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15 крутых неголливудских детективов

Все мы, поклонники детективов, любим не просто интересный, а лихо закрученный сюжет и абсолютно неожиданную развязку. Не знаете, какую детективную историю посмотреть сегодня? Смело вооружайтесь чашкой горячего чая, печеньем, устраивайтесь поудобнее и выбирайте: подборка неголливудских фильмов, многие из которых не так широко известны, однако точно сумеют удивить.



15 крутых неголливудских детективов


Седьмой этаж
Séptimo


15 крутых неголливудских детективов

Семья адвоката Себастьяна живет в Буэнос-Айресе. Каждый раз, когда Себастьян провожает своих детей в школу, они играют в одну и ту же игру: кто первым спустится с седьмого этажа на первый — дети пешком по лестнице или же он на лифте. И дети всегда выигрывали, но не в этот раз: в этот день они просто пропали.

Тело
El cuerpo


15 крутых неголливудских детективов

Ночью грузовик сбивает человека, который оказывается ночным сторожем морга, находящегося неподалеку от места происшествия. Позже выясняется, что перед своим «побегом» сторож позвонил в полицию и сообщил о том, что из морга исчезло тело женщины.

Прозрение
Los ojos de Julia


15 крутых неголливудских детективов

Джулия обнаруживает свою сестру в петле в подвале своего дома. Основная версия полиции — самоубийство по причине полной потери зрения. Но Джулия в это не верит и начинает собственное расследование, чтобы доказать: ее сестра стала жертвой хладнокровного убийцы. Вот только Джулии нужно поторопиться, ведь ее зрение тоже с каждым днем становится все хуже.

Последнее завещание Нобеля
Nobels testamente


15 крутых неголливудских детективов

Во время торжественного ужина по случаю вручения Нобелевской премии происходит убийство высокопоставленного чиновника. Среди невольных свидетелей преступления — журналистка криминальной хроники Анника Бенгцтон, которая решает провести собственное расследование.
Вот только она не замечает, как в какой-то момент сама становится мишенью убийцы.

Место под солнцем
En plats i solen


15 крутых неголливудских детективов

Расследования журналистки Анники Бенгцтон продолжаются, и на этот раз она едет в жаркую Испанию, чтобы раскрыть жестокое убийство целой семьи.

Срок
Livstid


15 крутых неголливудских детективов

В своем доме застрелен Дэвид Линдхольм, известный в Швеции полицейский. Его жена арестована по подозрению в совершении этого убийства, а маленький сын полицейского пропал. Аннике Бенгцтон снова предстоит самостоятельно вычислить настоящего преступника.

Неизвестный
Unknown


15 крутых неголливудских детективов

Мартин Харрис выходит из комы и обнаруживает, что его личность присвоена другим человеком. Мартину никто не верит, даже собственная жена. Мужчина просит молодую знакомую, работающую в службе такси, помочь ему вернуть его жизнь и выяснить, кто же из его окружения врет и зачем.

Мистериум. Начало
Kvinden i buret


15 крутых неголливудских детективов

Детектив Карл Мерк и его напарник Асад берутся за дело об исчезновении пять лет назад с борта корабля женщины. Версия полиции: женщина случайно могла упасть за борт и утонуть. Но некоторые показания свидетелей настораживают детектива Мерке.

Убийцы фазана
Fasandræberne


15 крутых неголливудских детективов

В руки детектива Карла Мерка попадают материалы дела 20-летней давности, когда в загородном доме были найдены мертвые подростки. По ним, все факты поначалу указывали на причастность к этому преступлению группы молодых студентов. Однако в убийстве признался местный наркоман, и дело было закрыто.

Кандидат
Kandidaten


15 крутых неголливудских детективов

Обвиняемый в убийстве адвокат Йонас Бечманн скрывается от полиции. На самом деле он невиновен, но не знает, как это доказать. Позже кто-то начинает его шантажировать, но больше всего путаницы возникает тогда, когда выясняется, что эта цепочка событий связана с таинственной гибелью отца Йонаса полтора года назад.

Девушка с татуировкой дракона
Män som hatar kvinnor


15 крутых неголливудских детективов

Журналист Микаэль Блумквист получает задание от одного влиятельного человека найти племянницу, пропавшую много лет назад. В расследовании Микаэлю помогает девушка-неформал. Вкоре они обнаруживают, что причина исчезновения племянницы связана с таинственной историей ее семьи.

Тот, кто убивает. Тень прошлого
Den som dræber — Fortidens skygge


15 крутых неголливудских детективов

Полицейский-психолог Томас Шеффер расследует жестокое преступление: некто в темной куртке с капюшоном беспощадно расстрелял пассажиров автобуса. Вскоре Шеффер понимает, что корни этого злодеяния связаны с ним самим.

Багровые реки
Les rivières pourpres


15 крутых неголливудских детективов

Комиссар полиции Пьер Ньеманс выясняет обстоятельства дела по жестокому убийству в престижном колледже в Альпах. В другом же месте кто-то оскверняет могилу 10-летней девочки, расследование этого дела поручают молодому детективу Максу Керкерьяну. Вскоре сыщики обнаруживают зловещую связь между этими преступлениями.

Не говори никому
Ne le dis à personne


15 крутых неголливудских детективов

Александр Бек не может оправиться от утраты своей жены Марго, которая погибла от рук серийного маньяка 8 лет назад. Убийца был осужден, хотя и не признал свою вину в смерти женщины. Но, после того как рядом с тем местом, где было обнаружено тело Марго, находят еще два трупа и появляются новые улики, расследование возобновляется. А вскоре по электронной почте Александр получает довольно странное письмо…

Встречное расследование
Contre-enquête


16 крутых неголливудских детективов

Жизни полицейского Ричарда Малиновски можно только позавидовать: успешная карьера, прекрасная семья — любимые жена и дочка. Но радость была недолгой: после срочного задания Ричард возвращается домой и обнаруживает, что его дочь мертва.

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