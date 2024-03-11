Редкие ретро-фотографии знаменитостей: Такими их сегодня мало кто помнит

1. Красавицы Союза

Участницы первого конкурса красоты в СССР.

2. Кенни Бейкер и Мохаммед Али

Английский киноактёр и американский боксёр-профессионал, 1979 год.

3. Билл Мюррей и Сигурни Уивер

Знаменитая голливудская актриса Сигурни Уивер и актёр Билл Мюррей в 1984 году.

4. Клаудиа Кардинале

Одна из самых знаменитых итальянских актрис.

5. Джек Николсон

Одним из величайших актёров в истории кино.

6. Одри Хепберн

Икона киноиндустрии, пик карьеры которой пришёлся на Золотой век Голливуда.

7. Семейная фотография

Пабло Пикассо и Франсуаза Жило с детьми в 1950-х годах.

8. Брэд Питт

Знаменитый американский актёр и продюсер.

9. Харрисон Форд и Стивен Спилберг

В перерыве между съемками фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

10. Грейс Келли

Самая кассовая актриса своего времени.

11. Барак Обама

Сорок четвёртый президент США в юности.

12. Алисия Маркова

Британская балерина и артистка Русского балета Дягилева.

13. Авраама Линкольна и Гарри Гудини

Гарри Гудини беседует с «призраком» Авраама Линкольна, 1920-е годы.

14. Фрэнсис Коппола и Марлон Брандо

На съемках фильма «Крестный отец» в 1972 году.

15. Чарли Чаплин

Великий актер всех времен и народов .