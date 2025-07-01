15 крутых неголливудских детективов

Все мы, поклонники детективов, любим не просто интересный, а лихо закрученный сюжет и абсолютно неожиданную развязку. Не знаете, какую детективную историю посмотреть сегодня? Смело вооружайтесь чашкой горячего чая, печеньем, устраивайтесь поудобнее и выбирайте: подборка неголливудских фильмов, многие из которых не так широко известны, однако точно сумеют удивить.

Седьмой этаж

Séptimo

Тело

El cuerpo

Прозрение

Los ojos de Julia

Последнее завещание Нобеля

Nobels testamente

Место под солнцем

En plats i solen

Срок

Livstid

Неизвестный

Unknown

Мистериум. Начало

Kvinden i buret

Убийцы фазана

Fasandræberne

Кандидат

Kandidaten

Девушка с татуировкой дракона

Män som hatar kvinnor

Тот, кто убивает. Тень прошлого

Den som dræber — Fortidens skygge

Багровые реки

Les rivières pourpres

Не говори никому

Ne le dis à personne

Встречное расследование

Contre-enquête