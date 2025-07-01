15 крутых неголливудских детективов

Все мы, поклонники детективов, любим не просто интересный, а лихо закрученный сюжет и абсолютно неожиданную развязку. Не знаете, какую детективную историю посмотреть сегодня? Смело вооружайтесь чашкой горячего чая, печеньем, устраивайтесь поудобнее и выбирайте: подборка неголливудских фильмов, многие из которых не так широко известны, однако точно сумеют удивить.
Седьмой этаж
Séptimo
Семья адвоката Себастьяна живет в Буэнос-Айресе. Каждый раз, когда Себастьян провожает своих детей в школу, они играют в одну и ту же игру: кто первым спустится с седьмого этажа на первый — дети пешком по лестнице или же он на лифте. И дети всегда выигрывали, но не в этот раз: в этот день они просто пропали.
Тело
El cuerpo
Ночью грузовик сбивает человека, который оказывается ночным сторожем морга, находящегося неподалеку от места происшествия. Позже выясняется, что перед своим «побегом» сторож позвонил в полицию и сообщил о том, что из морга исчезло тело женщины.
Прозрение
Los ojos de Julia
Джулия обнаруживает свою сестру в петле в подвале своего дома. Основная версия полиции — самоубийство по причине полной потери зрения. Но Джулия в это не верит и начинает собственное расследование, чтобы доказать: ее сестра стала жертвой хладнокровного убийцы. Вот только Джулии нужно поторопиться, ведь ее зрение тоже с каждым днем становится все хуже.
Последнее завещание Нобеля
Nobels testamente
Во время торжественного ужина по случаю вручения Нобелевской премии происходит убийство высокопоставленного чиновника. Среди невольных свидетелей преступления — журналистка криминальной хроники Анника Бенгцтон, которая решает провести собственное расследование.
Место под солнцем
En plats i solen
Расследования журналистки Анники Бенгцтон продолжаются, и на этот раз она едет в жаркую Испанию, чтобы раскрыть жестокое убийство целой семьи.
Срок
Livstid
В своем доме застрелен Дэвид Линдхольм, известный в Швеции полицейский. Его жена арестована по подозрению в совершении этого убийства, а маленький сын полицейского пропал. Аннике Бенгцтон снова предстоит самостоятельно вычислить настоящего преступника.
Неизвестный
Unknown
Мартин Харрис выходит из комы и обнаруживает, что его личность присвоена другим человеком. Мартину никто не верит, даже собственная жена. Мужчина просит молодую знакомую, работающую в службе такси, помочь ему вернуть его жизнь и выяснить, кто же из его окружения врет и зачем.
Мистериум. Начало
Kvinden i buret
Детектив Карл Мерк и его напарник Асад берутся за дело об исчезновении пять лет назад с борта корабля женщины. Версия полиции: женщина случайно могла упасть за борт и утонуть. Но некоторые показания свидетелей настораживают детектива Мерке.
Убийцы фазана
Fasandræberne
В руки детектива Карла Мерка попадают материалы дела 20-летней давности, когда в загородном доме были найдены мертвые подростки. По ним, все факты поначалу указывали на причастность к этому преступлению группы молодых студентов. Однако в убийстве признался местный наркоман, и дело было закрыто.
Кандидат
Kandidaten
Обвиняемый в убийстве адвокат Йонас Бечманн скрывается от полиции. На самом деле он невиновен, но не знает, как это доказать. Позже кто-то начинает его шантажировать, но больше всего путаницы возникает тогда, когда выясняется, что эта цепочка событий связана с таинственной гибелью отца Йонаса полтора года назад.
Девушка с татуировкой дракона
Män som hatar kvinnor
Журналист Микаэль Блумквист получает задание от одного влиятельного человека найти племянницу, пропавшую много лет назад. В расследовании Микаэлю помогает девушка-неформал. Вкоре они обнаруживают, что причина исчезновения племянницы связана с таинственной историей ее семьи.
Тот, кто убивает. Тень прошлого
Den som dræber — Fortidens skygge
Полицейский-психолог Томас Шеффер расследует жестокое преступление: некто в темной куртке с капюшоном беспощадно расстрелял пассажиров автобуса. Вскоре Шеффер понимает, что корни этого злодеяния связаны с ним самим.
Багровые реки
Les rivières pourpres
Комиссар полиции Пьер Ньеманс выясняет обстоятельства дела по жестокому убийству в престижном колледже в Альпах. В другом же месте кто-то оскверняет могилу 10-летней девочки, расследование этого дела поручают молодому детективу Максу Керкерьяну. Вскоре сыщики обнаруживают зловещую связь между этими преступлениями.
Не говори никому
Ne le dis à personne
Александр Бек не может оправиться от утраты своей жены Марго, которая погибла от рук серийного маньяка 8 лет назад. Убийца был осужден, хотя и не признал свою вину в смерти женщины. Но, после того как рядом с тем местом, где было обнаружено тело Марго, находят еще два трупа и появляются новые улики, расследование возобновляется. А вскоре по электронной почте Александр получает довольно странное письмо…
Встречное расследование
Contre-enquête
Жизни полицейского Ричарда Малиновски можно только позавидовать: успешная карьера, прекрасная семья — любимые жена и дочка. Но радость была недолгой: после срочного задания Ричард возвращается домой и обнаруживает, что его дочь мертва.
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