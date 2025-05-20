5 самых удачливых везунчиков, жизнь которых перевернулась с ног на голову

Мир полон удивительных случайностей и совпадений. Но если одним они приносят лишь огорчения, то другие слывут настоящими баловнями судьбы. Шутка ли, когда пистолет дважды дает осечку при нападении? Или когда обычный сбор урожая приводит к находке мирового уровня? Этим людям абсолютно точно удалось схватить удачу за хвост., о которых мы расскажем в нашей сегодняшней статье.
1. Удивительная способность Сакса избегать смерти
Не только изобретатель, но и невероятный счастливчик
Адольф Сакс был невероятно удачливым человеком. Только задумайтесь, он падал с высоты на камни, почти обгорал от взрыва и даже случайно выпил серную кислоту, и при всем этом выжил. Даже собственная мать уже думала, что однажды он точно не переживет очередной эксперимент. Но он не только каждый раз выигрывал у смерти, но и прославился на весь мир.
А известность ему принесло самое крупное его изобретение – саксофон. Интересно, что, помимо этого, он подавал патенты на пятьдесят своих изобретений, но они так и не увидели свет. Зато о его удаче говорили многие, как и о его неоценимом вкладе в развитие музыкального искусства.
2. Неожиданные раскопки
Знаменитую статую могли никогда не найти
По одной из греческих легенд, крестьянин, возделывавший поля, нашел удивительную скульптуру на острове Милос. Как раз в это время один из морских французских офицеров прибыл на остров. Звали его Оливье Вутье. Он всегда интересовался историей и хотел принять участие в так называемых черных раскопках, однако двое его товарищей ничего интересного не нашли.
Оливье отправился на место и был поражен обнаруженной реликвией. Он сразу зарисовал статую и отправил ее маркизу де Ривьеру. Маркиз служил французским послом при Османской империи, и именно он дал согласие на перевоз статуи в Париж, где она заняла свое место в Лувре. Как вы уже могли догадаться, речь в этой истории шла о Венере Милосской.
3. Пистолет дважды дает осечку
Лишь удача спасла президенту жизнь.
Кто-то может сказать, что стать президентом уже большая удача. Но когда речь идет о седьмом президенте США, везение определенно получает новое значение. Случалось ли вам хоть раз видеть, чтобы пистолет давал осечку дважды? А вот Эндрю Джексон стал счастливым свидетелем этого события.
Дело в том, что на президента было совершено нападение. Но видимо нападавшего преследовали неудачи, ведь после громкого выпада пистолет дал осечку. Это позволило президенту побороться за свою жизнь. В ходе борьбы в президента снова пытались выстрелить и снова пистолет дал осечку. Поразительное везение. Ученые посчитали, что вариант такого совпадения равен одному к двумстам пятидесяти тысяч.
4. Неожиданное предложение стать королем
Корона за доброе сердце.
Все мы привыкли к тому, что будущие короли рождаются в венценосных семьях. Они могут быть не прямыми наследниками, а дальними родственниками. Но это практически всегда династическая история. Однако король Швеции смог невероятным образом развеять этот миф. Речь идет о Карле XIV Юхане.
Невероятно, но он был обычный военный времен Наполеона. Удача помогла ему дослужиться до маршала во времена революционных движений. Он заслужил уважение многих благодаря своему доброму отношению к верноподданным. Более того он проявил гуманность даже к пленным, захваченным в Траве, что принесло ему небывалую популярность у шведов. Именно по этой причине король Карл XIII предложил сделать его своим преемником. Так французский военный стал основателем королевской династии Швеции. Удивительно!
5. Самый удачливый человек
Тот самый лотерейный билет.
Сложно представить себе человека более удачливого чем тот, кто случайно получил предложение стать королем. Но оказывается Билл Морган может легко его переплюнуть и занять место главного счастливчика. Только представьте себе обычного австралийского водителя грузовика, который мало чем отличается от других людей ровно до той поры, пока его не сбивает грузовик. Ужасная авария, перевернувшая его жизнь.
Изначально было зафиксировано, что Билл умер на четырнадцать минут, но после снова ожил. Уже в больнице он впал в кому. Врачи лишь ждали, когда его организм устанет бороться. Родные готовы были отключить от аппарата, так как у них уже не было надежды на то, что он сможет выжить. Но Билл смог. Он не только пришел в себя, но и был абсолютно здоров. Когда врачи обследовали его головной мозг, они не нашли ни одного повреждения. А потом Билл вышел из больницы и выиграл в лотерею. Даже дважды. Он смог переиграть смерть, выйти здоровым из комы и получить два крупных выигрыша в лотерею. Просто поразительно! Второй шанс на жизнь с абсолютным здоровьем, машина и четверть миллиона долларов. Это ли не самая масштабная удача в жизни?
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