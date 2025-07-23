Загадки кольца Калигулы

Это небесно-голубое кольцо, изготовленное из цельного сапфира, окутано тайной. Считается, что оно принадлежало знаменитому римскому императору-тирану Калигуле, и именно с такой формулировкой драгоценность была выставлена на продажу в Лондоне за огромные деньги. Однако дальнейшая судьба кольца широкой общественности неизвестна, кроме того, выдвигаются и другие версии его происхождения и первоначальной принадлежности.

На сто процентов не разгадана и ещё одна загадка: кем была та незнакомка, чей профиль изображён на кольце? Сапфировый гололит (изделие из цельного куска драгоценного камня) эксперты оценили в 500 000 фунтов стерлингов. Такая цена была объявлена для потенциальных покупателей на прошедшей несколько месяцев назад в Лондоне выставке коллекции гравированных драгоценных камней «Великое в малом » (Multum in parvo). Экспозиция была представлена знаменитой компанией по продаже антикварных ювелирных изделий Wartski.Эксперты считают, что этому кольцу, изготовленному из камня и золота, не менее двух тысяч лет. Представители Wartski, которые также являются ювелирами британской королевы и принца Чарльза, уверяют, что когда-то этим кольцом владел римский император Калигула и оно было одним из так называемых «драгоценных камней Мальборо».Женский профиль, с удивительным для древних времен мастерством выгравированный на камне, по мнению экспертов Wartski, принадлежит последней жене Калигулы. Красавица Цезония, согласно данным историков, была столь хороша внешне, что далекий от моральных принципов император даже выставлял ее напоказ нагишом перед своей армией и друзьями.Актриса Хелен Миррен в экранном образе Цезонии/ Фото: кадр из фильма про Калигулу Также известно, что Цезония была убита вскоре после гибели супруга, без сопротивлений предложив свою шею убийце и даже попросив его сделать это как можно быстрее. На выставке, включавшей более сотни гравированных драгоценных камней, экспонаты продавались по цене от £ 5 000 до £ 500 000, и за так называемое кольцо Калигулы владельцы просили наивысшую из этих сумм. Экспозиция вызвала огромный интерес во всем мире, и новость о выставленном на продажу сапфировом раритете облетела множество информационных агентств. Однако о том, кто же купил это кольцо и вообще, нашелся ли такой богатей, общественности не сообщили. По крайней мере, на сайте семейной антикварной компании ювелирных изделий Wartski этот гололит обнаружить не удалось.Одни эксперты считают, что кольцо было продано, однако имя покупателя могло не разглашаться в связи с договоренностью о конфиденциальности. Скептики же поговаривают, что ювелирное изделие вполне могло быть не таким древним, как заявлено, а история о его невероятном происхождении – лишь красивая легенда , придуманная организаторами для привлечения внимания покупателей к выставке. В частности, среди экспертов выдвигается альтернативная версия о том, чей портрет изображён на сапфировом кольце. Ее сторонники считают, что профиль мог принадлежать римской императрице Фаустине. И в этом случае гололит уже нельзя отнести к драгоценностям Калигулы, ведь этот император жил намного раньше как старшей, так и младшей Фаустины (напомним, что это имя носили и жена императора Марка Аврелия, и ее мать, супруга Антонина Пия).Так выглядела Фаустина Младшая. /Фото: wikipedia.org Портрет Фаустины Старшей на золотой монете/ Фото: Международный нумизматический клуб А вот проследить географию перемещения драгоценности за последние несколько веков оказалось несложно. С 1637 по 1762 год кольцо Калигулы хранилось у графа Арундела, после чего оно стало частью знаменитой коллекции «Камни Мальборо», которая насчитывала восемь сотен драгоценностей , собранных на рубеже XVIII-XIX веков Джорджем Спенсером – политиком и четвертым графом Мальборо. В 1875-м Джон Уинстон Спенсер-Черчилль, 7-й герцог Мальборо, продал драгоценности, чтобы раздобыть деньги на ремонт родового замка, и коллекция попала к Дэвиду Бромилоу из Биттсвелл-Холла (тот купил ее за 35 000 фунтов стерлингов, что ориентировочно равно 2,2 млн. современных фунтов стерлингов).Дочь Дэвида в 1899 году продала кольцо Калигулы на лондонском аукционе Christie's дилеру Джулиусу Гольдшмидту. После долгого затишья драгоценность вновь всплыла лишь в 1971 году на аукционе Sotheby's в Лондоне, где ее купили всего лишь за 750 фунтов стерлингов. Затем кольцо попало в частную коллекцию во Францию , откуда его и выкупили представители Wartski. – Точная цена драгоценности не будет раскрыта, – объявил директор Wartski Киран Маккарти. Остается надеяться, что дальнейшая история сапфирового кольца в скором времени прояснится.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: