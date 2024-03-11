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Редкие ретро-фотографии знаменитостей: Такими их сегодня мало кто помнит



Ещё недавно коллекционеры готовы были выкладывать баснословные суммы за редкие фотографии с изображением любимой знаменитости. И не удивительно, ведь существовали такие фотографии в единственном экземпляре. К счастью сейчас, с появлением интернета, ситуация изменилась – окунуться в прошлое и увидеть знаменитостей на ретро-фотографиях можно буквально в один клик. В этом обзоре по-настоящему эксклюзивные фотографии, за каждой из которых – история.

1. Красавицы Союза


Участницы первого конкурса красоты в СССР.

Участницы первого конкурса красоты в СССР.

 

2. Кенни Бейкер и Мохаммед Али


Английский киноактёр и американский боксёр-профессионал, 1979 год.

Английский киноактёр и американский боксёр-профессионал, 1979 год.

 

3. Билл Мюррей и Сигурни Уивер


Знаменитая голливудская актриса Сигурни Уивер и актёр Билл Мюррей в 1984 году.

Знаменитая голливудская актриса Сигурни Уивер и актёр Билл Мюррей в 1984 году.

 

4. Клаудиа Кардинале


Одна из самых знаменитых итальянских актрис.

Одна из самых знаменитых итальянских актрис.

 

5. Джек Николсон


Одним из величайших актёров в истории кино.

Одним из величайших актёров в истории кино.

 

6. Одри Хепберн


Икона киноиндустрии, пик карьеры которой пришёлся на Золотой век Голливуда.

Икона киноиндустрии, пик карьеры которой пришёлся на Золотой век Голливуда.

 

7. Семейная фотография


Пабло Пикассо и Франсуаза Жило с детьми в 1950-х годах.

Пабло Пикассо и Франсуаза Жило с детьми в 1950-х годах.

 

8. Брэд Питт


Знаменитый американский актёр и продюсер.

Знаменитый американский актёр и продюсер.

 

9. Харрисон Форд и Стивен Спилберг


В перерыве между съемками фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

В перерыве между съемками фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

 

10. Грейс Келли


Самая кассовая актриса своего времени.

Самая кассовая актриса своего времени.

 

11. Барак Обама


Сорок четвёртый президент США в юности.

Сорок четвёртый президент США в юности.

 

12. Алисия Маркова


Британская балерина и артистка Русского балета Дягилева.

Британская балерина и артистка Русского балета Дягилева.

 

13. Авраама Линкольна и Гарри Гудини


Гарри Гудини беседует с «призраком» Авраама Линкольна, 1920-е годы.

Гарри Гудини беседует с «призраком» Авраама Линкольна, 1920-е годы.

 

14. Фрэнсис Коппола и Марлон Брандо


На съемках фильма «Крестный отец» в 1972 году.

На съемках фильма «Крестный отец» в 1972 году.

 

15. Чарли Чаплин


Великий актер всех времен и народов.

Великий актер всех времен и народов.

 

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