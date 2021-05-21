Как визуально увеличить площадь маленького коридора

У большинства из нас в квартире есть коридор. Место, в общем то не очень значительное в масштабах квартиры. В связи с этим чаще всего он такой маленький, невзрачный, что хочется проскочить его побыстрее.

Однако одной хорошей мастерицы пришла в голову отличная идея, как же просто хотя бы визуально увеличить площадь маленького коридора.

Таким способом можно увеличить не только коридор, но и вообще любое желаемое помещение.

Для проекта понадобиться:



Декоративные зеркала необходимого вам размера

специальный клей для стекол или жидкие гвозди

маленькие декоративные гвозди(цвет на выбор)

обои с интересной структурой

малярный скотч





Чтобы сделать декоративные зеркала безопасным необходимо обмотать их белой изолентой все четыре стороны.



Далее выложите все 9 зеркальных плиток так, как вы хотите их приклеить на стену.



Теперь можно приступать к нанесению разметки на стену. Это можно сделать из текстурированных обоев. Размер секции должен соответствовать размеру зеркала.



На следующем этапе необходимо создать границы вокруг всей оконной рамы. Она должна быть немного толще, чем полосы между зеркалами.



Теперь можно приступать к размещению зеркал на стене. Необходимо использовать специальный клей для стекла или зеркала, также можно воспользоваться жидкими гвоздями.

Зафиксируйте малярным скотчем. После полного застывания клея или гвоздей, ленту убираем.Для того, чтобы придать окну интересную текстуру, можно добавить красивые гвоздики вокруг рамы. Наконец, все «оконные стекла» на месте, и искусственное окно закончено.Далее остается только наслаждаться результатом и получать комплименты от домочадцев и гостей.