манерами и предавались неспешному праздношатанию. В конце XIX века этот термин заменили другим – «пижон» (The Dude). Это слово являлось производным от шотландского «duddies», т. е. «одежда».

Одним из главных пижонов конца XIX века был Эвандер Берри Уолл (Evander Berry Wall). В 18 лет молодой человек унаследовал состояние от своего отца, а в 22 – от деда. Новоиспеченный мультимиллионер тратил свое состояние, как хотел: вместо воды он пил только шампанское, а его гардеробная была невероятных размеров.

«Король пижонов» – модник XIX века, в гардеробе которого было 5000 галстуков и 300 пар перчаток

Слева: Карикатура французского журнала на выбор галстука Берри Уолла для его собаки. Справа: Снимок богача в отеле Ritz. Специально для него был создан коктейль «Берри».

У Эвандера Берри Уолла было 5000 пар брюк и галстуков и 300 пар перчаток. Этот модник менял свои костюмы по шесть раз в день.

Однажды он на спор Уолл за несколько часов между завтраком и обедом сумел переодеться 40 раз, ни разу не повторившись.

«Король пижонов» – модник XIX века, в гардеробе которого было 5000 галстуков и 300 пар перчаток

Эвандер Берри Уолл был первым человеком, который стал носить смокинг. Но его одеяние в обществе приняли не сразу. Дело в том, что на светские мероприятия принято было ходить во фраках. Один из портных предложил Эвандеру примерить костюм, в котором отсутствовали фалды. Когда модник прибыл на мероприятие, то его попросту не пустили, т. к. он не соответствовал заявленному дресс-коду.

«Король пижонов» – модник XIX века, в гардеробе которого было 5000 галстуков и 300 пар перчаток

Естественно, такой разгульный образ жизни не мог не отразиться на финансовом благополучии Эвандера Берри Уолла. Еще несколько неудачных вложений на фондовой бирже пошатнули положение «короля пижонов». Эвандер заявил, что «Нью-Йорк годен только для коммерсантов», и укатил в 1912 году в Париж. В столице Франции, относившейся к модным нововведениям более лояльно, Уолл продолжал свою роскошную жизнь. Он также прожигал свое состояние, скупал одежду в невероятных количествах, питался в шикарных отелях Ritz. В итоге после смерти, на счету у «короля пижонов» осталось всего навсего 12608 долларов. Все было растрачено на удовольствия.

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